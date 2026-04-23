(Ryotaro Ito) Keisuke Goto 75'
1-0
(Ilias Sebaoui) Ryan Merlen 90+2'
2-0
Datum: 23/04/2026 20:45
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 4
Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats
Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

STVV ontving donderdagavond Anderlecht op Stayen, met als inzet de derde plaats in het klassement. Taravel koos achterin voor het duo Sardella-Diarra. Ook Verschaeren, Cvetkovic en Bertaccini stonden aan de aftrap. Bij STVV kwam Pupe in de ploeg ten koste van Hata.

Met de derde plaats in het klassement in het vizier moest Anderlecht winnen op het veld van STVV. Jérémy Taravel wisselde veel ten opzichte van de wedstrijd tegen Gent, maar dat zorgde tegen STVV niet voor een goede start.

Dominant STVV

Sint-Truiden startte verschroeiend aan de wedstrijd en kreeg in het openingskwartier al enkele goede kansen via Ito en Sebaoui. Anderlecht kon via Bertaccini één keer reageren, maar STVV had de wedstrijd volledig in handen.

De Kanaries wrongen kans na kans de nek om. Zo trof Goto van ver de paal en haalde Coosemans een bal van Sebaoui met een knappe redding uit doel. En Anderlecht? Paars-wit creëerde weinig tot niets in de eerste helft...

Geen wissels tijdens de rust

Taravel greep niet in tijdens de rust en hield het vertrouwen in zijn elf starters. Dat bleek niet meteen de juiste keuze, want ook na de pauze domineerde STVV tegen een heel pover Anderlecht. STVV combineerde vaak mooi door de defensie van de recordkampioen.

Anderlecht zette hoog druk op de defensie van STVV, die af en toe wat weggaf. Zo snoepte Maamar een bal af van Sissako, waarna Bertaccini de kans die volgde maar net naast trapte.

Anderlecht na een uur eindelijk wakker

Na een uur spelen kwam Anderlecht eindelijk in de wedstrijd, waardoor de mannen van Jérémy Taravel zelfs de bovenhand hadden op het eerder zo sterke STVV dat in de eerste helft niets weggaf.

Goto op het scorebord

Net toen Anderlecht in de wedstrijd kwam, zette Goto STVV op voorsprong. De lange Japanner kwam goed voor zijn verdediger en troefde zo Sardella af. Goto zette zijn voet tegen de bal en die botste voorbij Coosemans tegen de touwen.

Anderlecht kon in het slot geen vuist maken en kreeg zelfs nog een tweede doelpunt om de oren in het absolute slot. Sebaoui legde terug op Merlen, die aan de rand van het strafschopgebied in één tijd afwerkte. De middenvelder zette zo de 2-0-eindstand op het bord.

Met de winst behoudt STVV de derde plaats in het klassement, op een achterstand van acht punten op Club Brugge, de nummer twee in de stand. De voorsprong op Anderlecht bedraagt nu vijf punten, waardoor paars-wit met 28 punten op de vierde plaats blijft steken.

Opstellingen

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 8.31 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Vanwesemael Robert-Jan 90' 7.14 -
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Musliu Visar 90' 7.79 -
  • Nauwkeurige passes: 57/63 (90.5%)
Taniguchi Shogo 90' 7.29 -
  • Nauwkeurige passes: 50/59 (84.7%)
  • Intercepties: 6
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
Pupe Joedrick 66' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Sissako Abdoulaye 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 44/50 (88%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Yamamoto Rihito 71' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 37/46 (80.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Matsuzawa Kaito 85' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Ito Ryotaro A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Sebaoui Ilias A 90' 7.69 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Goto Keisuke 85' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Mbe Soh Loïc 5' 7.0  
Delpupo Isaias 0'  
Merlen Ryan 19' 7.38 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Merlen Ryan 0'  
Juklerød Simen 24' 7.27 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Diriken Alouis 0'  
Diouf Oumar 5' 6.51  
Shinkawa Shion 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.84 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/24 (25%)
Maamar Ali 70' 6.47 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Sardella Killian 90' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 53/61 (86.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Diarra Moussa   90' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 45/59 (76.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/19 (31.6%)
Augustinsson Ludwig 90' 5.57 -
  • Nauwkeurige passes: 16/31 (51.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
  • Balverliezen: 22
Llansana Enric 85' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 39/44 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Saliba Nathan-Dylan   90' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Degreef Tristan 90' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Verschaeren Yari 70' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 11/19 (57.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
  • Balverliezen: 21
Bertaccini Adriano 80' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Cvetkovic Mihajlo 90' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Bank
Hey Lucas 0'  
Angely Mathys 0'  
Camara Ilay 20' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Hazard Thorgan 20' 6.47 -
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Rits Mats 0'  
Heekeren Justin 0'  
Kana Marco 0'  
Nga Kana Joshua 5' 6.19  
  • Schoten op doel: 0/2
De Ridder Alexander 0'  
da Costa Coba 10' 5.89 -
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht
