Na pijnlijke exit stuurt Stijn Stijnen meteen duidelijke boodschap uit: "Bij deze is iedereen gewaarschuwd"

Patro Eisden zag zijn promotiedroom maandagavond in extremis uit elkaar spatten tegen Beerschot. De ontgoocheling was groot, maar bij Stijn Stijnen overheerste al snel ook het gevoel dat zijn ploeg opnieuw iets sterks had neergezet.

Patro Eisden Maasmechelen ligt uit de Promotion Play-offs na de chaotische en spectaculaire wedstrijd tegen Beerschot. Nadat er op het veld van Patro 1-1 gelijkgespeeld werd in de heenwedstrijd, werd het 3-2 in de terugwedstrijd.

Het leek er lange tijd op dat de Limburgers zouden doorstoten, maar na een laat doelpunt gingen we naar verlengingen. De Kielse Ratten gingen uiteindelijk op én over Patro dankzij een doelpunt in minuut 117.

Stijn Stijnen voelt ontgoocheling, maar kijkt alweer hongerig vooruit

"Pijn zal snel omslaan in trots", reageerde Patro-trainer Stijn Stijnen volgens de clubmedia. "Trots op wat we weer verwezenlijkt hebben. In ons derde jaar op profniveau je voor de derde keer op rij plaatsen voor de Promotion Play-Offs en telkens een rol van betekenis spelen… Il faut le faire."

Stijnen heeft redenen genoeg om trots te zijn op zijn groep. Hij denkt nog lang niet aan opgeven en zal er volgend seizoen opnieuw staan. De Challenger Pro League-clubs kregen alvast een waarschuwing van de coach.

"Ik mocht deze nacht waardevolle berichten ontvangen van onder andere mensen waar ik dag in, dag uit mee samenwerk en van mijn CEO en president. Woorden die mij persoonlijk nog meer honger naar nieuw succes deden krijgen. Bij deze is iedereen gewaarschuwd. We gaan er weer vol voor in de toekomst", aldus Stijnen.