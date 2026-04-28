Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Club Brugge verloor op speeldag 3 van de Champions' Play-offs op bezoek bij Union SG. Het begin van het einde? Welnee, want blauw-zwart rechtte de rug met knappe overwinningen teven KV Mechelen en op bezoek bij KAA Gent. Onder stoom? Onder stoom!

Club Brugge kon de rug meteen rechten na de nederlaag tegen Union SG met een cruciale 6 op 6 tijdens speeldagen vier en vijf. “Onverhoopt veel sneller dan ze bij Club Brugge gevreesd hadden, denk ik. Tegenover een week geleden is de lucht toch weer opgeklaard”, aldus Peter Vandenbempt in de podcast Vandenbempt.

“Club Brugge is niet ineen gestuikt na de nederlaag en de klap op bezoek bij Union SG. Ze hebben gereageerd en in die zin was de midweekwedstrijd tegen het immer genereus voetballend KV Mechelen een ideale springplank.”

“Het was een opkikker na Union. Tegen KAA Gent speelden ze een van hun betere uitwedstrijden in lange tijd, ik denk aan de match op tweede kerstdag op bezoek bij KRC Genk als vorig moment nu ik er zo over nadenk.”

“Het verschil met Gent was groter dan het resultaat op het scorebord liet zien. Ze toonden autoriteit en zelfvertrouwen en ze hebben met Vetlesen nu een onverwachte uitblinker, met zijn doelpunten maar zeker ook in het spel als aanjager en roerganger.”

“Dat hij Onyedika op de bank houdt? Wie zou dat nog gedacht hebben een tijdje geleden. Ook Forbs en Tzolis groeien terug naar hun beste vorm toe en ze laten ook verdedigend gezien discipline zien. Het is nu zaak om tegen Anderlecht te bevestigen dat ze onder stoom zijn gekomen.”

De match tussen Anderlecht en Club Brugge wordt komende zondag gespeeld om 18.30 uur in het Lotto Park. Onze man zal uiteraard ter plaatse zijn om u te voorzien van het nodige commentaar én de reacties achteraf. 

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

