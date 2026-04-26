"Voelt bijna als een overwinning aan" : Ibe Hautekiet heel blij na het gelijkspel van Standard

Foto: © photonews

Ibe Hautekiet sprak bij ons na het gelijkspel tussen KRC Genk en Standard (1-1). De centrale verdediger blikte terug op het punt dat de Rouches uit de brand sleepten, het systeem dat Vincent Euvrard had uitgetekend en zijn contractverlenging bij de Luikse club.

Standard Luik heeft in de slotfase alsnog een punt uit de brand gesleept dankzij een doelpunt van Casper Nielsen. Is dat, gezien het wedstrijdverloop, een positief resultaat voor Standard? "Het was behoorlijk moeilijk. Maar op het einde van de match voelt het bijna als een overwinning."

"De eerste helft was wat lastiger omdat er druk was en we geen oplossingen vonden", gaf Ibe Hautekiet aan. "Maar in de tweede helft was het niet slecht. We willen altijd winnen. Zelfs op het einde, in de laatste minuten, hadden we nog de mogelijkheid om te scoren."

Vervolgens had hij het over het spelsysteem dat voor deze match werd gekozen: "Ja, het is zowat hetzelfde als de match die we hier eerder speelden, toen het 3-0 werd. Ik denk dat de coach ongeveer hetzelfde wilde doen."

"Het was goed. We speelden met een goed blok. Maar zij hadden veel spelers veranderd en er waren veel verschillende loopacties, dus dat was moeilijk om te controleren. Maar we zijn er al bij al vrij goed mee omgegaan."

Zijn contractverlenging bij Standard

Lees ook... 🎥 Casper Nielsen doet bekentenis na doelpunt tegen KRC Genk
Tot slot sprak de centrale verdediger over zijn contractverlenging bij de Luikse club (tot juni 2029): "Ja, we hebben vorige maand gesproken en ik ben blij dat ik hier kan blijven, want het is een eer om voor Standard te spelen. Ik zie dat ik hier bij Standard nog kan groeien en zelfs nog beter kan worden. Ik denk dat het project goed zit."

Meer nieuws

🎥 Casper Nielsen doet bekentenis na doelpunt tegen KRC Genk

🎥 Casper Nielsen doet bekentenis na doelpunt tegen KRC Genk

21:40
1
Standard verkoopt dominant Genk uppercut in slotfase: Limburgers lieten te veel kansen liggen

Standard verkoopt dominant Genk uppercut in slotfase: Limburgers lieten te veel kansen liggen

20:13
Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen"

Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen"

07:00
2
Antwerp profiteert optimaal van vroege rode kaart en wint met ruime cijfers op het veld van Westerlo

Antwerp profiteert optimaal van vroege rode kaart en wint met ruime cijfers op het veld van Westerlo

22:54
Jeugdproduct Beerschot en Beveren maakt indruk bij STVV: "Wees maar zeker dat je daar zou passen"

Jeugdproduct Beerschot en Beveren maakt indruk bij STVV: "Wees maar zeker dat je daar zou passen"

23:30
"Adri lacht erom, maar mij kwetst het diep": miserie bij familie Bertaccini

"Adri lacht erom, maar mij kwetst het diep": miserie bij familie Bertaccini

23:00
4
Vertonghen schept voor eens en altijd duidelijkheid over clash met Eden Hazard op WK

Vertonghen schept voor eens en altijd duidelijkheid over clash met Eden Hazard op WK

22:30
"Schandalig, geen greintje eergevoel": Felice Mazzù woedend na de nederlaag tegen Charleroi

"Schandalig, geen greintje eergevoel": Felice Mazzù woedend na de nederlaag tegen Charleroi

21:20
Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot"

Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot"

22:00
11
"Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij

"Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij

21:00
3
Opvallende transfer uit JPL voor Club Brugge? "Waarom zou hij daar niet passen?"

Opvallende transfer uit JPL voor Club Brugge? "Waarom zou hij daar niet passen?"

20:30
🎥 3-0 achter en toch nog winnen: Vincent Kompany kan het zelf haast niet geloven

🎥 3-0 achter en toch nog winnen: Vincent Kompany kan het zelf haast niet geloven

20:00
"Hem niet onderschatten": Frank Boeckx waarschuwt voor het 'geniepige' in David Hubert

"Hem niet onderschatten": Frank Boeckx waarschuwt voor het 'geniepige' in David Hubert

19:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

19:00
Warleson wordt verrast door vrouw en kinderen: "Ze had nochtans iets anders gezegd"

Warleson wordt verrast door vrouw en kinderen: "Ze had nochtans iets anders gezegd"

19:45
'Daar is de volgende versterking: Anderlecht moet miljoenen betalen voor flankspeler'

'Daar is de volgende versterking: Anderlecht moet miljoenen betalen voor flankspeler'

19:00
5
"Het is angstaanjagend": Deschacht ziet veel werk voor Anderlecht, maar topper dichter bij terugkeer

"Het is angstaanjagend": Deschacht ziet veel werk voor Anderlecht, maar topper dichter bij terugkeer

18:30
1
'Absolute jackpot komt steeds dichterbij voor KRC Genk'

'Absolute jackpot komt steeds dichterbij voor KRC Genk'

16:30
Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

18:00
2
Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

15:00
Zware domper: hij droomt van het WK, maar Rode Duivel valt na halfuur uit

Zware domper: hij droomt van het WK, maar Rode Duivel valt na halfuur uit

17:30
1
Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..."

Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..."

17:00
9
Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak

Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak

16:00
3
'Club Brugge mikt hoog en wil international voor ettelijke miljoenen losweken bij Ajax'

'Club Brugge mikt hoog en wil international voor ettelijke miljoenen losweken bij Ajax'

15:30
5
Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

14:30
Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

14:15
1
Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

14:00
Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

13:30
2
Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is Analyse

Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is

13:00
2
Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

12:00
2
Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

12:40
Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

12:20
"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

11:40
18
Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

11:20
8
Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

11:10
De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

11:00

OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

