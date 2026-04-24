Tegenvaller in strijd om Europa: KAA Gent mist twee spelers tot einde van het seizoen

KAA Gent heeft nog zes speeldagen om een Europees ticket proberen af te dwingen. Dat gaat het wel moeten doen zonder twee van zijn spelers. Voor hen zit het seizoen er ondertussen helemaal op, zo blijkt.

KAA Gent zal het de komende weken moeten stellen zonder Gilles De Meyer en Maksim Paskotsi. De eerste moet worden geopereerd aan de schouder, terwijl de tweede er de komende weken ook niet bij zal zijn.

Paskotsi was de voorbije maanden uitgegroeid tot een sterkhouder achterin, maar hij zal dus pas worden klaargestoomd tegen volgend seizoen. Voor Gilles De Meyer waren de speelkansen sowieso al schaars geweest.

Maksim Paskotši zal tot het einde van het seizoen buiten strijd zijn met een stressfractuur in zijn enkel. We wensen hem een vlot herstel toe! #COBW pic.twitter.com/euP3unQXut — KAA Gent (@KAAGent) April 24, 2026

"Kom sterker terug, Maksim. Maksim Paskotši is tot het einde van het seizoen uitgeschakeld vanwege een stressfractuur in zijn enkel. We wensen hem een ​​spoedig herstel", aldus KAA Gent over de Estse verdediger.

En ook over De Meyer hadden ze iets te zeggen op hun sociale media: "Gilles De Meyer heeft een ingreep aan zijn rechterschouder ondergaan. Hij begint nu aan zijn herstel ter voorbereiding op het volgende seizoen. We wensen je een spoedig herstel, Gilles!"



