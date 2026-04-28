Ontslag van Domenico Tedesco bij Fenerbahçe opent verrassende kans voor RSC Anderlecht

Manuel Gonzalez
Het verhaal van Domenico Tedesco als coach van Fenerbahçe SK is geschreven. En onrechtstreeks is dat héél goed nieuws voor RSC Anderlecht.

Fenerbahçe SK ging afgelopen zondag zwaar onderuit in het Ali Sami Yen Sports Complex. De topper bij rivaal Galatasaray SK werd verloren met 3-0. En dat verlies kan gerust héél duur genoemd worden. 

De kloof tussen Galatasaray en Fenerbahçe - of ook: tussen de leider en de eerste achtervolger - is gegroeid tot zeven punten. Met nog drie speeldagen op het programma is Cim Bom Bom enkel mathematisch nog niet zeker van de titel. 

Het verlies en mislopen van de titel heeft ook voor Domenico Tedesco zware gevolgen. Fenebahçe heeft niet gewacht tot het einde van het seizoen en de voormalige bondscoach van de Rode Duivels inmiddels op straat gezet.

"Jullie zoeken iedere keer naar een schuldige", was Tedesco zelf ook duidelijk gefrustreerd na de wedstrijd. "Wel, die schuldige ben ik. Voor mij is dat héél duidelijk. Laat mijn spelers dan ook met rust. Het is genoeg geweest."

Niet alleen Domenico Tedesco kreeg zijn C4

Tedesco besefte dus zelf ook héél goed dat zijn hoofd op het kapblok ligt. Maar hij is niet alleen. Ook Devin Özek (sportief directeur, nvdr.) en Berke Celebi (sportief coördinator, nvdr.) hebben inmiddels hun C4 ontvangen.

Het vertrek van Tedesco bij Fenerbahçe is onrechtstreeks dan weer wél goed nieuws voor RSC Anderlecht. Bedoelen we hiermee dat paars-wit een poging kan doen om de voormalige bondscoach van België naar Brussel te houden? Nee, maar wel iets anders. 

Een concurrent minder in de strijd om Romelu Lukaku

Fenerbahçe toonde de voorbije weken concrete interesse in Romelu Lukaku. Meer zelfs: de Turkse topclub polste informeel bij SSC Napoli naar de voorwaarden voor een transfer. De kans is namelijk héél groot dat Big Rom komende zomer zal vertrekken bij Partenopei.

Maakte Fenerbahçe kans bij Lukaku? We durven stellen dat de aanwezigheid van Tedesco in Istanboel een troefkaart was voor de Turkse topclub. Die troefkaart heeft Fener niét langer in handen als Tedesco aan de deur wordt gezet.

Bij Anderlecht droomt alles en iedereen dan weer dat de grootse terugkeer van Lukaku naar het Lotto Park komende zomer werkelijkheid wordt. We overdrijven dus niet als we stellen dat het ontslag van Tedesco onrechtstreeks een meevaller is voor paars-wit.

Ooit hét grote toptalent bij Anderlecht, maar pas op zijn 28ste succesvol: "Hij had Lukaku moeten opvolgen"

Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

Italiaanse pers zeker van hun stuk: 'Ordoñez naar onverwachte bestemming, Club Brugge heeft jackpot beet'

Opvallende piste bij Real Madrid: 'Zuid-Amerikaanse succescoach is plots dé topkandidaat van Florentino Perez'

Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

Italië is helemaal NIET kansloos om Pep Guardiola binnen te halen als coach... Integendeel!

Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen"

Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot"

Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

Raakt JPL-ploeg doelman kwijt? 'Belgische concurrent voor Bodart bij Lille'

De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer

Ex-bondscoach Domenico Tedesco alweer op de keien gezet, maar hij is niet de enige

Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit

🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

Hoe Standard onder meer KAA Gent wandelen kon sturen voor sterkhouder

🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema"

Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag

Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk"

Vincent Kompany dient Luis Enrique van antwoord na straffe uitspraak

Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen

Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen"

Nieuwe duidelijkheid over Carl Hoefkens na opvallend ziekenhuisbezoek

Na pijnlijke exit stuurt Stijn Stijnen meteen duidelijke boodschap uit: "Bij deze is iedereen gewaarschuwd"

Voormalige publiekslieveling traint in Neerpede, maar comeback bij Anderlecht komt er niet

Sint-Truiden wil Stayen snel klaarstomen voor mogelijk Europees avontuur

