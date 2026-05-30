Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

De zoektocht naar een coach is volop bezig bij RSC Anderlecht. Het is dan ook absoluut van moeten stilaan voor Sibierski om met een klepper te komen. Taravel lijkt geen toekomst te hebben als T1 bij paars-wit en er liggen veel namen op tafel.

RSC Anderlecht begon het seizoen met Besnik Hasi als coach, maar dat bleek geen geslaagd huwelijk. Begin dit jaar werd hij ontslagen, waarna assistent Still zijn kans kreeg bij paars-wit. Enkele weken later vertrok hij echter zelf.

En dus kwam Taravel. Die liet meteen positief van zich spreken, maar na het seizoen en met de verloren bekerfinale in gedachten lijkt er ook voor hem geen toekomst te zijn als T1 bij Anderlecht, al kan hij wel nog mogelijk opnieuw T2 worden.

RSC Anderlecht maakt haast voor nieuwe coach

Aan Sibierski om een nieuwe oefenmeester te vinden. Diverse pistes liggen op tafel en volgens La Dernière Heure wil Anderlecht haast maken om een nieuwe oefenmeester te vinden. Als Sibierski zijn nieuwe coach zeggenschap wil geven in de transfers, dan moet hij er snel zijn.

Carl Hoefkens, Oscar Garcia, Karel Geraerts? De ene piste is al iets waarachtiger dan de andere, maar tot op heden is er weinig uitgelekt. Of komt er toch nog gewoon een nieuwe kans voor ... Besnik Hasi? Die heeft daarover gesproken.

Besnik Hasi is zeer duidelijk over mogelijke nieuwe terugkeer

"Nog eens terugkeren mogelijk? Neen, dat denk ik niet. Er is altijd iets gebroken als je weggaat van iets waar je van houdt. Maar het is niet omdat je van iets houdt, dat je er iets mee moet doen," aldus Besnik Hasi bij DAZN. "Ik kan ook van Anderlecht houden van buitenaf."





Een nieuwe terugkeer van Hasi bij Anderlecht zit er dus niet meteen aan te komen. En dus is het aan Sibierski om met andere namen te gaan praten. De komende dagen of weken lijkt er meer nieuws aan te komen, want er zou dus wel degelijk haast bij zijn.