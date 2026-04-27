Adnane Abid trekt lessen na gelijkspel tegen Genk: "We hebben ze te veel laten spelen"

Adnane Abid reageerde aan onze microfoon na het gelijkspel tussen KRC Genk en Standard (1-1). De speler wees vooral op het gebrek aan aanvallende mogelijkheden bij zijn ploeg.

De speler gaf toe dat Standard Genk offensief niet genoeg pijn heeft kunnen doen: "We moesten profiteren van een zwakte na de rust. Helaas hebben we niet genoeg kansen gecreëerd."

Een belangrijk punt

Het punt dat Standard in Genk pakte, blijft toch belangrijk: "Vandaag was het belangrijk om te winnen of in elk geval niet te verliezen. Dat hebben we gedaan, dus blijven we meedoen voor de winst in deze Play-offs 2."

"Het was best moeilijk. We hebben geprobeerd het maximum te halen uit de weinige aanvallen die we hadden." De Rouches staan momenteel derde in de Europe Play-offs. Ze tellen drie punten achterstand op leider Genk en twee op tweede Westerlo.

"We maakten gelijk en we kregen ook de kans om de 1-2 te maken. Helaas hebben we dat niet gedaan. Gezien het verloop van de wedstrijd kan je dit ook als een belangrijk punt beschouwen."

Weinig ballen voor Adnane Abid

Adnane Abid kwam minder aan de bal dan gewoonlijk: "Het was vandaag vooral mentaal. Het is waar dat het frustrerend is als aanvaller: je wil zo veel mogelijk ballen raken. Dit is een van de matchen waarin ik het minst aan de bal kwam, misschien wel de minste. Dat is wat frustrerend, maar we verwachtten wel een beetje dat Genk de bal zou hebben. Al vind ik dat we hen te veel de bal hebben gelaten."



"Nu moeten we ons focussen op de komende weken, op de volgende wedstrijd tegen Antwerp." Standard Luik neemt het volgende zondag om 16u00 op tegen Antwerp.