Tegenvaller in strijd om Europa: KAA Gent mist twee spelers tot einde van het seizoen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Tegenvaller in strijd om Europa: KAA Gent mist twee spelers tot einde van het seizoen
KAA Gent heeft nog zes speeldagen om een Europees ticket proberen af te dwingen. Dat gaat het wel moeten doen zonder twee van zijn spelers. Voor hen zit het seizoen er ondertussen helemaal op, zo blijkt.

KAA Gent zal het de komende weken moeten stellen zonder Gilles De Meyer en Maksim Paskotsi. De eerste moet worden geopereerd aan de schouder, terwijl de tweede er de komende weken ook niet bij zal zijn.

KAA Gent moet het stellen zonder Maksim Paskotsi en Gilles De Meyer

Paskotsi was de voorbije maanden uitgegroeid tot een sterkhouder achterin, maar hij zal dus pas worden klaargestoomd tegen volgend seizoen. Voor Gilles De Meyer waren de speelkansen sowieso al schaars geweest.

"Kom sterker terug, Maksim. Maksim Paskotši is tot het einde van het seizoen uitgeschakeld vanwege een stressfractuur in zijn enkel. We wensen hem een ​​spoedig herstel", aldus KAA Gent over de Estse verdediger.

En ook over De Meyer hadden ze iets te zeggen op hun sociale media: "Gilles De Meyer heeft een ingreep aan zijn rechterschouder ondergaan. Hij begint nu aan zijn herstel ter voorbereiding op het volgende seizoen. We wensen je een spoedig herstel, Gilles!"

Wouter Vrancken zou bij Anderlecht geen mirakels verrichten: wie zou in het elftal staan van STVV?

Wouter Vrancken zou bij Anderlecht geen mirakels verrichten: wie zou in het elftal staan van STVV?

Rik De Mil neemt duidelijk standpunt in over Ivan Leko voor clash KAA Gent - Club Brugge

Rik De Mil neemt duidelijk standpunt in over Ivan Leko voor clash KAA Gent - Club Brugge

Uitverkochte titelmatch van Sporting Hasselt zorgt voor primeur bij politie

Uitverkochte titelmatch van Sporting Hasselt zorgt voor primeur bij politie

Een nieuwe Raman bij KV Mechelen? Debutant Lenaerts laat zich uit over hun band Reactie

Een nieuwe Raman bij KV Mechelen? Debutant Lenaerts laat zich uit over hun band

De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard

De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard

Wat met Europees voetbal? Licentiecommissie heeft nieuws voor Union SG en STVV

Wat met Europees voetbal? Licentiecommissie heeft nieuws voor Union SG en STVV

De koopjes van de Challenger Pro League: deze spelers zijn komende zomer transfervrij en gratis!

De koopjes van de Challenger Pro League: deze spelers zijn komende zomer transfervrij en gratis!

Benito Raman spreekt over eigen toekomst en die van Vanderbiest bij Mechelen: "Doen!"

Benito Raman spreekt over eigen toekomst en die van Vanderbiest bij Mechelen: "Doen!"

Lars Friis heeft duidelijke boodschap voor spelers van Cercle Brugge

Lars Friis heeft duidelijke boodschap voor spelers van Cercle Brugge

Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie

Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie

Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect? Analyse

Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect?

Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

Jan Vertonghen is bijzonder streng: "Veel spelers denken dat"

Jan Vertonghen is bijzonder streng: "Veel spelers denken dat"

Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

'Opvallende nieuwe verdediger in beeld bij RSC Anderlecht'

'Opvallende nieuwe verdediger in beeld bij RSC Anderlecht'

🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

Jason van Duiven scoort voor Lommel, maar is veel blijer met wat anders

Jason van Duiven scoort voor Lommel, maar is veel blijer met wat anders

Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken

Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken

Opmerkelijk! Trainers die promoveren naar JPL nog altijd niet zeker van aan te blijven

Opmerkelijk! Trainers die promoveren naar JPL nog altijd niet zeker van aan te blijven

Twee doelpunten die bijna 100% made in de Pro League zijn: Bayern kent zijn tegenstander in de bekerfinale

Twee doelpunten die bijna 100% made in de Pro League zijn: Bayern kent zijn tegenstander in de bekerfinale

📷 Voetbalicoon moet drie jaar naar de cel voor verkrachting

📷 Voetbalicoon moet drie jaar naar de cel voor verkrachting

🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering

🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering

Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

'Ploeg uit Premier League aast op Godts: in dit geval stemt Ajax in'

'Ploeg uit Premier League aast op Godts: in dit geval stemt Ajax in'

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is

Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

