Johan Walckiers, voetbaljournalist
Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is
Anderlecht had maar liefst vijf miljoen euro veil om Adriano Bertaccini bij STVV weg te halen. Het was Besnik Hasi die daar mee voor gepleit had. De snelle aanvaller zou paars-wit meer diepgang moeten geven, want snelheid was wat ze ontbraken. Maar intussen is hij een probleem geworden.

We kunnen u zeggen dat ze ook bij Union Bertaccini vorig seizoen scherp in het oog hielden, maar daar kwamen ze al snel tot de conclusie dat hij niet bij hen zou passen. Vreemd gezien zijn energie en mentaliteit op het veld? Nee, bij Union wegen er nog andere aspecten mee in hun beslissingsproces.

Het kot was al te klein toen Lamkel Zé kwam

Bertaccini is immers niet de makkelijkste. Toen Sint-Truiden vorig seizoen besliste om Didier Lamkel Zé erbij te halen en de Kameroener de plaats in de spits gaf waardoor Bertaccini naar de flank moest uitwijken, was het kot te klein. Bertaccini was er naar verluidt allesbehalve gelukkig mee en liet dat ook duidelijk merken.

Dat is het probleem van de aanvaller die nochtans overduidelijke kwaliteiten heeft: hij laat zich te snel opjagen of uit zijn lood slaan. Dan helpt het ook niet dat hij de ene week tegen STVV in de basis staat en de volgende match tegen Union weer op de bank zit. Of dat hij eens bij de rust vervangen wordt...

Bertaccini zal blijven bij Anderlecht

Bertaccini kan zijn emoties niet verbergen. Afgelopen zondag stond hij ongeïnteresseerd op te warmen voor de match. Eén van de assistenten van paars-wit had dat al snel door en ging met hem praten om hem wat af te leiden, want zijn gezicht stond op onweer (of toch grote onverschilligheid).

Daar hebben ze bij de 25-jarige spits het meeste werk mee: hem bij de les houden. Er is geen sprake van dat ze hem deze zomer van de hand zullen doen, want hij heeft nog een contract tot 2029. Wel willen ze hem een mentaliteitswijziging zien ondergaan. 

Daarnaast is er natuurlijk ook zijn scorend vermogen dat moet opgekrikt worden. Zijn acht goals in alle competities dit seizoen staan in schril contrast met de 21 die hij er vorig seizoen bij toenmalig degradatiekandidaat STVV maakte. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de aanvoer, maar ook met zijn eigen niveau.

Nieuwe coach zal met hem aan de slag moeten gaan

Te veel staat hij niet op de plaats waar hij hoort te staan. Dat was zo onder Hasi en nu ook onder Taravel. Ze willen dat hij meer in de box komt en dat hij diepgang zoekt, maar te veel komt hij de bal opzoeken als hij die al even niet gevoeld heeft. 

Het plan is dan ook om met hem in de voorbereiding stevig aan de slag te gaan, maar het valt af te wachten wie hij straks als trainer krijgt. Een hereniging met Wouter Vrancken? In de wandelgangen doet het nog altijd de ronde dat Anderlecht wil proberen bij de succescoach van STVV. En als er één iemand is die weet hoe hij zulke spelers moet aanpakken...

