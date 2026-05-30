'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

Opvallend nieuws vanuit Leuven: zij zouden nog steeds denken aan de handtekening van Carl Hoefkens. Nochtans werd duidelijk dat die gewoon bij NAC Breda zal blijven. Het laatste woord lijkt op die manier dus nog niet gezegd in de zaak.

Carl Hoefkens degradeerde met NAC Breda uit de Eredivisie naar de Keuken Kampioen Divisie. Daar was het nodige over te doen de voorbije weken. Er werd dan ook verwacht dat Hoefkens en NAC Breda uit elkaar zouden gaan.

Diverse ploegen wilden daar al op anticiperen en de coach in huis halen. De meest logische of verwachte piste zou volgens Voetbal International OH Leuven zijn. Aan Den Dreef willen ze volgend seizoen een nieuwe weg in slaan na toch wel uiterst teleurstellende Europe Play-offs, waarin pas dit weekend een eerste overwinning uit acht speeldagen werd gepakt.

'OH Leuven blijft aandringen voor Carl Hoefkens'

Ook SK Beveren - waar de coach na het successeizoen in de Challenger Pro League zal vertrekken - heeft nood aan een nieuwe coach en zou volgens VI ondertussen hebben geïnformeerd naar de diensten van Hoefkens.

NAC Breda schakelde meteen en besliste om ondanks de degradatie toch gewoon met Carl Hoefkens verder te gaan. Er waren gesprekken tussen beide partijen en er werd genoeg gemeenschappelijke grond gevonden om verder te strijden met elkaar.

Betaalt OH Leuven een afkoopsom voor Carl Hoefkens?

Mooi in het voetbal dat zoiets kan, want het is niet meteen vanzelfsprekend dat een coach in het huidige voetbal een degradatie weet te overleven. Al kan het nog steeds het geval zijn dat Hoefkens alsnog de overstap maakt van NAC Breda naar een andere ploeg. OH Leuven blijft namelijk aandringen om hem in huis te halen.





Doordat NAC Breda met hem doorgaat, zou OH Leuven dan wel moeten betalen voor de coach. Volgens Het Nieuwsblad wordt dat op zijn minst overwogen: er zit een afkoopsom in het contract van Carl Hoefkens bij NAC Breda. Het laatste woord is dus zeker nog niet gezegd in de zaak ...