Hou je vast! 'Dit is het prijskaartje voor doelman Mathieu Epolo van Standard'

Standard Luik staat voor een belangrijke wintermercato. Doelman Mathieu Epolo geldt als een van de mogelijke vertrekkers en de club mikt op een stevig transferbedrag. De financiële situatie en eerdere transacties geven richting aan de strategie van de Rouches.

Financiële context

Volgens La Dernière Heure is de economische toestand van Standard onder controle. Er zijn geen signalen van betalingsachterstanden zoals in het verleden. Toch moet de club deze winter een bijkomende inkomstenstroom van circa vier miljoen euro realiseren om binnen de financiële marges te blijven.

Afgelopen zomer verkocht Standard spelers voor een totaal van 11,5 miljoen euro, waaronder het vertrek van Aiden O’Neill naar New York. Tegelijkertijd werd ongeveer negen miljoen euro uitgegeven aan nieuwe aanwinsten en het lichten van opties bij Ayensa en Camara.

Epolo als verkoopkandidaat

De jonge doelman Epolo kende dit seizoen een duidelijke vooruitgang. Zijn prestaties wekten eerder al interesse vanuit Frankrijk. Standard verlengde zijn contract tot 2029, waardoor de club een sterke positie heeft in onderhandelingen.

Transfermarkt waardeert Epolo momenteel op vijf miljoen euro. Toch wil Standard bij een eventuele verkoop een bedrag van tien miljoen euro realiseren, zo schrijft de Waalse krant. Daarmee legt de club de lat bewust hoog om niet onder druk te moeten verkopen.



De directie van Standard benadrukt dat verkopen niet verplicht is, maar enkel gebeurt onder eigen voorwaarden. Het bestuur wil vermijden dat externe factoren het tempo van uitgaande transfers bepalen. De vraagprijs voor Epolo past in die strategie.