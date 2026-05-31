Aernout Van Lindt
🎥 KAA Gent - KRC Genk brengt verzengend sfeertje, maar ondanks gratis tickets valt iets op
KAA Gent en KRC Genk gingen zondagavond tegen elkaar op zoek naar het laatste Europese ticket. Vooraf was de vraag in hoeverre het stadion al dan niet zou uitverkocht raken. Sam Baro greep in, en wat leverde dat op voor de sfeer?

Er was bij KAA Gent heel wat deining ontstaan wat betreft de barragewedstrijd tussen De Buffalo's en KRC Genk van zondag om 18.30 uur. Die wedstrijd was namelijk niet opgenomen in het abonnement van de play-offs. 

En dus zou er moeten worden bijbetaald om dit cruciale duel bij te wonen. Sam Baro greep daarop in en paste een en ander uit eigen zak bij om zo de supporters te paaien én iedereen extra aan te manen naar het stadion te komen.

Gratis tickets, maar toch geen 'uitverkocht' stadion

"Voor deze match moest in het kader van een gedeelde recette een akkoord bereikt worden met beide clubs over de ticketprijzen, waardoor gratis toegang niet zomaar mogelijk is. Omdat ik onze abonnees graag tegemoet wil komen, heb ik besloten om onze tegenstander financieel te compenseren. Laat ons nu samen alles geven voor Europees voetbal", was voorzitter Sam Baro heel erg duidelijk.

Een zomerzonnetje eind mei, een wedstrijd op zondag om 18.30 uur en dus gratis tickets voor de abonnees: er leken haast geen redenen om toch nog thuis te blijven. Toch zagen we in het publiek nog best wat lege plaatsen. 

KAA Gent en KRC Genk maakten er een feestje van

Jammer, maar het maakte er de sfeer wel niet minder op. De bezoekende fans geloofden in de goede afloop en kwamen met linten én een groot spandoek. "Vamos", of Spaans voor "Laten we ervoor gaan!" - een boodschap die niet anders kon dan aankomen.

De thuisploeg van zijn kant had dan weer het nodige, gecontroleerde vuurpijlenarsenaal mee. Het zorgde voor heel wat rook in het stadion, maar die vervloog snel waardoor de wedstrijd alsnog tijdig kon beginnen. Met de nodige stress op, maar zeker ook naast het veld.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

