FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten zal niet alleen opvallen door het voetbal, maar ook door een reeks nieuwe spelregels. FIFA-scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina kondigde verschillende aanpassingen aan die vanaf 1 juli officieel gelden, maar al tijdens het komende WK in voege gaan.

Sommige wijzigingen zijn klein, andere kunnen een rechtstreekse impact hebben op wedstrijden.

Hieronder zetten we alle nieuwe regels op een rij.

VAR krijgt opvallend meer macht

De grootste veranderingen situeren zich rond de videoscheidsrechter. Tot nu toe kon de VAR enkel tussenkomen bij doelpunten, strafschoppen, directe rode kaarten en persoonsverwisselingen. Op het WK wordt dat pakket uitgebreid.

De VAR mag voortaan ook ingrijpen wanneer:

  • een foutieve hoekschop werd toegekend
  • een tweede gele kaart onterecht leidt tot uitsluiting
  • een gele of rode kaart aan de verkeerde speler wordt gegeven
  • een kaart zelfs aan een speler van het verkeerde team wordt uitgedeeld

Dat betekent concreet dat scheidsrechters op meer beslissingen gecorrigeerd kunnen worden dan ooit tevoren.

Lees ook... Kevin De Bruyne krijgt harde verwijten vanuit het kamp van Antonio Conte

Mond bedekken kan rood opleveren

Eén van de meest opvallende nieuwe regels draait rond communicatie op het veld. Spelers die hun mond of gezicht bedekken met een hand of shirt om iets naar een tegenstander te roepen, riskeren voortaan een rode kaart.

Volgens Collina wil FIFA daarmee verborgen beledigingen, provocaties of verbale incidenten aanpakken. Belangrijk detail: wie op een normale of vriendschappelijke manier met ploegmaats praat terwijl de mond bedekt is, hoeft niets te vrezen. De intentie van de handeling blijft dus bepalend.

Sneller wisselen wordt verplicht

Ook tijdrekken wordt harder aangepakt. Bij een wissel krijgen spelers nog maximaal tien seconden om het terrein te verlaten. Overschrijden ze die limiet, dan kunnen sancties volgen.

FIFA wil op die manier vermijden dat ploegen in de slotfase kostbare seconden verliezen door traag van het veld te stappen.

Blessure? Dan minstens één minuut wachten

Er komt eveneens een strengere regeling rond medische behandelingen. Spelers die verzorgd worden op het veld, moeten na hun behandeling minstens één minuut buiten het speelveld blijven vooraleer ze opnieuw mogen deelnemen.

Daarmee wil FIFA simulatie en tactische onderbrekingen ontmoedigen.

Geen tactische time-outs meer via keepers

Collina kondigde ook een maatregel aan tegen zogenaamde tactische keepersblessures. De voorbije jaren gebeurde het geregeld dat doelmannen op strategische momenten ‘geblesseerd’ gingen zitten, waarna trainers hun spelers naar de zijlijn riepen voor extra instructies.

Dat wordt op het WK onmogelijk. Wanneer een keeper verzorgd wordt, mogen veldspelers niet meer naar de bank lopen. Ze moeten blijven staan waar het spel werd stilgelegd of zich verzamelen in de middencirkel.

Zo wil FIFA vermijden dat medische pauzes als verborgen time-outs worden gebruikt.

Ingooien en doeltrappen moeten sneller

Ook stilstaande fases worden versneld.

Nieuwe tijdslimieten:

  • Ingooi: maximaal vijf seconden
  • Doeltrap: maximaal vijf seconden

Wie die limiet overschrijdt, wordt meteen bestraft. Bij een te trage ingooi gaat het balbezit naar de tegenstander. Bij een te laat genomen doeltrap krijgt de tegenpartij een hoekschop cadeau.

Extra drink- en recuperatiepauzes

Tijdens het WK komen er bovendien verplichte rustmomenten. In elk van de 104 wedstrijden wordt halverwege iedere speelhelft een korte pauze van drie minuten voorzien. Die onderbrekingen moeten spelers extra recuperatie geven, zeker gezien de klimatologische omstandigheden en het hoge wedstrijdtempo.

Het komende WK belooft dus niet alleen sportief vernieuwend te worden. Ook de spelregels krijgen een flinke update. En die zouden wel eens rechtstreeks invloed kunnen hebben op het verloop van wedstrijden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Kroatië

Meer nieuws

Kevin De Bruyne krijgt harde verwijten vanuit het kamp van Antonio Conte

Kevin De Bruyne krijgt harde verwijten vanuit het kamp van Antonio Conte

07:30
9
Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug

Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug

11:04
1
Nog maar eens bewijs hoe sterk Union scout: ex-speler op weg om eerste keuze te worden bij... Duitsland

Nog maar eens bewijs hoe sterk Union scout: ex-speler op weg om eerste keuze te worden bij... Duitsland

10:30
3
RWDM haalt slag thuis en koopt wat tijd

RWDM haalt slag thuis en koopt wat tijd

10:55
LIVE WK-nieuws: FIFA pakt tactische keepersblessures aan, Brazilië tankt vertrouwen

LIVE WK-nieuws: FIFA pakt tactische keepersblessures aan, Brazilië tankt vertrouwen

07:46
1
Straf: ex-Standard-vedette nestelt zich naast Ronaldo en Messi

Straf: ex-Standard-vedette nestelt zich naast Ronaldo en Messi

09:30
De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

09:00
Afscheidnemende Dévy Rigaux onthult: bijna had huidige wereldster van Bayern bij Club Brugge gezeten

Afscheidnemende Dévy Rigaux onthult: bijna had huidige wereldster van Bayern bij Club Brugge gezeten

08:30
2
Genk-spelers in zak en as: "Waarom hij? Omdat hij een supertalent is"

Genk-spelers in zak en as: "Waarom hij? Omdat hij een supertalent is"

08:00
Nakend faillissement voor RWDM Brussels? Maandag juridische noodgreep

Nakend faillissement voor RWDM Brussels? Maandag juridische noodgreep

07:00
6
Sterkhouder van Liverpool neemt afscheid: 'Vincent Kompany handelt meteen'

Sterkhouder van Liverpool neemt afscheid: 'Vincent Kompany handelt meteen'

06:30
Jonge Rode Duivels maken indruk tegen thuisland en schrijven geschiedenis op EK

Jonge Rode Duivels maken indruk tegen thuisland en schrijven geschiedenis op EK

18:30
KRC Genk likt de wonden na een heel seizoen van net niet, Hayen laat zich uit over strafschop

KRC Genk likt de wonden na een heel seizoen van net niet, Hayen laat zich uit over strafschop

22:40
12
'Club Brugge mikt op exotische opvolger Christos Tzolis'

'Club Brugge mikt op exotische opvolger Christos Tzolis'

23:00
Roef en De Vlieger uitgelaten: "Seizoen geweest om u tegen te zeggen, met knokken tot laatste seconde"

Roef en De Vlieger uitgelaten: "Seizoen geweest om u tegen te zeggen, met knokken tot laatste seconde"

22:00
15
Alle geheimen prijsgegeven: dit staat de Belgische teams te wachten in Europa

Alle geheimen prijsgegeven: dit staat de Belgische teams te wachten in Europa

22:20
1
🎥 Kylian Mbappé wordt helemaal door de mangel gehaald

🎥 Kylian Mbappé wordt helemaal door de mangel gehaald

21:00
7
En aan het einde is Roef de held: KAA Gent Europa in, KRC Genk met lege handen

En aan het einde is Roef de held: KAA Gent Europa in, KRC Genk met lege handen

21:26
Besnik Hasi haalt uit naar Anderlecht

Besnik Hasi haalt uit naar Anderlecht

20:30
3
Club Brugge neemt vlot de maat van Anderlecht in strijd om derde plaats KDB-Cup, eindwinnaar bekend

Club Brugge neemt vlot de maat van Anderlecht in strijd om derde plaats KDB-Cup, eindwinnaar bekend

20:00
2
Jeremy Doku ziet zichzelf als nieuwe leider Rode Duivels: "We worden onderschat"

Jeremy Doku ziet zichzelf als nieuwe leider Rode Duivels: "We worden onderschat"

17:00
Miljoenendeal op komst voor Club Brugge? 'Kampioen klopt opnieuw aan voor sterkhouder'

Miljoenendeal op komst voor Club Brugge? 'Kampioen klopt opnieuw aan voor sterkhouder'

19:30
2
🎥 KAA Gent - KRC Genk brengt verzengend sfeertje, maar ondanks gratis tickets valt iets op

🎥 KAA Gent - KRC Genk brengt verzengend sfeertje, maar ondanks gratis tickets valt iets op

19:00
Terug naar de roots: Anderlecht zo goed als rond met oude en populaire bekende

Terug naar de roots: Anderlecht zo goed als rond met oude en populaire bekende

18:00
2
Probleem! Kevin De Bruyne wil 'fun' volgend seizoen: Allegri wil soort Modric van hem maken, maar... Analyse

Probleem! Kevin De Bruyne wil 'fun' volgend seizoen: Allegri wil soort Modric van hem maken, maar...

15:00
Bondsparket eist héél zware straffen na incidenten tussen Standard en Charleroi

Bondsparket eist héél zware straffen na incidenten tussen Standard en Charleroi

17:30
7
Hugo Broos zit al op zijn paard door tegenstander voor het WK begonnen is

Hugo Broos zit al op zijn paard door tegenstander voor het WK begonnen is

16:30
Jackpot voor PSG: meer dan 3x zoveel als Club Brugge

Jackpot voor PSG: meer dan 3x zoveel als Club Brugge

15:45
4
Einde van een tijdperk bij Union: aanvoerder Christian Burgess weigert contractverlenging

Einde van een tijdperk bij Union: aanvoerder Christian Burgess weigert contractverlenging

14:19
13
Hans Vanaken over het ideale middenveld van de Rode Duivels: "De Bruyne, Tielemans en..."

Hans Vanaken over het ideale middenveld van de Rode Duivels: "De Bruyne, Tielemans en..."

31/05
Mark van Bommel gaat na twee jaar weer aan de slag: ex-Antwerp-trainer vraagt wel toploon

Mark van Bommel gaat na twee jaar weer aan de slag: ex-Antwerp-trainer vraagt wel toploon

13:30
De Bruyne over zijn WK-rol en familie: "Thibaut, Romelu, ik en in mindere mate Youri"

De Bruyne over zijn WK-rol en familie: "Thibaut, Romelu, ik en in mindere mate Youri"

31/05
Hans Vanaken geeft aan hoe de Rode Duivels tegen toplanden zullen spelen op het WK

Hans Vanaken geeft aan hoe de Rode Duivels tegen toplanden zullen spelen op het WK

31/05
7
Franky Van der Elst kritisch voor Gentse fans: "Het is erover"

Franky Van der Elst kritisch voor Gentse fans: "Het is erover"

13:00
Axel Witsel terug naar Standard? Nu hij transfervrij is, schept de Rode Duivel duidelijkheid

Axel Witsel terug naar Standard? Nu hij transfervrij is, schept de Rode Duivel duidelijkheid

31/05
1
Ploeggenoot van Doku of van Lammens? Topclubs staan in de rij voor Rode Duivel

Ploeggenoot van Doku of van Lammens? Topclubs staan in de rij voor Rode Duivel

31/05

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Joe Joe over Roef en De Vlieger uitgelaten: "Seizoen geweest om u tegen te zeggen, met knokken tot laatste seconde" Viva Charleroi Viva Charleroi over OFFICIEL : le Standard va affronter un grand club européen à Sclessin cet été franchi franchi over FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap franchi franchi over Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Einde van een tijdperk bij Union: aanvoerder Christian Burgess weigert contractverlenging Swakke25 Swakke25 over Besnik Hasi haalt uit naar Anderlecht trivece trivece over Nakend faillissement voor RWDM Brussels? Maandag juridische noodgreep Swakken Swakken over Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens YoniVL YoniVL over Kevin De Bruyne krijgt harde verwijten vanuit het kamp van Antonio Conte Star.CSR Star.CSR over KRC Genk likt de wonden na een heel seizoen van net niet, Hayen laat zich uit over strafschop Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved