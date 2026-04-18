Antwerp heeft eerste zomeraanwinst beet: 18-jarige maar wel bedoeld als basisspeler

Royal Antwerp FC heeft zijn eerste zomeraanwinst beet. Met David Fricio Caicedo haalt het een 18-jarige linksvoetige verdediger binnen die al langer op de radar stond van de Great Old, schrijft GvA.

Caicedo was geen onbekende meer op de Bosuil. Vorige zomer liep hij al stage mee in het Oostenrijkse Waidring, waar hij indruk maakte met zijn profiel: 1m95 groot, linksvoetig en inzetbaar zowel centraal achterin als op de flank. Een ruwe diamant, maar wel eentje die meteen opviel.

Sportief directeur Marc Overmars was toen al overtuigd. Alleen moest Antwerp geduld oefenen, want door de FIFA-regels mocht de jonge Ecuadoriaan pas op zijn 18de tekenen. Die kaap is nu gerond, en dus wordt de overstap van LDU Quito eindelijk afgerond.

Op de Bosuil rekenen ze meteen op zijn doorbraak. De spoeling links achterin is dun, en Caicedo moet de concurrentie aangaan voor een basisplaats. Intern zien ze in hem een profiel dat de voorbije seizoenen ontbrak.

Zijn voormalige jeugdcoach Juan Carlos Burbano is alvast lovend. “Hij is groot, technisch sterk, heeft een goede pass en scant voortdurend het spel”, klinkt het bij GvA. Bovendien toonde hij op jonge leeftijd al leiderschap, onder meer als kapitein bij Ecuador U17.



De vergelijkingen met Willian Pacho zijn snel gemaakt, al blijft voorzichtigheid geboden. Caicedo moet fysiek nog stappen zetten en tactisch groeien. Maar het geloof is groot. Als hij zich aanpast aan het Europese voetbal – en zijn Engels verder aanscherpt – kan Antwerp opnieuw goud in handen hebben.