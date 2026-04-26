Doelpuntenmaker Aaron Bibout is duidelijk na nieuw puntenverlies van Genk

Aaron Bibout, die het openingsdoelpunt maakte voor KRC Genk tegen Standard (1-1), sprak na de wedstrijd met ons. Bij de doelpuntenmaker overheerste vooral de frustratie, want hij dacht zijn ploeg op weg te hebben gezet naar de overwinning.

Hij was blij met zijn doelpunt en vergat daarbij ook de knappe voorzet van zijn ploegmaat niet te benoemen. "Ik heb echt geduldig moeten wachten, maar uiteindelijk kwam dat doelpunt er toch. Dank aan Ito voor de assist. Er is een goede klik tussen ons. Ik duik de zestien in, hij zal die bal wel brengen, en ik zal daar altijd staan."

Bibout keek ook al vooruit en benadrukte dat zijn ploeg nog veel werk heeft. De eerste plaats in de Europe Play-offs is nog helemaal niet binnen. "Ja, we blijven eraan werken. We zien zelf ook dat we ons nog moeten verbeteren en hopen echt dat dat er snel uitkomt."

Nadat hij in het begin van de eerste helft al eens de lat had geraakt, bleef de doelpuntenmaker optimistisch voor wat nog moest komen. "Er was nog een hele tweede helft te spelen, dus ik wist dat ik nog zou scoren."

Wat vond hij van Standard?

"Ik had ook zo’n moeilijke wedstrijd verwacht. We hadden eerder nog met 0-3 van hen gewonnen, maar vandaag was het een lastige match", benadrukte hij. "Het is een slecht resultaat. We hebben onze kansen gehad. Ik was er niet door verrast dat zij ons de bal lieten."

Bij KRC Genk was het gebrek aan efficiëntie opnieuw duidelijk zichtbaar. "De kansen die we als ploeg laten liggen, breken ons zuur op", gaf de doelpuntenmaker toe. "Zoals ik al zei: we gaan proberen dat recht te zetten en in de volgende wedstrijd beter te doen. De afwerking is eigenlijk het enige wat ons op dit moment ontbreekt. We gaan daar op training aan werken en sterker terugkomen in de volgende match."