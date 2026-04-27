Drama voor jonge Belg: na 11 minuten bij zijn wederoptreden weer out voor maanden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
Drama voor jonge Belg: na 11 minuten bij zijn wederoptreden weer out voor maanden
Verschrikkelijk nieuws voor Eliot Matazo. Amper tien minuten na zijn terugkeer in een officiële wedstrijd na een kruisbandruptuur, heeft de jonge middenvelder deze zaterdag de kruisbanden van zijn andere knie gescheurd.

Eliot Matazo maakte in januari 2025 de overstap van AS Monaco naar Hull City voor twee miljoen euro, maar scheurde kort daarna zijn kruisbanden. Daarmee kwam er vroegtijdig een einde aan zijn seizoen.

Voor de 24-jarige middenvelder volgde een erg lange revalidatie. Tot afgelopen zaterdag had hij nog geen minuten gemaakt, maar op verplaatsing bij Charlton stond hij meteen in de basis.

Alleen draaide die comeback uit op een ware nachtmerrie voor de voormalige smaakmaker bij de Jonge Duivels. Matazo moest al na 11 minuten naar de kant, en dat door een... scheur in de kruisbanden van zijn andere knie, zo melden Engelse collega's van de Daily Mail.

Opnieuw gescheurde kruisbanden voor Eliot Matazo

Een bijzonder pijnlijke terugkeer naar af voor het voormalige jeugdproduct van Anderlecht, dat in het begin van zijn profcarrière ook nog voor Antwerp uitkwam.

Matazo ligt nog onder contract tot juni 2028, maar zou door deze nieuwe blessure mogelijk pas tegen het einde van volgend seizoen weer kunnen terugkeren. Dan komt hij in een lastige situatie terecht: met een contract dat stilaan richting einde gaat, en zonder recente prestaties die andere clubs kunnen overtuigen.

Ex-bondscoach Domenico Tedesco alweer op de keien gezet, maar hij is niet de enige

Ex-bondscoach Domenico Tedesco alweer op de keien gezet, maar hij is niet de enige

KAA Gent-supporters krijgen zware straf na veroordeling

Twee Anderlecht-spelers ondanks de nederlaag, 1 Bruggeling en 1 Antwerpenaar: dit is ons elftal van de week

Mogelijk transfertarget Club Brugge spreekt zich uit over interesse van blauw-zwart

Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-spelers niet: "Vraag mij af of hij een pilletje had geslikt"

Peter Vandenbempt schetst hard beeld voor Anderlecht met oog op bekerfinale

Real Zaragoza distantieert zich volledig van doorgedraaide doelman, die reageert nu ook op de feiten

Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella (en ook over Burgess)

📷 Premier League-sterspeler wordt bewusteloos aangetroffen

Vincent Kompany kan ermee lachen op zijn persconferentie: "Ik ben 1m92, spijtig genoeg pas ik daar niet in"

Philippe Albert heeft duidelijke mening over rode kaart voor Sardella

RAAL dreigt een "Dender-seizoen" te beleven: in La Louvière is het tijd om wakker te worden

Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng

Trekt ex-Anderlecht-jeugdproduct naar... Club Brugge? Hij reageert op het verhaal

Thomas Meunier heeft het gehad met zijn positie en doet wel heel opvallende uitspraak

Patrick Goots scherp voor Westerlo: "Zou niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje"

PSG-coach Luis Enrique heeft duidelijke mening over Vincent Kompany

Deze club hoopt dat Sporting Hasselt licentie niet krijgt

Zo wordt Vincent Kompany dinsdagavond volledig geïsoleerd van Bayern

Spionage en een dreigend ontslag: Tedesco ontploft helemaal op persconferentie bij Fenerbahçe

Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt

🎥 KV Mechelen zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we een groot probleem"

Barcelona, Chelsea en Arsenal: Mika Godts lokt Europese topclubs naar Amsterdam met oog op toptransfer

Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

Jens Petter Hauge: van flop bij KAA Gent tot een ster in de Champions League

De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

Kompany naar Manchester City? Bayern laat heel duidelijk in zijn kaarten kijken

Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

Kylian Mbappé zorgt voor nieuwe kopzorgen bij Real Madrid

Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn"

Nieuwe tegenvaller voor Kompany in aanloop naar kraker tegen PSG: toptalent niet op tijd fit

KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

Southampton Southampton 3-0 Blackburn Blackburn
Leicester City Leicester City 1-1 Millwall Millwall
Charlton Athletic Charlton Athletic 2-1 Hull City Hull City
Middlesbrough Middlesbrough 5-1 Watford Watford
West Bromwich West Bromwich 0-0 Ipswich Town Ipswich Town
Norwich City Norwich City 1-1 Swansea Swansea
Oxford Utd Oxford Utd 4-1 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
Sheffield United Sheffield United 2-3 Preston North End Preston North End
QPR QPR 2-3 Derby County Derby County
Birmingham City Birmingham City 2-1 Bristol City Bristol City
Stoke City Stoke City 1-3 Portsmouth Portsmouth
Coventry City Coventry City 3-1 Wrexham Wrexham

