Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

Union SG kan dan toch nog punten verliezen. Voor de tweede keer dit seizoen heeft het punten laten liggen in eigen huis tegen KAA Gent. Beide ploegen schieten weinig op met het 0-0 gelijkspel, Club Brugge is de lachende derde.

In de reguliere competitie kon enkel KAA Gent punten afpakken van Union SG in het Dudenpark. Die stunt wilde het graag nog eens proberen te herhalen in de Champions' Play-offs, ook met oog op de derde en/of vierde plaats in de stand.

De Brusselaars van hun kant tankten veel vertrouwen door afgelopen zondag te winnen met 2-1 van Club Brugge. Daardoor was de kloof tussen beide ploegen vier punten geworden en dat wilden de Brusselaars zo houden.

Union SG houdt vast aan basiself, KAA Gent aast op stunt

Ze kregen snel door dat Club Brugge in eigen huis zou gaan winnen van Mechelen, waardoor Union SG verplicht was om te winnen en KAA Gent bij winst verder kon uitlopen op De Kakkers met de Slag om Vlaanderen om de hoek loerend.

Bij de thuisploeg had coach Hubert geen reden tot wisselen. Lopes da Silva was onzeker bij de bezoekers en kan niet spelen, terwijl ook Dean en Hong hun plaats verloren aan Omgba, Duverne en Goore. Kanga bleef dus gewoon in de basiself.

Kansarme wedstrijd, Roef uiteindelijk de redder van de bezoekers

In de eerste helft kregen we heel weinig kansen te zien. Het tempo was bij momenten te laag om beide ploegen te kunnen ontwrichten, waardoor de 0-0 ruststand niet eens onlogisch is. Goore had zelfs de beste kans.





Een heel ander verhaal was het na de wedstrijd. Biondic kon al heel snel op Roef af, maar de goalie wist hem af te houden. Later moest hij Biondic nog een keertje van de openingsgoal houden en ook in een waar slotoffensief hield hij zich kranig.

Daardoor verloor Union SG voor de tweede keer dit seizoen punten in het eigen Dudenpark. En voor de tweede keer was dat tegen KAA Gent. Veel schieten de Buffalo's niet op met het puntje, Union ziet Club Brugge tot op twee punten naderen.