Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Union SG op één, Club Brugge op twee. Na vier speeldagen in de play-offs blijft de huidige landskampioen ongeslagen in de nacompetitie. En toch blijft Marc Degryse naar blauw-zwart wijzen als dé favoriet.

Union SG bleef steken op een gelijkspel op het veld van KAA Gent, maar won wél van Club Brugge in een rechtstreeks duel. Met nog zes speeldagen te gaan hebben Les Unionistes een voorsprong van twee punten op blauw-zwart.

Zijn we komende zondag opnieuw een pak wijzer? Club Brugge maakt de verplaatsing naar RSC Anderlecht. Wees maar zeker dat het Lotto Park de aartsrivaal een héél warme ontvangst zal bezorgen. 

Union zal een taaie klant hebben aan STVV. Club Brugge zie ik dan weer winnen op RSC Anderlecht

Marc Degryse

"Maar Union moet volgende week naar STVV", wijst Marc Degryse in Het Laatste Nieuws alles en iedereen terecht. "STVV speelde afgelopen weekend het mooiste voetbal van allemaal, hé."

Degryse verwacht dan ook een héél lastige trip naar Stayen. "Ik heb met open mond zitten kijken hoe Sint-Truiden KV Mechelen in de vernieling heeft gevoetbald. Union zal een taaie klant hebben aan STVV. Club Brugge zie ik dan weer winnen op Anderlecht."

Club Brugge blijft dé titelfavoriet voor Marc Degryse

Degryse verkondigt al weken dat Club Brugge - ondanks de achterstand én het verlies bij Union - dé te kloppen ploeg in de titelrace is. "Ik blijf zeggen dat de bekerfinale (op veertien mei, nvdr.) op een slecht moment komt voor Union."

"Na die finale moet Union naar Club Brugge en meteen daarna volgt de verplaatsing naar KAA Gent", besluit Degryse. De kans bestaat dat Union die drie laatste wedstrijden moét winnen om kampioen te worden. En dat na die finale, hé. Het wordt heel lastig."

Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals

Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

Italiaanse pers zeker van hun stuk: 'Ordoñez naar onverwachte bestemming, Club Brugge heeft jackpot beet'

Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku'

Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

