Brandon Morren, voetbaljournalist
🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk
Union moest zich tevredenstellen met een 0-0-gelijkspel tegen KAA Gent. Max Dean had in de blessuretijd zelfs graag nog een strafschop gekregen.

Union slaagde er offensief gezien maar moeilijk in om het verschil te maken, maar hield achterin wel stand en verzekerde zich zo minstens van een punt. Alleen zat dat slot volgens Max Dean iets té stevig op de deur: hij verklaarde bij DAZN dat het vasthouden van Kevin Mac Allister in de blessuretijd volgens hem met een strafschop had bestraft moeten worden.

"Als dat op het middenveld gebeurt, wordt daar altijd voor gefloten. Maar we weten ook dat het in het strafschopgebied anders ligt. Ik kon gewoon niet recht blijven. Zo simpel is het. Maar als de scheidsrechter vindt dat het geen fout was, dan zal het wel geen fout geweest zijn", zuchtte hij.

Siebe Van der Heyden zoals altijd zichzelf

De Engelse aanvaller was ondanks alles niet ontevreden met het punt bij de leider. "We hebben dit resultaat samen afgedwongen. We speelden op het veld van de leider en pakken daar een punt, dus dat is positief. We wisten dat het moeilijk zou worden en ik denk dat we een goede match hebben gespeeld. Ik ben trots op onze prestatie."

Ook bij Gent kende Siebe Van der Heyden een speciale terugkeer naar het Dudenpark, maar hij stond verdedigend wel pal. "In de eerste helft hadden we iets meer controle over de bal. In de tweede periode werd het moeilijker. We hebben goed verdedigd en zijn er toch in geslaagd om dat punt vast te houden. Het was vandaag echt een gevecht, en dat hebben we goed uitgevochten. We zaten goed in de duels en hebben hen het lastig gemaakt."

David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

Zijn oude Union afremmen in de titelstrijd zal altijd wat dubbel blijven voelen, maar Van der Heyden schonk zijn ex-club geen enkel cadeau in die negentig minuten. Nu hoopt hij zich dan maar op een andere manier wat geliefd te maken bij de Union-supporters. "Nu moeten we proberen om zondag onze eerste overwinning tegen Club Brugge te pakken."

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 20:30 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

