'Westerlo zoekt vervanger voor Bryan Reynolds waar Anderlecht spelers haalt'

Westerlo onderzoekt de markt voor een mogelijke vervanger van Bryan Reynolds. Buitenlandse media melden dat de club haar oog heeft laten vallen op een jonge rechtsachter uit Ecuador.

Interesse in Daniel de la Cruz

Westerlo volgt Daniel de la Cruz, een 21-jarige verdediger die momenteel uitkomt voor LDU Quito, de ploeg waar Anderlecht Nilson Angulo haalde. Paars-wit wil er mogelijk ook nog Ederson Castillo wegplukken.

De la Cruz geldt als vaste basisspeler bij zijn ploeg en beschikt over een contract dat loopt tot eind 2027. Dat betekent dat Westerlo bij een eventuele overgang een transfersom zal moeten betalen.

De la Cruz heeft een verleden als jeugdinternational en wordt gezien als een speler met groeipotentieel. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geraamd op 800.000 euro. Daarmee zou hij een betaalbare optie zijn voor Westerlo, dat op zoek is naar een directe vervanger op de rechterflank.

Situatie rond Bryan Reynolds

De zoektocht van Westerlo naar een nieuwe rechtsachter hangt samen met de mogelijke uitgaande transfer van Bryan Reynolds. De Amerikaanse verdediger zou een vertrek overwegen en staat naar verluidt op de radar van meerdere Belgische topclubs.

In eerdere transferperiodes ontving Westerlo al concrete aanbiedingen voor Reynolds. Onder meer Sparta Praag en Feyenoord toonden interesse, maar de voorstellen werden toen afgewezen omdat de club niet tevreden was met de geboden voorwaarden.





Met de belangstelling voor Daniel de la Cruz bereidt Westerlo zich voor op een scenario waarin Reynolds vertrekt. De club volgt de ontwikkelingen nauwgezet en lijkt zich te willen verzekeren van een alternatief om de positie tijdig in te vullen. Het komende transferwindow zal duidelijk maken of er daadwerkelijk een overgang plaatsvindt.