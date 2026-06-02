Opvallend: Dévy Rigaux moet bij Feyenoord meteen een héél grote knoop over legende doorhakken

Dévy Rigaux is nog maar net begonnen aan zijn nieuwe uitdaging bij Feyenoord, maar de voormalige sportief directeur van Club Brugge staat in Rotterdam meteen voor een belangrijk vraagstuk. De toekomst van Robin van Persie als hoofdtrainer ligt namelijk nog niet vast.

Rigaux werd maandag officieel voorgesteld in De Kuip, enkele dagen nadat zijn overstap van Club Brugge afgerond raakte. Na zeventien jaar bij blauw-zwart, waar hij verschillende functies bekleedde en uiteindelijk mee aan de basis lag van de twintigste landstitel, kiest de 38-jarige Oost-Vlaming voor een buitenlands avontuur.

Van Persie nog niet zeker trainer volgend seizoen

Bij zijn presentatie maakte Rigaux meteen duidelijk dat er geen overhaaste beslissingen genomen zullen worden, ook niet over de positie van Van Persie. De nieuwe technisch directeur bevestigde dat er al een eerste gesprek plaatsvond met de oud-international, maar benadrukte dat het voorlopig bij een kennismaking bleef.

“We hebben kort gesproken, maar eerst willen we een grondige analyse maken van het afgelopen seizoen”, klonk het. “Pas daarna bekijken we welke beslissingen nodig zijn. Het belangrijkste is bepalen waar we met Feyenoord naartoe willen.”

Daarmee houdt Rigaux alle opties open. Volgens hem zou het niet verstandig zijn om nu al conclusies te trekken zonder een volledig beeld van de situatie te hebben. Samen met de nieuwe directie wil hij de komende weken gesprekken voeren binnen de club alvorens knopen door te hakken.

“Het zou vreemd zijn om nu al te doen alsof we perfect weten wat hier de voorbije twaalf maanden gebeurd is”, stelde Rigaux. “We nemen de tijd om mensen te spreken en willen geen beslissing nemen zonder alle context te kennen.”





Rigaux wil rustig de tijd nemen

Dat de trainerskwestie gevoelig ligt, is duidelijk. Robin van Persie kreeg het afgelopen seizoen geregeld kritiek te slikken, maar loodste Feyenoord uiteindelijk wel naar een tweede plaats in de Eredivisie. Daarmee verzekerden de Rotterdammers zich rechtstreeks van deelname aan de competitiefase van de Champions League.

Van Persie ligt nog tot de zomer van 2027 onder contract in Rotterdam, maar zijn toekomst blijft dus onderwerp van evaluatie. Met het nieuwe seizoen dat kort na het WK van start gaat, willen Rigaux en algemeen directeur Jan Eenhoorn zichzelf voorlopig geen strakke deadline opleggen. Eerst volgt de analyse, daarna pas de beslissing over wie Feyenoord volgend seizoen vanop de bank zal leiden.