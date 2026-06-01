Kritiek van De Bruyne blijft nazinderen: Conte-kamp slaat terug

Brandon Morren
Kevin De Bruyne kreeg na zijn kritiek op Antonio Conte nu een scherpe reactie uit diens entourage. Assistent Cristian Stellini haalt stevig uit naar de Rode Duivel en vergeleek hem met Luka Modric.

Kevin De Bruyne kwam onlangs verrassend uit de hoek. In een interview met Het Nieuwsblad vertelde hij over de vertrokken Antonio Conte. De middenvelder liet heel duidelijk verstaan dat het vertrek van Conte geen slechte zaak is voor hem. "Voor mij moest hij niet blijven", vertelde KDB onder andere.

Die woorden zijn uiteraard tot in Italië geraakt, ook tot bij Conte en zijn omgeving. Cristian Stellini, die al jarenlang de vaste assistent van de Italiaanse trainer is, reageerde zelfs op de uitspraken van De Bruyne bij Corriere dello Sport.

Stellini reageert scherp op uitspraken van KDB

"Misschien heeft het weinig zin dat er bij Napoli spelers van 33 jaar arriveren met een grote carrière achter zich, maar die meer aan het esthetische denken dan aan het resultaat van een seizoen", klonk het scherp bij de assistent, die duidelijk niet opgezet was met wat KDB zei.

"Als spelers met zo’n ervaring komen, moeten ze voor de jongeren minstens een voorbeeld zijn van enthousiasme en plezier om op een plek als Napoli te spelen", gaat Stellini verder. "Hij heeft mij geen vreugde of enthousiasme overgebracht. Ik wens hem in de toekomst ervaringen toe die beter aansluiten bij wat hij wil, misschien al bij de nationale ploeg met Garcia."

De Bruyne krijgt Italiaanse veeg uit de pan

Hij vergeleek onze landgenoot met Luka Modric, die op latere leeftijd nog bij AC Milan in de eerste ploeg geraakte. "Ik was vorig seizoen erg onder de indruk van hoe hij zich bij Milan heeft ingepast. Hij leidde zijn ploegmaats met leiderschap en enthousiasme, ook al speelde hij in een team dat zeer pragmatisch voetbal bracht, goede resultaten haalde en nooit oordeelde over de directie of de trainer."

"Professioneel zijn betekent ook dat je kunt begrijpen wat jij moet doen om de omgeving waarin je werkt zo goed mogelijk te maken, door het voorbeeld te geven", besluit Stellini.

