Manuel Gonzalez
'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'
Club Brugge en FC Barcelona zijn 'on speaking terms'. De Catalaanse grootmacht wil Jesse Bisiwu naar Camp Nou halen. De West-Vlamingen zijn van hun kant van plan om te verkopen.

FC Barcelona volgt de prestaties van Jesse Bisiwu al langer. Tijdens de wintermercato vroegen de Catalanen al om een formeel onderhoud met Club Brugge, maar Dévy Rigaux wimpelde dat verzoek simpelweg af.

SPORT weet dat Deco en João Amaral die eerste stap ondertussen wél hebben gezet. De sportief directeur en hoofdscout van Barça reisden naar Zwitserland om de finale van de UEFA Youth League bij te wonen. Al hadden ze er een dubbele agenda.

Club Brugge en Barça praatten in Zwitserland voor het eerst formeel over een eventuele transfer van Bisiwu naar Camp Nou. Al is Club Brugge niet van plan om het goudhaantje zonder slag of stoot te laten vertrekken.

Het contract van de 18-jarige Belg met Ghanese roots loopt tot medio 2027. Club Brugge schotelde Bisiwu een voorstel tot contractverlenging aan, inclusief sportieve integratie in de A-kern.

De entourage van Bisiwu zette de lichten echter nog niet op groen. Club Brugge heeft er echter alle vertrouwen in dat Bisiwu uiteindelijk zijn krabbel zal zetten onder een nieuw contract. 

Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

07:42
🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot

Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel

🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel

Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

Is dertig miljoen euro niet meer genoeg? 'Steenrijke club meldt zich bij Club Brugge voor Christos Tzolis'

Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

'Feyenoord neemt beslissing over de toekomst van Raheem Sterling in Rotterdam'

De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden

Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

Verdedigen als kinderen? Vanderbiest spreekt klare taal over kritiek

Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..."

Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers"

Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes'

OFFICIEEL Club uit de Challenger Pro League neemt afscheid van kapitein

'Bakayoko open voor transfer naar Premier League: dit is de afkoopsom'

KRC Genk is gewaarschuwd: "Willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal"

Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst Reactie

Na incident in kleedkamer: keert Tolu Arokodare terug naar Jupiler Pro League?

OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem"

Ligt het aan Anderlecht of aan Bertaccini? Luc Nilis maakt rekening van spits

📷 'Uit beeld bij Rode Duivels: club uit Serie A heeft miljoenen klaar voor Belg'

Nainggolan heeft een heel duidelijke boodschap voor de fans van Patro Eisden

Union SG doet wat Bart Verhaeghe heel graag wil bij Club Brugge

De underdog van de Europe Play-offs? Charleroi-coach Kohnen houdt ambitie levend

FC Luik begint te dromen van 1A: maar is dat echt een goed idee?

Steven Defour wijst transfer van Genksterkhouder af: "Hoger mikken"

OFFICIEEL KAA Gent zet samenwerking met speler stop

Westerlo-coach Issame Charaï haalt na zege in Leuven vooral één speler naar voren

