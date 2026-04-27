Spionage en een dreigend ontslag: Tedesco ontploft helemaal op persconferentie bij Fenerbahçe

Gisterenavond vond de wedstrijd plaats waar heel Turkije naar uitkeek. Fenerbahçe, getraind door Domenico Tedesco, ging met 3-0 onderuit op het veld van Galatasaray.

Met een achterstand van vier punten op de stadsrivaal bij de aftrap was de topper van gisteren de allerlaatste kans voor Fenerbahçe in de titelstrijd. De ploeg van Domenico Tedesco kreeg al vroeg de mogelijkheid om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar Talisca miste na een kwartier een strafschop.

Galatasaray kwam vlak voor de rust uiteindelijk op voorsprong via Victor Osimhen, om in de tweede helft helemaal door te duwen naar een 3-0-zege. De uitsluiting van Ederson rond het uur hielp daar uiteraard ook bij. Voor Domenico Tedesco werd de avond na het laatste fluitsignaal bijna even woelig als de match zelf.

Fenerbahçe in crisis, Tedesco op weg naar de uitgang?

De voormalige bondscoach van de Rode Duivels was na afloop bijzonder scherp op de persconferentie. Alles kwam voorbij: de mediadruk, de arbitrage, maar ook de gebrekkige afscherming van het trainingscomplex. “Het zou me gelukkig maken als Samandıra een echt afgesloten complex was. Bij ons kan iedereen de trainingen zien. Dit seizoen wisten tegenstanders perfect wat wij wilden doen. Daarom kunnen we niemand nog verrassen. Je hoeft maar een appartement in de buurt te huren en je kan gewoon onze trainingen volgen.”

Tedesco zat duidelijk met veel frustratie. “Elke keer weer wordt er gezocht naar een schuldige. Wel, de schuldige ben ik. Voor mij is dat geen probleem. Maar laat mijn spelers dan met rust. Jullie zijn dit seizoen veel te vaak in hun hoofd gekropen.”

De trainer van Fenerbahçe verliet het stadion uiteindelijk met gebogen hoofd. Volgens het tv-programma Beyaz Futbol is zijn verhaal bij de club zelfs al voorbij. De directie zou beslist hebben om zijn contract nog vóór de laatste drie speeldagen te beëindigen. Dat bericht is voorlopig nog niet bevestigd, maar het voedt de spanningen rond de club alleen maar verder. En te bedenken dat Tedesco in januari nog pas de tweede prijs uit zijn trainerscarrière pakte door Galatasaray te kloppen in de finale van de Turkse Supercup.



