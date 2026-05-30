KAA Gent mikt hoog de komende jaren: “Waar we binnen vijf jaar gaan staan?”

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
KAA Gent mikt hoog de komende jaren: “Waar we binnen vijf jaar gaan staan?”
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1891

Het is snel veranderd bij KAA Gent de laatste jaren. In enkele jaren werden veel toppers verkocht, zonder dat er per se veel kwaliteit in de plaats kwam. Toch blijven de ambities bij De Buffalo’s ook richting komende jaren onverminderd groot.

Michel Louwagie is sportief adviseur bij KAA Gent en doorzwom de voorbije dertig jaar veel watertjes bij de Buffalo’s. Sinds 2024 is er met Kjeld Fort ook een nieuwe pion als operationeel directeur. De voorbije jaren veranderde er heel veel bij De Buffalo’s, want met Sam Baro kwam er ook een nieuwe sterke man.

De laatste jaren ging het niet al te goed met KAA Gent – al zijn ze niet de enige ploeg die delen in de malaise, want ook Standard, Antwerp en zelfs Genk zijn al door (diepe) dalen gegaan de voorbije jaren en snakken naar een nieuwe prijs.

KAA Gent wil Europees voetbal als ambitie blijven vooropstellen

“We moeten een lijn uittekenen en die ook volgen, want we zijn er rotsvast van overtuigd dat onze keuzes ook resultaat zullen opleveren. Stabiliteit is zo belangrijk. Iets winnen kan de spiraal doorbreken”, aldus Kjeld Fort in WigWam over de zaak.

“Europees voetbal halen is ook een prijs. De stabiliteit is cruciaal. We willen elk jaar dicht bij de top-drie aanleunen en een Europees ticket pakken. Die ambitie is er en blijft onveranderd”, willen ze ondertussen niet gaan rusten op de lauweren.

KAA Gent mikt op de top drie, zo snel mogelijk

En als het van Fort afhangt, dan gaat het de komende jaren ook weer beter gaan met KAA Gent. “Waar we als club staan binnen vijf jaar? Verder dan we nu staan, in de top drie. Maar dat hoeft wat mij betreft geen vijf jaar meer te duren.”

“We moeten de volgende jaren volop voor de top drie gaan, gekoppeld aan Europees voetbal. En misschien nog eens een beker winnen. Er zijn al momenten geweest dat we plaats vier kunnen pakken, maar ook constant presteren is een kwaliteit natuurlijk.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
KAA Gent

Meer nieuws

'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

09:00
Rode Duivels op hun nummer gezet

Rode Duivels op hun nummer gezet

08:40
Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: “Werk nooit nog met hem samen”

Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: “Werk nooit nog met hem samen”

08:05
3
📷 ‘KAA Gent zet volop in op deze nieuwe aanvaller’

📷 ‘KAA Gent zet volop in op deze nieuwe aanvaller’

21:00
3
Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse”

Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse”

06:45
3
Samson & Marie maken WK-lied met twee straffe ex-Rode Duivels De derde helft

Samson & Marie maken WK-lied met twee straffe ex-Rode Duivels

23:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Bounida - Sandra - Himpe

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Bounida - Sandra - Himpe

21:40
Krijgen Vanaken en Mechele wel speelminuten op het WK?

Krijgen Vanaken en Mechele wel speelminuten op het WK?

22:30
1
‘Speler uit JPL is amper 2,5 miljoen euro waard, maar zeker 10 clubs willen hem’

‘Speler uit JPL is amper 2,5 miljoen euro waard, maar zeker 10 clubs willen hem’

22:00
‘Geen goed nieuws over transfer voor Rayana Bounida’

‘Geen goed nieuws over transfer voor Rayana Bounida’

21:40
Toby Alderweireld doet boekje open over zijn financiën: genoeg om te rentenieren?

Toby Alderweireld doet boekje open over zijn financiën: genoeg om te rentenieren?

21:20
Jeugdproduct Anderlecht, Union SG en Lierse heeft nieuwe uitdaging beet

Jeugdproduct Anderlecht, Union SG en Lierse heeft nieuwe uitdaging beet

20:30
Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck

Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck

20:00
3
Barrageduel om Europa begint al met discussie naast het veld: De Mil en Hayen reageren op lastige situatie

Barrageduel om Europa begint al met discussie naast het veld: De Mil en Hayen reageren op lastige situatie

17:30
1
📷 ‘Club Brugge kan haast niet anders dan hem laten gaan: in beeld voor buitenlandse transfer’

📷 ‘Club Brugge kan haast niet anders dan hem laten gaan: in beeld voor buitenlandse transfer’

19:30
Deze waanzinnige bonus krijgen PSG-spelers bij CL-winst, Dembélé spreekt met de pers

Deze waanzinnige bonus krijgen PSG-spelers bij CL-winst, Dembélé spreekt met de pers

19:00
Portugese Torreense mag Europa in na bekerstunt, al krijgt sprookje niet helemaal mooi vervolg

Portugese Torreense mag Europa in na bekerstunt, al krijgt sprookje niet helemaal mooi vervolg

18:30
Bayern München en Kompany zien kans op topdeal, maar Real Madrid loert mee

Bayern München en Kompany zien kans op topdeal, maar Real Madrid loert mee

18:00
2
Opmerkelijk verhaal: concurrenten in dezelfde reeks, maar wel bruidsjongen op huwelijk

Opmerkelijk verhaal: concurrenten in dezelfde reeks, maar wel bruidsjongen op huwelijk

17:45
🎥 Bruny Nsimba richt zich tot de Standard-fans

🎥 Bruny Nsimba richt zich tot de Standard-fans

17:00
KAA Gent krijgt laatste kans op Europa: ook Rik De Mil moet puzzelen voor clash tegen Genk

KAA Gent krijgt laatste kans op Europa: ook Rik De Mil moet puzzelen voor clash tegen Genk

14:30
5
De grote terugkeer zal plaatsvinden: 'Real Madrid en Mourinho hebben akkoord'

De grote terugkeer zal plaatsvinden: 'Real Madrid en Mourinho hebben akkoord'

16:29
Genk dreigt met acht afwezigen naar Gent te trekken: Hayen heeft plan klaar

Genk dreigt met acht afwezigen naar Gent te trekken: Hayen heeft plan klaar

16:00
14
Leandro Trossard krijgt wel heel mooie woorden te horen: "Alleen maar goeds over hem te zeggen"

Leandro Trossard krijgt wel heel mooie woorden te horen: "Alleen maar goeds over hem te zeggen"

15:30
Arteta doet anders: Arsenal laat niets aan het toeval over voor Champions League-finale

Arteta doet anders: Arsenal laat niets aan het toeval over voor Champions League-finale

15:00
Udinese neemt duidelijke beslissing over Christian Kabasele

Udinese neemt duidelijke beslissing over Christian Kabasele

14:00
Peter Vandenbempt fileert seizoen van Club Brugge ondanks landstitel

Peter Vandenbempt fileert seizoen van Club Brugge ondanks landstitel

13:30
31
Beerschot heeft knoop doorgehakt over Mo Messoudi

Beerschot heeft knoop doorgehakt over Mo Messoudi

13:00
36
Ex-speler OH Leuven en Beerschot kruipt in aparte rol bij KSK Beveren: "Koesteren ambitie"

Ex-speler OH Leuven en Beerschot kruipt in aparte rol bij KSK Beveren: "Koesteren ambitie"

12:30
OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt afscheid van overbodige middenvelder

OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt afscheid van overbodige middenvelder

12:20
Maar wel pas als derde keuze: na Fenerbahçe lonkt meteen nieuwe job voor Tedesco

Maar wel pas als derde keuze: na Fenerbahçe lonkt meteen nieuwe job voor Tedesco

12:00
Club Brugge bereidt zich voor op een enorm vertrek deze zomer

Club Brugge bereidt zich voor op een enorm vertrek deze zomer

11:30
Europees voetbal of mislukt seizoen: Nicky Hayen ziet Genkse puzzel uit elkaar vallen voor duel van het jaar

Europees voetbal of mislukt seizoen: Nicky Hayen ziet Genkse puzzel uit elkaar vallen voor duel van het jaar

11:00
10
Enkel nog wachten op de officiële bevestiging: Club NXT verliest kapitein aan Standard, dit zijn de details

Enkel nog wachten op de officiële bevestiging: Club NXT verliest kapitein aan Standard, dit zijn de details

10:30
Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing

Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing

09:50
38
KV Kortrijk bevestigt contractverlenging maar verhuurt spits meteen aan Lierse

KV Kortrijk bevestigt contractverlenging maar verhuurt spits meteen aan Lierse

09:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Bork Bork over Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse” Caesar Cyriel Caesar Cyriel over Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: “Werk nooit nog met hem samen” Meut Meut over Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-talent' trivece trivece over Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent krijgt laatste kans op Europa: ook Rik De Mil moet puzzelen voor clash tegen Genk TIGERMANIA TIGERMANIA over 📷 ‘KAA Gent zet volop in op deze nieuwe aanvaller’ mantoch mantoch over Beerschot heeft knoop doorgehakt over Mo Messoudi Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Bayern München en Kompany zien kans op topdeal, maar Real Madrid loert mee Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent mikt hoog de komende jaren: “Waar we binnen vijf jaar gaan staan?” Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved