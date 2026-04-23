Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

STVV ontving donderdagavond Anderlecht op Stayen, met als inzet de derde plaats in het klassement. Taravel koos achterin voor het duo Sardella-Diarra. Ook Verschaeren, Cvetkovic en Bertaccini stonden aan de aftrap. Bij STVV kwam Pupe in de ploeg ten koste van Hata.

Met de derde plaats in het klassement in het vizier moest Anderlecht winnen op het veld van STVV. Jérémy Taravel wisselde veel ten opzichte van de wedstrijd tegen Gent, maar dat zorgde tegen STVV niet voor een goede start.

Dominant STVV

Sint-Truiden startte verschroeiend aan de wedstrijd en kreeg in het openingskwartier al enkele goede kansen via Ito en Sebaoui. Anderlecht kon via Bertaccini één keer reageren, maar STVV had de wedstrijd volledig in handen.

De Kanaries wrongen kans na kans de nek om. Zo trof Goto van ver de paal en haalde Coosemans een bal van Sebaoui met een knappe redding uit doel. En Anderlecht? Paars-wit creëerde weinig tot niets in de eerste helft...

Geen wissels tijdens de rust

Taravel greep niet in tijdens de rust en hield het vertrouwen in zijn elf starters. Dat bleek niet meteen de juiste keuze, want ook na de pauze domineerde STVV tegen een heel pover Anderlecht. STVV combineerde vaak mooi door de defensie van de recordkampioen.

Anderlecht zette hoog druk op de defensie van STVV, die af en toe wat weggaf. Zo snoepte Maamar een bal af van Sissako, waarna Bertaccini de kans die volgde maar net naast trapte.





Anderlecht na een uur eindelijk wakker

Na een uur spelen kwam Anderlecht eindelijk in de wedstrijd, waardoor de mannen van Jérémy Taravel zelfs de bovenhand hadden op het eerder zo sterke STVV dat in de eerste helft niets weggaf.

Goto op het scorebord

Net toen Anderlecht in de wedstrijd kwam, zette Goto STVV op voorsprong. De lange Japanner kwam goed voor zijn verdediger en troefde zo Sardella af. Goto zette zijn voet tegen de bal en die botste voorbij Coosemans tegen de touwen.

Anderlecht kon in het slot geen vuist maken en kreeg zelfs nog een tweede doelpunt om de oren in het absolute slot. Sebaoui legde terug op Merlen, die aan de rand van het strafschopgebied in één tijd afwerkte. De middenvelder zette zo de 2-0-eindstand op het bord.

Met de winst behoudt STVV de derde plaats in het klassement, op een achterstand van acht punten op Club Brugge, de nummer twee in de stand. De voorsprong op Anderlecht bedraagt nu vijf punten, waardoor paars-wit met 28 punten op de vierde plaats blijft steken.

