Franky Van der Elst kritisch voor Gentse fans: "Het is erover"

Wilfried Kanga ligt al weken onder vuur bij AA Gent, maar volgens analist Franky Van der Elst zijn de reacties van een deel van het Gentse publiek buiten proportie geworden.

De voormalige Rode Duivel begrijpt de frustraties over het seizoen van de Buffalo’s, maar vindt dat de spits onterecht als zondebok wordt aangewezen. Vooral het applaus wanneer Kanga vervangen wordt en de openlijke afkeer van sommige supporters stuiten Van der Elst tegen de borst. “Dat is erover”, zegt hij duidelijk in Het NIeuwsblad. “Ik ga niet beweren dat Kanga een topseizoen speelt, maar een eigen speler zo behandelen… dat gaat te ver.”

Weinig alternatieven voor Kanga

Volgens Van der Elst helpen de supporters op die manier niemand vooruit. Integendeel zelfs. “Ze uiten hun frustratie en zijn misschien opgelucht, maar ze helpen Kanga niet, ze helpen het elftal niet, ze helpen niks of niemand.”

Dat de Ivoriaanse spits alle schuld krijgt, vindt de analist bovendien moeilijk te begrijpen wanneer hij naar de alternatieven in de Gentse kern kijkt. “Cissé is nog maar achttien en volop zichzelf aan het ontdekken. Goore is wat onbeholpen en onvoorspelbaar, en Dean is lang geblesseerd geweest en blijft een ongeleid projectiel”, analyseert Van der Elst. “Ik denk dat Dean-Kanga als spitsenduo zo slecht nog niet is.”

Gent heeft gepresteerd naar zijn mogelijkheden

Voor Van der Elst ligt het probleem dan ook breder dan één spits. “Als het ergens niet goed gaat, wordt er vaak een zwart schaap gezocht”, klinkt het. “Maar het is niet alléén Kanga.”

De ex-middenvelder wijst daarbij ook naar de realiteit van de Gentse kern. “Gent staat vijfde met een kern die volgens Transfermarkt ongeveer waard is wat bij een vijfde plaats hoort. Ze hebben niet ondergepresteerd, maar gepresteerd binnen hun mogelijkheden.”



Toch ziet Van der Elst de situatie nog moeilijk keren. “Als dit niet verandert, is het niet uit te houden”, besluit hij. “Voor Kanga, maar ook voor de ploeg. Hopelijk is er interesse en kan hij verkocht worden, want dat lijkt mij de beste oplossing.”