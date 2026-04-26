"Voelt bijna als een overwinning aan" : Ibe Hautekiet heel blij na het gelijkspel van Standard

Ibe Hautekiet sprak bij ons na het gelijkspel tussen KRC Genk en Standard (1-1). De centrale verdediger blikte terug op het punt dat de Rouches uit de brand sleepten, het systeem dat Vincent Euvrard had uitgetekend en zijn contractverlenging bij de Luikse club.

Standard Luik heeft in de slotfase alsnog een punt uit de brand gesleept dankzij een doelpunt van Casper Nielsen. Is dat, gezien het wedstrijdverloop, een positief resultaat voor Standard? "Het was behoorlijk moeilijk. Maar op het einde van de match voelt het bijna als een overwinning."

"De eerste helft was wat lastiger omdat er druk was en we geen oplossingen vonden", gaf Ibe Hautekiet aan. "Maar in de tweede helft was het niet slecht. We willen altijd winnen. Zelfs op het einde, in de laatste minuten, hadden we nog de mogelijkheid om te scoren."

Vervolgens had hij het over het spelsysteem dat voor deze match werd gekozen: "Ja, het is zowat hetzelfde als de match die we hier eerder speelden, toen het 3-0 werd. Ik denk dat de coach ongeveer hetzelfde wilde doen."

"Het was goed. We speelden met een goed blok. Maar zij hadden veel spelers veranderd en er waren veel verschillende loopacties, dus dat was moeilijk om te controleren. Maar we zijn er al bij al vrij goed mee omgegaan."

Zijn contractverlenging bij Standard

Tot slot sprak de centrale verdediger over zijn contractverlenging bij de Luikse club (tot juni 2029): "Ja, we hebben vorige maand gesproken en ik ben blij dat ik hier kan blijven, want het is een eer om voor Standard te spelen. Ik zie dat ik hier bij Standard nog kan groeien en zelfs nog beter kan worden. Ik denk dat het project goed zit."