OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem"

Brandon Morren
OH Leuven speelde geen slechte wedstrijd maar verloor uiteindelijk met 0-2 van Westerlo. Felice Mazzu kon na afloop op de persconferentie enkel de schade vaststellen.

In de vorige onderlinge wedstrijd kreeg Leuven al snel een doelpunt tegen, waarna het meer dan een uur lang op zoek moest naar de gelijkmaker tegen Westerlo, zonder succes. Gisteren stond het na een uur spelen nog 0-0, tot Nacho Ferri met een doublé het verschil maakte.

"We hebben vandaag de 3 punten verloren in de 2 rechthoeken", analyseerde OHL-trainer Felice Mazzu na de wedstrijd. "We waren beter dan Westerlo, maar door 2 fouten slikken we 2 doelpunten."

"Dat is een beetje de samenvatting van ons seizoen. Ik hoop dat iedereen gezien heeft dat de mentaliteit goed zit en dat we het proberen", besluit Mazzu. Zijn doelman, Tobe Leysen, zag ook dat het in beide strafschopgebieden niet vlot liep.

Efficiëntie is een groot probleem bij Leuven

"We hebben veel te veel nodig om onze kansen af te maken en dat is echt een probleem. Als je dan ook steken laat vallen achterin, wordt het moeilijk. Die doelpunten waren slecht verdedigd en hadden nooit mogen vallen."

Die efficiëntie maakt uiteindelijk het verschil: Westerlo is nu gedeeld leider in de Europe Play-offs, terwijl Leuven de rode lantaarn draagt. Dit weekend komt Charleroi op bezoek bij OHL.

Westerlo-coach Issame Charaï haalt na zege in Leuven vooral één speler naar voren

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

