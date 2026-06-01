FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap

Het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten zal niet alleen opvallen door het voetbal, maar ook door een reeks nieuwe spelregels. FIFA-scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina kondigde verschillende aanpassingen aan die vanaf 1 juli officieel gelden, maar al tijdens het komende WK in voege gaan.

Sommige wijzigingen zijn klein, andere kunnen een rechtstreekse impact hebben op wedstrijden.

Hieronder zetten we alle nieuwe regels op een rij.

VAR krijgt opvallend meer macht

De grootste veranderingen situeren zich rond de videoscheidsrechter. Tot nu toe kon de VAR enkel tussenkomen bij doelpunten, strafschoppen, directe rode kaarten en persoonsverwisselingen. Op het WK wordt dat pakket uitgebreid.

De VAR mag voortaan ook ingrijpen wanneer:

een foutieve hoekschop werd toegekend

een tweede gele kaart onterecht leidt tot uitsluiting

een gele of rode kaart aan de verkeerde speler wordt gegeven

een kaart zelfs aan een speler van het verkeerde team wordt uitgedeeld

Dat betekent concreet dat scheidsrechters op meer beslissingen gecorrigeerd kunnen worden dan ooit tevoren.



Mond bedekken kan rood opleveren

Eén van de meest opvallende nieuwe regels draait rond communicatie op het veld. Spelers die hun mond of gezicht bedekken met een hand of shirt om iets naar een tegenstander te roepen, riskeren voortaan een rode kaart.

Volgens Collina wil FIFA daarmee verborgen beledigingen, provocaties of verbale incidenten aanpakken. Belangrijk detail: wie op een normale of vriendschappelijke manier met ploegmaats praat terwijl de mond bedekt is, hoeft niets te vrezen. De intentie van de handeling blijft dus bepalend.

Sneller wisselen wordt verplicht

Ook tijdrekken wordt harder aangepakt. Bij een wissel krijgen spelers nog maximaal tien seconden om het terrein te verlaten. Overschrijden ze die limiet, dan kunnen sancties volgen.

FIFA wil op die manier vermijden dat ploegen in de slotfase kostbare seconden verliezen door traag van het veld te stappen.

Blessure? Dan minstens één minuut wachten

Er komt eveneens een strengere regeling rond medische behandelingen. Spelers die verzorgd worden op het veld, moeten na hun behandeling minstens één minuut buiten het speelveld blijven vooraleer ze opnieuw mogen deelnemen.

Daarmee wil FIFA simulatie en tactische onderbrekingen ontmoedigen.

Geen tactische time-outs meer via keepers

Collina kondigde ook een maatregel aan tegen zogenaamde tactische keepersblessures. De voorbije jaren gebeurde het geregeld dat doelmannen op strategische momenten ‘geblesseerd’ gingen zitten, waarna trainers hun spelers naar de zijlijn riepen voor extra instructies.

Dat wordt op het WK onmogelijk. Wanneer een keeper verzorgd wordt, mogen veldspelers niet meer naar de bank lopen. Ze moeten blijven staan waar het spel werd stilgelegd of zich verzamelen in de middencirkel.

Zo wil FIFA vermijden dat medische pauzes als verborgen time-outs worden gebruikt.

Ingooien en doeltrappen moeten sneller

Ook stilstaande fases worden versneld.

Nieuwe tijdslimieten:

Ingooi: maximaal vijf seconden

Doeltrap: maximaal vijf seconden

Wie die limiet overschrijdt, wordt meteen bestraft. Bij een te trage ingooi gaat het balbezit naar de tegenstander. Bij een te laat genomen doeltrap krijgt de tegenpartij een hoekschop cadeau.

Extra drink- en recuperatiepauzes

Tijdens het WK komen er bovendien verplichte rustmomenten. In elk van de 104 wedstrijden wordt halverwege iedere speelhelft een korte pauze van drie minuten voorzien. Die onderbrekingen moeten spelers extra recuperatie geven, zeker gezien de klimatologische omstandigheden en het hoge wedstrijdtempo.

Het komende WK belooft dus niet alleen sportief vernieuwend te worden. Ook de spelregels krijgen een flinke update. En die zouden wel eens rechtstreeks invloed kunnen hebben op het verloop van wedstrijden.