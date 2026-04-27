"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

Club Brugge won zondag met 0-2 van KAA Gent. De trofee van de Man van de Match in de Slag om Vlaanderen ging naar Hugo Vetlesen die al in de vierde minuut van de wedstrijd voor de openingsgoal zorgde.

Vroege goal van Vetlesen

De druk bij Club Brugge is gigantisch groot om de landstitel over te nemen van Union SG. Dat zagen we de voorbije wedstrijden al duidelijk bij coach Ivan Leko die opvallend cynisch uit de hoek kwam na de match op KV Mechelen.

Maar Club Brugge draait op volle toeren en Leko gaat telkens op zoek naar de speler die de boel kan doen ontploffen. Tegen KAA Gent was die rol weggelegd voor Hugo Vetlesen. Hij scoorde al in de vierde minuut.

Werk is nog niet af

Dat doelpunt en de trofee van Man van de Match betekende enorm veel voor Vetlesen. “Deze kansen komen niet vanzelf. Niet zo lang geleden behoorde ik niet eens tot de selectie, maar hard werk in moeilijke tijden levert op termijn altijd iets op”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

En Vetlesen is naar eigen zeggen nog niet klaar. Er zijn nog vijf wedstrijden en die zijn er niet alleen om Club Brugge aan een nieuwe landstitel te helpen. Vetlesen zit nog met een tweede droom in zijn hoofd.

Zomertransfer?

Ook al speelde hij zijn laatste interland in 2024, toch hoopt hij nog om met Noorwegen naar het WK te mogen trekken. “Dit vergroot mijn kansen. Al is er veel concurrentie bij Noorwegen, maar ik ken natuurlijk iedereen, want ik ben er eerder al bij geweest. Dus ik hoop dat ik het de bondscoach moeilijk maak om te kiezen.”



Het is ook uitkijken wat er met Vetlesen zelf gebeurt deze zomer op clubniveau. Zijn contract loopt tot midden 2027, waardoor het nu een ideaal moment is om te transfereren. “Ik leef in het moment. Ik hou van mijn leven in België en Brugge dus we zullen wel zien”, besluit de Noor.