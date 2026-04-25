'Daar is de volgende versterking: Anderlecht moet miljoenen betalen voor flankspeler'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
RSC Anderlecht staat voor een heel drukke transferzomer. De spelerskern moet flink opgekuist worden, maar er zullen ook gigantisch veel nieuwe spelers moeten aangetrokken worden. En dat nog altijd zonder nieuwe sportief directeur.

Veel transferwerk bij RSC Anderlecht

RSC Anderlecht heeft heel veel huiswerk te maken. Momenteel doet de sportieve cel dat allemaal zonder een nieuwe sportief directeur en zonder al definitief aangegeven te hebben of Jérémy Taravel trainer blijft of als er iemand anders komt.

De voorbije dagen werd de ene na de andere naam in verband gebracht met RSC Anderlecht. Ook vandaag komt er alweer een extra aanwinst naar voren. Nu gaat het om Ruben Dantas, een 22-jarige linkerflankspeler van het Zwitserse FC Luzern.

Ruben Dantas naar Anderlecht?

Hij ligt nog tot 2027 onder contract bij zijn club, waardoor een zomerse transfer voor alle partijen een heel geschikt moment lijkt. Volgens Transfermarkt is Dantas op dit moment zo’n 700.000 euro aan marktwaarde waard.

Maar lokale Zwitserse kranten melden dat FC Luzern een veel hoger bedrag voor ogen heeft. Er is sprake van een transfersom tussen twee en drie miljoen euro om Dantas weg te plukken. Dat is geen kleine investering, zeker omdat de positie dringend gevuld moet worden.

Vorige zomer trok men Ilay Camara aan, maar die werd aan de andere kant geposteerd. Ludwig Augustinsson zal deze zomer wellicht vertrekken en ook in Moussa Ndiaye geloven ze in het Lotto Park helemaal niet meer.

Andere opties op tafel

Gisteren nog werd ook César Inga naar voren geschoven als een mogelijke versterking voor de defensie van Anderlecht. Hij kan op verschillende posities en ook centraal achterin uitgespeeld worden. Het is uitkijken of er snel schot in de zaak komt.

Dantas was in het verleden al jeugdinternational. Voor het eerste elftal van de nationale ploeg kwam hij nog niet in actie. Dit seizoen speelde hij 26 keer mee met FC Luzern. Daarin deelde hij vijf assists uit en scoorde hij ook één keer.

