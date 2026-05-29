Jeugdproduct Anderlecht, Union SG en Lierse heeft nieuwe uitdaging beet

K Rupel Boom FC heeft er een nieuwe speler bij. Christivi-junior Komba-Masombo maakt de overstap van Sporting Brussels, waarmee hij de afgelopen maanden in de Tweede Amateurklasse van het ACFF speelde. De speler heeft er doorheen de tijd wel al wat leuke ploegen op zijn palmares staan.

"Inkomende Transfer: Christivi-junior Komba-Masombo genoot zijn jeugdopleiding bij Lierse SK en Francs Borains. De centrumspits voetbalde na een buitenlands avontuur vorig jaar voor Sporting Brussels (2de amateur CCF). Welkom Christivi!", opende K Rupel Boom een bericht op zijn sociale media.

Op de eigen webstek herhaalden ze dat bericht nog een keertje. Het is bovendien niet de eerste nieuwe aanwinst met oog op het nieuwe seizoen, zo blijkt. Een paar dagen geleden werden ook al een paar andere aanwinsten voorgesteld.

Zo kwam Yousri Sabhaoui de rangen versterken. "Deze 26-jarige middenvelder maakt de overstap van KSK Heist naar Rupel Boom. Welkom Yousri!", aldus Rupel Boom. En ook aanvaller Jean-Yves Barasaba komt tijdens de zomer over van KFC Voorde-Appelterre. Daar speelde hij dit seizoen in 33 matchen en liet er 10 keer de netten trillen.

Maar nu dus ook Christivi-junior Komba-Masombo. Die begon zijn carrière bij de jeugd van Anderlecht en White Star Brussels, alvorens hij in 2017 de overstap maakte naar Lierse waar het avontuur écht begon bij de U19.





Daarna volgde een overstap naar Union SG U21, terwijl hij ook speelde voor Eendracht Aalst U21 en Francs Borains. Vervolgens maakte hij de overstap naar het buitenland om in Cyprus bij Elia Lythrod te spelen. Een jaartje later volgde een avontuur in Luxemburg bij Käerjeng 97.

In 2023 zat hij even zonder club, tot UR La Louvière hem oppikte. FC Süderelbe wist hem daar weg te plukken voor een avontuur in Duitsland, maar de voorbije maanden speelde hij dus opnieuw in Brussel. Volgens Transfermarkt heeft hij een interessant profiel, en is hij 1.92 meter groot.