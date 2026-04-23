'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

Club Brugge en FC Barcelona zijn 'on speaking terms'. De Catalaanse grootmacht wil Jesse Bisiwu naar Camp Nou halen. De West-Vlamingen zijn van hun kant van plan om te verkopen.

FC Barcelona volgt de prestaties van Jesse Bisiwu al langer. Tijdens de wintermercato vroegen de Catalanen al om een formeel onderhoud met Club Brugge, maar Dévy Rigaux wimpelde dat verzoek simpelweg af.

SPORT weet dat Deco en João Amaral die eerste stap ondertussen wél hebben gezet. De sportief directeur en hoofdscout van Barça reisden naar Zwitserland om de finale van de UEFA Youth League bij te wonen. Al hadden ze er een dubbele agenda.

Met een dubbele agenda naar Zwitserland

Club Brugge en Barça praatten in Zwitserland voor het eerst formeel over een eventuele transfer van Bisiwu naar Camp Nou. Al is Club Brugge niet van plan om het goudhaantje zonder slag of stoot te laten vertrekken.

Het contract van de 18-jarige Belg met Ghanese roots loopt tot medio 2027. Club Brugge schotelde Bisiwu een voorstel tot contractverlenging aan, inclusief sportieve integratie in de A-kern.

Contractvoorstel van Club Brugge ligt op tafel



De entourage van Bisiwu zette de lichten echter nog niet op groen. Club Brugge heeft er echter alle vertrouwen in dat Bisiwu uiteindelijk zijn krabbel zal zetten onder een nieuw contract.