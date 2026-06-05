'Vier kandidaten om T1 te worden bij OHL, beslissing valt volgende week'

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OH Leuven zoekt na het ontslag van Felice Mazzu een nieuwe coach. De Leuvenaars werden al in verband gebracht met Carl Hoefkens en onze landgenoot zou nog steeds in de running zijn. Hij is volgens Sacha Tavolieri een van de vier kandidaten.