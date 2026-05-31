Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
Franky Van der Elst kritisch voor Gentse fans: "Het is erover"
Wilfried Kanga ligt al weken onder vuur bij AA Gent, maar volgens analist Franky Van der Elst zijn de reacties van een deel van het Gentse publiek buiten proportie geworden.

De voormalige Rode Duivel begrijpt de frustraties over het seizoen van de Buffalo’s, maar vindt dat de spits onterecht als zondebok wordt aangewezen. Vooral het applaus wanneer Kanga vervangen wordt en de openlijke afkeer van sommige supporters stuiten Van der Elst tegen de borst. “Dat is erover”, zegt hij duidelijk in Het NIeuwsblad. “Ik ga niet beweren dat Kanga een topseizoen speelt, maar een eigen speler zo behandelen… dat gaat te ver.”

Weinig alternatieven voor Kanga

Volgens Van der Elst helpen de supporters op die manier niemand vooruit. Integendeel zelfs. “Ze uiten hun frustratie en zijn misschien opgelucht, maar ze helpen Kanga niet, ze helpen het elftal niet, ze helpen niks of niemand.”

Dat de Ivoriaanse spits alle schuld krijgt, vindt de analist bovendien moeilijk te begrijpen wanneer hij naar de alternatieven in de Gentse kern kijkt. “Cissé is nog maar achttien en volop zichzelf aan het ontdekken. Goore is wat onbeholpen en onvoorspelbaar, en Dean is lang geblesseerd geweest en blijft een ongeleid projectiel”, analyseert Van der Elst. “Ik denk dat Dean-Kanga als spitsenduo zo slecht nog niet is.”

Gent heeft gepresteerd naar zijn mogelijkheden

Voor Van der Elst ligt het probleem dan ook breder dan één spits. “Als het ergens niet goed gaat, wordt er vaak een zwart schaap gezocht”, klinkt het. “Maar het is niet alléén Kanga.”

De ex-middenvelder wijst daarbij ook naar de realiteit van de Gentse kern. “Gent staat vijfde met een kern die volgens Transfermarkt ongeveer waard is wat bij een vijfde plaats hoort. Ze hebben niet ondergepresteerd, maar gepresteerd binnen hun mogelijkheden.”

Toch ziet Van der Elst de situatie nog moeilijk keren. “Als dit niet verandert, is het niet uit te houden”, besluit hij. “Voor Kanga, maar ook voor de ploeg. Hopelijk is er interesse en kan hij verkocht worden, want dat lijkt mij de beste oplossing.”

KRC Genk
KAA Gent

LIVE: KAA Gent en KRC Genk op zoek naar laatste Europees ticket: enorm belang, enorm gepuzzel

Mark van Bommel gaat na twee jaar weer aan de slag: ex-Antwerp-trainer vraagt wel toploon

Onnodig en ongepast? Chelsea deelt sneer uit naar stadsrivaal Arsenal na verlies in finale

Hans Vanaken over het ideale middenveld van de Rode Duivels: "De Bruyne, Tielemans en..."

Ploeggenoot van Doku of van Lammens? Topclubs staan in de rij voor Rode Duivel

Zakaria El Ouahdi ziet groot verschil tussen Thorsten Fink en Nicky Hayen (en spreekt over transfer)

Axel Witsel terug naar Standard? Nu hij transfervrij is, schept de Rode Duivel duidelijkheid

Arne Slot verlaat Liverpool met gigantische ontslagpremie: dit astronomisch bedrag krijgt hij nog mee

Voormalige JPL-ster bestempeld tot floptransfer in de Premier League: "Hall of Shame"

Niet naar zijn zin: Club Brugge-ster Stankovic keert terug naar Inter, maar nu moet hij zelf nog beslissen

De Bruyne over zijn WK-rol en familie: "Thibaut, Romelu, ik en in mindere mate Youri"

🎥 Had Arsenal hier een penalty moeten krijgen?

Louwagie (KAA Gent) prikt naar Antwerp en Anderlecht: "Financiële doping"

"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

Hans Vanaken geeft aan hoe de Rode Duivels tegen toplanden zullen spelen op het WK

Degoutante beelden uit Parijs: feest na CL-winst PSG slaat om in chaos

Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens

Luis Enrique door het dolle heen na Champions League-winst

Gaat Club Brugge-toptransfer Ardon Jashari nu al De Ketelaere achterna? Twijfels zijn er

PSG verlengt zijn Champions League-titel! Franse kampioen verslaat Engelse kampioen na strafschoppen

🎥 PSG-fans vieren Champions League-winst: politie moet hardhandig optreden

5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

Ballon Spor: dit is de Publiekslieveling van het Seizoen van Sporting Hasselt

Tom Proost heeft een geruststellende boodschap voor de fans van Lyra-Lierse

'Operatie Propere Handen' krijgt staartje voor spilfiguur: zelfs ex-vrouw kan miljoenen moeten ophoesten

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, Ancelotti hakt knoop door

Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

