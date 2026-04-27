Drama voor jonge Belg: na 11 minuten bij zijn wederoptreden weer out voor maanden

Verschrikkelijk nieuws voor Eliot Matazo. Amper tien minuten na zijn terugkeer in een officiële wedstrijd na een kruisbandruptuur, heeft de jonge middenvelder deze zaterdag de kruisbanden van zijn andere knie gescheurd.

Eliot Matazo maakte in januari 2025 de overstap van AS Monaco naar Hull City voor twee miljoen euro, maar scheurde kort daarna zijn kruisbanden. Daarmee kwam er vroegtijdig een einde aan zijn seizoen.

Voor de 24-jarige middenvelder volgde een erg lange revalidatie. Tot afgelopen zaterdag had hij nog geen minuten gemaakt, maar op verplaatsing bij Charlton stond hij meteen in de basis.

Alleen draaide die comeback uit op een ware nachtmerrie voor de voormalige smaakmaker bij de Jonge Duivels. Matazo moest al na 11 minuten naar de kant, en dat door een... scheur in de kruisbanden van zijn andere knie, zo melden Engelse collega's van de Daily Mail.

Opnieuw gescheurde kruisbanden voor Eliot Matazo

Een bijzonder pijnlijke terugkeer naar af voor het voormalige jeugdproduct van Anderlecht, dat in het begin van zijn profcarrière ook nog voor Antwerp uitkwam.

Matazo ligt nog onder contract tot juni 2028, maar zou door deze nieuwe blessure mogelijk pas tegen het einde van volgend seizoen weer kunnen terugkeren. Dan komt hij in een lastige situatie terecht: met een contract dat stilaan richting einde gaat, en zonder recente prestaties die andere clubs kunnen overtuigen.



