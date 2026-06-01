Sterkhouder van Liverpool neemt afscheid: 'Vincent Kompany handelt meteen'

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Na vijf jaar trouwe dienst verlaat Ibrahima Konaté Liverpool officieel op het einde van zijn contract. Als vrije speler wekt de Franse verdediger de interesse van Real Madrid en Bayern München in de aanloop naar het WK.

Ibrahima Konaté verlaat Liverpool en komt zo op de transfermarkt terecht. Een buitenkans die de grote Europese clubs niet willen missen. Als transfervrije speler praat de entourage van de 27-jarige verdediger met Real Madrid en het Bayern München van Vincent Kompany, volgens TeamTALK.

De Belgische coach ziet het zitten om de Fransman gratis binnen te halen om zijn defensie te versterken. Het is sowieso het einde van een cyclus op Anfield, waar de Fransman zich had ontpopt tot de partner van Virgil van Dijk.

Liverpool heeft het vertrek van Ibrahima Konaté bevestigd

Na vijf jaar op Anfield en met toen een transfersom van 40 miljoen euro vertrekt de verdediger zonder dat de club er een euro aan overhoudt. Dat is opnieuw een opdoffer voor Liverpool, dat ook het vertrek van Mohamed Salah moet verwerken.

De Engelse club maakte het nieuws zondag officieel. Tijdens zijn periode bij Liverpool speelde de Franse verdediger 183 wedstrijden en won hij vier trofeeën, waaronder één Premier League. "Liverpool bevestigt dat Ibrahima Konaté de club zal verlaten bij het aflopen van zijn contract deze zomer."


"Konaté vertrekt met al onze dankbaarheid en erkenning voor zijn inbreng, en iedereen binnen de club wenst hem het beste voor de toekomst." Benieuwd of die toekomst in Spanje dan wel Duitsland zal liggen. Kompany wil alvast meteen handelen.

 

