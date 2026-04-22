Datum: 22/04/2026 20:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 4
Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG
Foto: © photonews

Union SG kan dan toch nog punten verliezen. Voor de tweede keer dit seizoen heeft het punten laten liggen in eigen huis tegen KAA Gent. Beide ploegen schieten weinig op met het 0-0 gelijkspel, Club Brugge is de lachende derde.

In de reguliere competitie kon enkel KAA Gent punten afpakken van Union SG in het Dudenpark. Die stunt wilde het graag nog eens proberen te herhalen in de Champions' Play-offs, ook met oog op de derde en/of vierde plaats in de stand.

De Brusselaars van hun kant tankten veel vertrouwen door afgelopen zondag te winnen met 2-1 van Club Brugge. Daardoor was de kloof tussen beide ploegen vier punten geworden en dat wilden de Brusselaars zo houden.

Union SG houdt vast aan basiself, KAA Gent aast op stunt

Ze kregen snel door dat Club Brugge in eigen huis zou gaan winnen van Mechelen, waardoor Union SG verplicht was om te winnen en KAA Gent bij winst verder kon uitlopen op De Kakkers met de Slag om Vlaanderen om de hoek loerend.

Bij de thuisploeg had coach Hubert geen reden tot wisselen. Lopes da Silva was onzeker bij de bezoekers en kan niet spelen, terwijl ook Dean en Hong hun plaats verloren aan Omgba, Duverne en Goore. Kanga bleef dus gewoon in de basiself.

Kansarme wedstrijd, Roef uiteindelijk de redder van de bezoekers

In de eerste helft kregen we heel weinig kansen te zien. Het tempo was bij momenten te laag om beide ploegen te kunnen ontwrichten, waardoor de 0-0 ruststand niet eens onlogisch is. Goore had zelfs de beste kans.

Een heel ander verhaal was het na de wedstrijd. Biondic kon al heel snel op Roef af, maar de goalie wist hem af te houden. Later moest hij Biondic nog een keertje van de openingsgoal houden en ook in een waar slotoffensief hield hij zich kranig.

Daardoor verloor Union SG voor de tweede keer dit seizoen punten in het eigen Dudenpark. En voor de tweede keer was dat tegen KAA Gent. Veel schieten de Buffalo's niet op met het puntje, Union ziet Club Brugge tot op twee punten naderen.

Opstellingen

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.14 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/26 (19.2%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin 90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 41/53 (77.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
Meer statistieken
Burgess Christian 90' 6.91 -
  • Nauwkeurige passes: 48/59 (81.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sykes Ross 90' 7.24 -
  • Nauwkeurige passes: 42/58 (72.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Khalaili Anan 82' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/11 (100%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 82' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 90' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 51/62 (82.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 63' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar 74' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Rodriguez Kevin 74' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Biondic Mateo 90' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 9/19 (47.4%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Fuseini Mohammed 16' 6.45 -
Meer statistieken
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 8' 6.78  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Niang Ousseynou 27' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Patris Louis 8' 6.68  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sylla Massiré 0'  
Florucz Raul 16' 7.17 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.82 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/29 (24.1%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 90' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Volckaert Matties 90' 6.78 -
  • Nauwkeurige passes: 31/41 (75.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/17 (17.6%)
Meer statistieken
Hashioka Daiki 90' 6.63 -
  • Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Duverne Jean-Kevin   90' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Meer statistieken
De Vlieger Tibe   90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 35/44 (79.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Skoras Michal   56' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Omgba Aimé 85' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 29/31 (93.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Kanga Wilfried 85' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Goore Hyllarion 56' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Sonko Momodou 0'  
Ito Atsuki 5' 6.53  
Meer statistieken
Delorge Mathias 0'  
Dean Max 34' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hong Hyun-Seok 0'  
Essaouabi Hatim 0' 6.5  
Meer statistieken
Peersman Kjell 0'  
Evers Bas 0'  
Kadri Abdelkahar 34' 6.86 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Vernemmen Hannes 0'  
Herbeleef Union SG - KAA Gent
