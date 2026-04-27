Spionage en een dreigend ontslag: Tedesco ontploft helemaal op persconferentie bij Fenerbahçe

Brandon Morren, voetbaljournalist
Gisterenavond vond de wedstrijd plaats waar heel Turkije naar uitkeek. Fenerbahçe, getraind door Domenico Tedesco, ging met 3-0 onderuit op het veld van Galatasaray.

Met een achterstand van vier punten op de stadsrivaal bij de aftrap was de topper van gisteren de allerlaatste kans voor Fenerbahçe in de titelstrijd. De ploeg van Domenico Tedesco kreeg al vroeg de mogelijkheid om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar Talisca miste na een kwartier een strafschop.

Galatasaray kwam vlak voor de rust uiteindelijk op voorsprong via Victor Osimhen, om in de tweede helft helemaal door te duwen naar een 3-0-zege. De uitsluiting van Ederson rond het uur hielp daar uiteraard ook bij. Voor Domenico Tedesco werd de avond na het laatste fluitsignaal bijna even woelig als de match zelf.

Fenerbahçe in crisis, Tedesco op weg naar de uitgang?

De voormalige bondscoach van de Rode Duivels was na afloop bijzonder scherp op de persconferentie. Alles kwam voorbij: de mediadruk, de arbitrage, maar ook de gebrekkige afscherming van het trainingscomplex. “Het zou me gelukkig maken als Samandıra een echt afgesloten complex was. Bij ons kan iedereen de trainingen zien. Dit seizoen wisten tegenstanders perfect wat wij wilden doen. Daarom kunnen we niemand nog verrassen. Je hoeft maar een appartement in de buurt te huren en je kan gewoon onze trainingen volgen.”

Tedesco zat duidelijk met veel frustratie. “Elke keer weer wordt er gezocht naar een schuldige. Wel, de schuldige ben ik. Voor mij is dat geen probleem. Maar laat mijn spelers dan met rust. Jullie zijn dit seizoen veel te vaak in hun hoofd gekropen.”

De trainer van Fenerbahçe verliet het stadion uiteindelijk met gebogen hoofd. Volgens het tv-programma Beyaz Futbol is zijn verhaal bij de club zelfs al voorbij. De directie zou beslist hebben om zijn contract nog vóór de laatste drie speeldagen te beëindigen. Dat bericht is voorlopig nog niet bevestigd, maar het voedt de spanningen rond de club alleen maar verder. En te bedenken dat Tedesco in januari nog pas de tweede prijs uit zijn trainerscarrière pakte door Galatasaray te kloppen in de finale van de Turkse Supercup.

Zo wordt Vincent Kompany dinsdagavond volledig geïsoleerd van Bayern

Trekt ex-Anderlecht-jeugdproduct naar... Club Brugge? Hij reageert op het verhaal

Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt

Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng

Barcelona, Chelsea en Arsenal: Mika Godts lokt Europese topclubs naar Amsterdam met oog op toptransfer

Jens Petter Hauge: van flop bij KAA Gent tot een ster in de Champions League

Kompany naar Manchester City? Bayern laat heel duidelijk in zijn kaarten kijken

🎥 KV Mechelen zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we een groot probleem"

Kylian Mbappé zorgt voor nieuwe kopzorgen bij Real Madrid

Nieuwe tegenvaller voor Kompany in aanloop naar kraker tegen PSG: toptalent niet op tijd fit

Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

Cercle-doelman Warleson dankbaar na 100ste match: "Dat is het mooiste cadeau"

De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie"

Degryse is niet tevreden en doet tactisch voorstel aan De Mil

Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid?

Ex-coach Beerschot, Urbain Spaenhoven, doet straffe voorspelling over match tegen Patro

Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn"

"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

Waarom Anderlecht niet moet rekenen op de grote terugkeer van Mbemba

Stijn Stijnen voert de druk op en ontkracht fabeltje over Beerschot

Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert

Rode kaart voor Bayram? Scheidsrechter had totaal anders moeten ingrijpen

🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

'Westerlo stuurt scouts naar nieuwe rechtsbuiten met stevig prijskaartje'

Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

Adnane Abid trekt lessen na gelijkspel tegen Genk: "We hebben ze te veel laten spelen"

Matthieu Epolo doet zijn verhaal over het omstreden planten van de vlag in Mambourg

Rik De Mil ziet een stijgende lijn bij KAA Gent: "Dat is het enige negatieve"

Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?"

Jelle Vossen genoot van terugkeer en zege tegen La Louvière

Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 4-0 Kasimpasa Kasimpasa
Eyüpspor Eyüpspor 3-0 Gaziantep B.B. Gaziantep B.B.
Kayserispor Kayserispor 2-0 Rizespor Rizespor
Göztepe Göztepe 2-0 Antalyaspor Antalyaspor
Genclerbirligi Genclerbirligi 1-0 Kocaelispor Kocaelispor
Galatasaray Galatasaray 3-0 Fenerbahçe Fenerbahçe
Alanyaspor Alanyaspor 0-2 Samsunspor Samsunspor
Besiktas Besiktas 19:00 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük
Konyaspor Konyaspor 19:00 Trabzonspor Trabzonspor

