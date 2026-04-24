Waar blijft Geoffry Hairemans? Joseph Oosting legt het uit

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 2 reacties
Foto: © photonews

Begin dit seizoen scheurde Geoffry Hairemans zijn kruisband. Na een lange revalidatie leek hij een maand geleden terug, maar ondertussen speelde hij niet meer.

Kruisbandletsel Hairemans

Een kruisbandletsel vraagt heel veel tijd en geduld om van te herstellen. Dat is ook bij Geoffry Hairemans het geval. Een maand geleden maakte hij 45 minuten in een oefenduel.

Sindsdien kwam hij echter niet meer in actie. “Of Geoffry nog speelt dit seizoen? Ik hoop het voor alles en iedereen, dus ook voor hem”, stelde Oosting op zijn persconferentie, geciteerd door Het Nieuwsblad.

Miserie met patellapees

Na de match tegen Beveren waarin Hairemans een helft speelde kende hij opnieuw problemen. “Na die oefenmatch tegen Beveren kende Geoffry een terugval (met een ontsteking aan de patellapees, red.). Langzaamaan wordt hij fit. Nu gaat het erom dat hij écht wedstrijdfit wordt.”

Het is voorlopig nog afwachten of het dit seizoen nog lukt. Nodeloos risico’s nemen zullen ze bij The Great Old ook niet doen. Als het niet lukt voor Hairemans, dan zal het niet meer voor de resterende matchen zijn.


“Ben je bekend met kruisbandletsels? Da’s geen gemakkelijke blessure, kan ik je vertellen”, zei Oosting nog die het zelf ook meemaakte tijdens zijn actieve carrière.

