"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge won zondag met 0-2 van KAA Gent. De trofee van de Man van de Match in de Slag om Vlaanderen ging naar Hugo Vetlesen die al in de vierde minuut van de wedstrijd voor de openingsgoal zorgde.

Vroege goal van Vetlesen

De druk bij Club Brugge is gigantisch groot om de landstitel over te nemen van Union SG. Dat zagen we de voorbije wedstrijden al duidelijk bij coach Ivan Leko die opvallend cynisch uit de hoek kwam na de match op KV Mechelen.

Maar Club Brugge draait op volle toeren en Leko gaat telkens op zoek naar de speler die de boel kan doen ontploffen. Tegen KAA Gent was die rol weggelegd voor Hugo Vetlesen. Hij scoorde al in de vierde minuut.

Werk is nog niet af

Dat doelpunt en de trofee van Man van de Match betekende enorm veel voor Vetlesen. “Deze kansen komen niet vanzelf. Niet zo lang geleden behoorde ik niet eens tot de selectie, maar hard werk in moeilijke tijden levert op termijn altijd iets op”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

En Vetlesen is naar eigen zeggen nog niet klaar. Er zijn nog vijf wedstrijden en die zijn er niet alleen om Club Brugge aan een nieuwe landstitel te helpen. Vetlesen zit nog met een tweede droom in zijn hoofd.

Zomertransfer?

Ook al speelde hij zijn laatste interland in 2024, toch hoopt hij nog om met Noorwegen naar het WK te mogen trekken. “Dit vergroot mijn kansen. Al is er veel concurrentie bij Noorwegen, maar ik ken natuurlijk iedereen, want ik ben er eerder al bij geweest. Dus ik hoop dat ik het de bondscoach moeilijk maak om te kiezen.”

Het is ook uitkijken wat er met Vetlesen zelf gebeurt deze zomer op clubniveau. Zijn contract loopt tot midden 2027, waardoor het nu een ideaal moment is om te transfereren. “Ik leef in het moment. Ik hou van mijn leven in België en Brugge dus we zullen wel zien”, besluit de Noor.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Hugo Vetlesen

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over KV Mechelen komt met leuk nieuws: contract tot 2028 voor ex-talent van Anderlecht petorian petorian over Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België M.Suarez M.Suarez over Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale jeffzie151 jeffzie151 over Westerlo - Antwerp: 2-4 Olympia86 Olympia86 over Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" CringeMedia CringeMedia over Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt" bompi55 bompi55 over Rode kaart voor Bayram? Scheidsrechter had totaal anders moeten ingrijpen Green kill Green kill over Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats Dirk1897 Dirk1897 over De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan" Dirk1897 Dirk1897 over Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved