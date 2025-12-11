Goed nieuws voor fans? Pro League voert enkele drastische wijzigingen door in kalender 2026-2027

De Pro League heeft de kalender voor het seizoen 2026-2027 vastgelegd. De Raad van Bestuur keurde dinsdagavond de krijtlijnen goed. Het nieuwe seizoen start met de Volkswagen Supercup op 2 augustus 2026, waarin landskampioen en bekerwinnaar elkaar treffen.

Start en verloop van de Jupiler Pro League

De Jupiler Pro League opent een week later dan gebruikelijk, op vrijdag 7 augustus 2026. Het kampioenschap telt 34 speeldagen en eindigt uiterlijk op zondag 23 mei 2027, zo laat de Pro League weten in een mededeling aan onze redactie. Het traditionele kerstvoetbal blijft behouden met wedstrijden op 26 en 27 december. Daarna volgt een winterstop van 28 december tot 14 januari.

Na de onderbreking wordt de competitie meteen hervat. In januari 2027 zijn er geen bekerwedstrijden ingepland. De slotspeeldag van de Jupiler Pro League valt in het weekend van 21 mei 2027. Een belangrijke wijziging is dat er geen midweekse speeldagen meer zijn opgenomen in de kalender.

Croky Cup en Challenger Pro League

De Croky Cup kreeg een duidelijke opwaardering. De zestiende finales worden gespeeld van 16 tot 18 oktober 2026, de achtste finales van 4 tot 6 december 2026. Beide rondes vinden voortaan in het weekend plaats. De finale sluit het seizoen af op zondag 30 mei 2027, een week na de laatste competitiewedstrijden.

De Challenger Pro League start op vrijdag 14 augustus 2026. Het reguliere programma omvat 30 speeldagen, eveneens zonder midweekse duels. Uiterlijk in het weekend van 1 mei 2027 wordt duidelijk welke club rechtstreeks promoveert.

De Promotion Play-offs volgen daarna met wedstrijden op 6, 9, 15 en 22 mei 2027. Daarmee wordt het volledige seizoen afgesloten, waarna de bekerfinale als laatste hoogtepunt op de kalender staat.