Ontslag van Domenico Tedesco bij Fenerbahçe opent verrassende kans voor RSC Anderlecht

Het verhaal van Domenico Tedesco als coach van Fenerbahçe SK is geschreven. En onrechtstreeks is dat héél goed nieuws voor RSC Anderlecht.

Fenerbahçe SK ging afgelopen zondag zwaar onderuit in het Ali Sami Yen Sports Complex. De topper bij rivaal Galatasaray SK werd verloren met 3-0. En dat verlies kan gerust héél duur genoemd worden.

De kloof tussen Galatasaray en Fenerbahçe - of ook: tussen de leider en de eerste achtervolger - is gegroeid tot zeven punten. Met nog drie speeldagen op het programma is Cim Bom Bom enkel mathematisch nog niet zeker van de titel.

Het verlies en mislopen van de titel heeft ook voor Domenico Tedesco zware gevolgen. Fenebahçe heeft niet gewacht tot het einde van het seizoen en de voormalige bondscoach van de Rode Duivels inmiddels op straat gezet.

"Jullie zoeken iedere keer naar een schuldige", was Tedesco zelf ook duidelijk gefrustreerd na de wedstrijd. "Wel, die schuldige ben ik. Voor mij is dat héél duidelijk. Laat mijn spelers dan ook met rust. Het is genoeg geweest."



Niet alleen Domenico Tedesco kreeg zijn C4

Tedesco besefte dus zelf ook héél goed dat zijn hoofd op het kapblok ligt. Maar hij is niet alleen. Ook Devin Özek (sportief directeur, nvdr.) en Berke Celebi (sportief coördinator, nvdr.) hebben inmiddels hun C4 ontvangen.

Het vertrek van Tedesco bij Fenerbahçe is onrechtstreeks dan weer wél goed nieuws voor RSC Anderlecht. Bedoelen we hiermee dat paars-wit een poging kan doen om de voormalige bondscoach van België naar Brussel te houden? Nee, maar wel iets anders.

Een concurrent minder in de strijd om Romelu Lukaku

Fenerbahçe toonde de voorbije weken concrete interesse in Romelu Lukaku. Meer zelfs: de Turkse topclub polste informeel bij SSC Napoli naar de voorwaarden voor een transfer. De kans is namelijk héél groot dat Big Rom komende zomer zal vertrekken bij Partenopei.

Maakte Fenerbahçe kans bij Lukaku? We durven stellen dat de aanwezigheid van Tedesco in Istanboel een troefkaart was voor de Turkse topclub. Die troefkaart heeft Fener niét langer in handen als Tedesco aan de deur wordt gezet.

Bij Anderlecht droomt alles en iedereen dan weer dat de grootse terugkeer van Lukaku naar het Lotto Park komende zomer werkelijkheid wordt. We overdrijven dus niet als we stellen dat het ontslag van Tedesco onrechtstreeks een meevaller is voor paars-wit.