De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

De topclubs kloppen volop aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat. De jacht op de voetballer is zo helemaal geopend. De jongeling wil niet verlengen bij paars-wit en dus moet er deze zomer een deal gevonden worden, zodat paars-wit zoveel mogelijk geld kan inzamelen.

Nathan De Cat ligt nog tot juni 2027 onder contract bij RSC Anderlecht. De Brusselaars hoopten om zijn contract te kunnen openbreken, om op die manier een nog betere onderhandelingspositie te hebben komende zomer.

Iedereen wil Nathan De Cat

Zover lijkt het niet te komen. Volgens Het Laatste Nieuws liggen de gesprekken nog steeds stil, waardoor er niet meer moet gedacht worden aan een contractverlenging - tenzij een topdeal komende zomer uit zou blijven.

En dus is het aan Anderlecht om een gegadigde te vinden deze zomer die het nodige geld op tafel wil leggen. Daarbij wordt door paars-wit gedroom van minstens dertig miljoen euro. Nathan De Cat is volgens Transfermarkt nu 25 miljoen euro waard.

Alle hens aan dek voor RSC Anderlecht

Bayern München en Borussia Dortmund lieten eerder al hun interesse blijken en ook vanuit andere toplanden en zelfs de Premier League was er al aandacht voor de 17-jarige sterkhouder van RSC Anderlecht.

Lees ook... Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit›

Manchester City en Chelsea zijn nu volgens TeamTalk de volgende teams die wel wat zien in de Rode Duivel. Ook Real Madrid zou wel iets zien in de toekomstige Rode Duivel. Of het snel tot een transfer zal komen? Dat is nog onduidelijk.