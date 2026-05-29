Peter Vandenbempt fileert seizoen van Club Brugge ondanks landstitel

Club Brugge pakte de titel na een sterke eindsprint, maar Peter Vandenbempt plaatst daar een duidelijke kanttekening bij. Volgens hem was het seizoen van blauw-zwart lang niet zo dominant als het soms wordt voorgesteld.

Club Brugge speelde afgelopen seizoen kampioen door het in de play-offs beter te doen dan Union SG. In het laatste rechtstreekse duel tussen beide ploegen werd het 5-0 in het voordeel van blauw-zwart, dat in de eindsprint de sterkste bleek te zijn.

Toch wil Peter Vandenbempt er een kanttekening bij maken. Het seizoen van Club kende heel wat ups en downs. In de Champions League ging het goed, maar vaak presteerde blauw-zwart in het weekend nadien een pak minder.

Vandenbempt nuanceert lof voor Club Brugge

"In de loftuitingen aan het adres van de kampioen Club Brugge werd net iets te makkelijk voorbijgegaan aan de zeven maanden waarin die enkel in de Champions League het niveau haalde dat van die peperdure selectie verwacht mag worden", schrijft de commentator in zijn column bij Het Nieuwsblad.

"In de competitie was het – ook na de intrede van Ivan Leko – wachten tot de tweede helft tegen KV Mechelen eer Club écht op dreef kwam. Het aantal waardeloze matchen van de kampioen onderweg is groot, acht nederlagen wijzen ook al niet op grote weelde", is Vandenbempt toch kritisch voor de landskampioen.