KAA Gent mikt hoog de komende jaren: “Waar we binnen vijf jaar gaan staan?”

Het is snel veranderd bij KAA Gent de laatste jaren. In enkele jaren werden veel toppers verkocht, zonder dat er per se veel kwaliteit in de plaats kwam. Toch blijven de ambities bij De Buffalo’s ook richting komende jaren onverminderd groot.

Michel Louwagie is sportief adviseur bij KAA Gent en doorzwom de voorbije dertig jaar veel watertjes bij de Buffalo’s. Sinds 2024 is er met Kjeld Fort ook een nieuwe pion als operationeel directeur. De voorbije jaren veranderde er heel veel bij De Buffalo’s, want met Sam Baro kwam er ook een nieuwe sterke man.

De laatste jaren ging het niet al te goed met KAA Gent – al zijn ze niet de enige ploeg die delen in de malaise, want ook Standard, Antwerp en zelfs Genk zijn al door (diepe) dalen gegaan de voorbije jaren en snakken naar een nieuwe prijs.

KAA Gent wil Europees voetbal als ambitie blijven vooropstellen

“We moeten een lijn uittekenen en die ook volgen, want we zijn er rotsvast van overtuigd dat onze keuzes ook resultaat zullen opleveren. Stabiliteit is zo belangrijk. Iets winnen kan de spiraal doorbreken”, aldus Kjeld Fort in WigWam over de zaak.

“Europees voetbal halen is ook een prijs. De stabiliteit is cruciaal. We willen elk jaar dicht bij de top-drie aanleunen en een Europees ticket pakken. Die ambitie is er en blijft onveranderd”, willen ze ondertussen niet gaan rusten op de lauweren.

KAA Gent mikt op de top drie, zo snel mogelijk

En als het van Fort afhangt, dan gaat het de komende jaren ook weer beter gaan met KAA Gent. “Waar we als club staan binnen vijf jaar? Verder dan we nu staan, in de top drie. Maar dat hoeft wat mij betreft geen vijf jaar meer te duren.”





“We moeten de volgende jaren volop voor de top drie gaan, gekoppeld aan Europees voetbal. En misschien nog eens een beker winnen. Er zijn al momenten geweest dat we plaats vier kunnen pakken, maar ook constant presteren is een kwaliteit natuurlijk.”