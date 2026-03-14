'Liverpool kiest verrassende opvolger voor Mohamed Salah'

Liverpool doet dit seizoen niet mee om de titel in de Premier League. De Reds moeten zich ook mogelijk stilaan klaarmaken voor het afscheid van Mohamed Salah en zijn op zoek naar een opvolger.

Salah is 33 ondertussen en heeft nog een contract tot midden 2027. Hij verlengde die overeenkomst vorig jaar na heel wat gespeculeer, maar haalt dit seizoen zijn topniveau niet.

De Egyptenaar was dit seizoen goed voor vijf goals en zes assists in 21 wedstrijden in de Premier League. Statistieken die aan de lage kant zijn voor de winger.

Minteh naar Liverpool?

Over het Kanaal klinkt het dat Salah komende zomer weleens andere oorden zou kunnen opzoeken. Dat betekent dat Liverpool aanvallende versterking moet halen en volgens Fichajes willen ze die in de eigen competitie vinden.

Liverpool zou aan Yankuba Minteh denken als opvolger. De 21-jarige Gambiaan speelt momenteel voor Brighton, waar hij een ploegmaat is van onze landgenoot Maxim De Cuyper. Minteh heeft er nog een contract tot midden 2029 en moet volgens Transfermarkt 40 miljoen euro kosten.



Minteh kent Arne Slot van bij Feyenoord, dat de winger in het seizoen 2023/2024 huurde van Newcastle. Voor de Rotterdammers scoorde hij elf keer in 37 wedstrijden.