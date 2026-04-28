De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot
De topclubs kloppen volop aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat. De jacht op de voetballer is zo helemaal geopend. De jongeling wil niet verlengen bij paars-wit en dus moet er deze zomer een deal gevonden worden, zodat paars-wit zoveel mogelijk geld kan inzamelen.

Nathan De Cat ligt nog tot juni 2027 onder contract bij RSC Anderlecht. De Brusselaars hoopten om zijn contract te kunnen openbreken, om op die manier een nog betere onderhandelingspositie te hebben komende zomer.

Iedereen wil Nathan De Cat

Zover lijkt het niet te komen. Volgens Het Laatste Nieuws liggen de gesprekken nog steeds stil, waardoor er niet meer moet gedacht worden aan een contractverlenging - tenzij een topdeal komende zomer uit zou blijven.

En dus is het aan Anderlecht om een gegadigde te vinden deze zomer die het nodige geld op tafel wil leggen. Daarbij wordt door paars-wit gedroom van minstens dertig miljoen euro. Nathan De Cat is volgens Transfermarkt nu 25 miljoen euro waard.

Alle hens aan dek voor RSC Anderlecht

Bayern München en Borussia Dortmund lieten eerder al hun interesse blijken en ook vanuit andere toplanden en zelfs de Premier League was er al aandacht voor de 17-jarige sterkhouder van RSC Anderlecht.

Manchester City en Chelsea zijn nu volgens TeamTalk de volgende teams die wel wat zien in de Rode Duivel. Ook Real Madrid zou wel iets zien in de toekomstige Rode Duivel. Of het snel tot een transfer zal komen? Dat is nog onduidelijk. 

Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit

Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer

Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

Hoe Standard onder meer KAA Gent wandelen kon sturen voor sterkhouder

🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema"

Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag

Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk"

Vincent Kompany dient Luis Enrique van antwoord na straffe uitspraak

📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

Hoe Tristan Degreef het geheime plan van Anderlecht zomaar te grabbel gooide

Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen

Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen"

Nieuwe duidelijkheid over Carl Hoefkens na opvallend ziekenhuisbezoek

Na pijnlijke exit stuurt Stijn Stijnen meteen duidelijke boodschap uit: "Bij deze is iedereen gewaarschuwd"

Voormalige publiekslieveling traint in Neerpede, maar comeback bij Anderlecht komt er niet

Sint-Truiden wil Stayen snel klaarstomen voor mogelijk Europees avontuur

Hein Vanhaezebrouck ziet Gent-spits Max Dean zwaar tekortschieten tegen Club Brugge

Beerschot bezorgt Patro Eisden zware klap: Stijn Stijnen is duidelijk na missen van promotie

Dit is de man die Vincent Kompany even moet vervangen bij Bayern

"Het verstand van een goudvis": Radja Nainggolan haalt uit na kwetsende spreekkoren van Beerschot-fans

En ineens hakt Ivan Leko serieuze knoop door: dit is waarom

Hoe ziet de verdeling van de Europese tickets eruit? Bekerfinale kan heel wat veranderen

🎥 Ongezien: Stijn Stijnen vervangt Nainggolan door gepensioneerde assistent-trainer

"Club Brugge moet kampioen spelen": waarom blauw-zwart (nog niet helemaal) 'titelrijp' is

🎥 Ware thriller en chaos op het Kiel: Beerschot schakelt Patro Eisden uit in minuut 117 en gaat naar finale

Supporters Standard ondernemen alweer actie voor verplaatsing naar Antwerp

KAA Gent-supporters krijgen zware straf na veroordeling

Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-spelers niet: "Vraag mij af of hij een pilletje had geslikt"

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

