El Khannouss openhartig over moeilijk moment in carrière: "Ik vroeg me af wat er met mij aan de hand was"

Na een moeilijk seizoen bij Leicester City in de Premier League heeft Bilal El Khannouss een nieuwe start gemaakt in de Bundesliga. Het voormalige talent van Genk bloeit open bij Stuttgart en doet het er voorlopig uitstekend.

Vorig seizoen degradeerde Leicester uit de Premier League, een moeilijk moment voor zowel de Engelse club als voor Bilal El Khannouss. De Marokkaan kwam in de zomer van 2024 over van Genk en wilde zich over het Kanaal bewijzen op het allerhoogste niveau.

Vanaf januari deden geruchten over een uitleenbeurt de ronde. El Khannouss weigerde in de Championship te spelen met Leicester en zocht een uitweg. De Foxes vonden een oplossing door hem uit te lenen aan Bundesligaclub VfB Stuttgart.

Degradatie was een moeilijk moment

In Duitsland vergaat het hem voorlopig heel goed. In 18 wedstrijden scoorde hij al 5 doelpunten en gaf hij ook al 4 assists. Mooie statistieken voor een speler die op dat vlak vooruitgang moest boeken: "Wat ik miste, waren statistieken, denk ik", vertelt hij in een interview met Foot Mercato.

El Khannouss zegt dat hij erg blij is met zijn keuze. "Ik voel me hier erg goed. Het is een goede club, met een goede filosofie en ik heb een erg goede coach", verklaart hij. De speler koos ook voor de nationale ploeg van Marokko in plaats van die van België. "Het is een keuze vanuit mijn hart. Je moet je niet laten beïnvloeden, je moet zelf je keuze maken."



De middenvelder stelde zichzelf wel in vraag na de degradatie met Leicester. "Ik keek in de spiegel en vroeg me af wat er met mij aan de hand was", legt hij uit, verwijzend naar een moeilijke transferperiode en een moeizame aanpassing aan de Premier League.