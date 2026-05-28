Met deze speler heeft KV Mechelen goud in handen: "Basisspeler bij Atlético Madrid"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Met deze speler heeft KV Mechelen goud in handen: "Basisspeler bij Atlético Madrid"
Foto: © photonews
Word fan van KV Mechelen! 1473

Van een moeilijk seizoen in Nederland naar het Marokkaanse nationale elftal én een plaats op het WK: Redouane Halhal beleeft een opmerkelijke opmars.

De 23-jarige verdediger van KV Mechelen maakte het voorbije seizoen indruk Achter de Kazerne en ziet dat nu beloond worden op internationaal niveau. Volgens het Algemeen Dagblad komt die doorbraak voor sommigen echter allerminst als een verrassing.

Eén van hen is Robert Maaskant, die Halhal vorig seizoen nog begeleidde bij Helmond Sport. De Nederlandse coach zag het potentieel van de centrale verdediger al snel.

“Je mag het aan iedereen vragen: ik heb tegen de club gezegd dat het me niet zou verbazen mocht hij volgend seizoen in de basis staan bij Atlético Madrid”, vertelde Maaskant. “Dat meen ik echt.”

Halhal is een beest waar je niet tegenaan wil lopen

Na een minder geslaagde passage bij Helmond Sport keerde Halhal terug naar KV Mechelen, waar hij meteen een basisplaats veroverde en een sterk seizoen neerzette. Die prestaties leverden hem onlangs zijn debuut voor Marokko op, waarna nu ook een WK-selectie volgt.

Volgens Maaskant lag het probleem in Nederland niet bij zijn kwaliteiten, maar eerder bij de omstandigheden. “Toen ik aankwam, voelde ik dat er iets gebroken was”, legt hij uit. “Er hing een negatieve sfeer rond hem. Hij sprak nauwelijks Engels en verloor daardoor wat aansluiting binnen de club. Er werd te veel gekeken naar wat hij niet kon.”

Ook Dirk Jan Derksen, voormalig hoofdscout van Helmond Sport en vandaag technisch manager, bevestigt dat beeld. Volgens hem ontbrak het Halhal vooral aan uitdaging. “Hij was gewend geraakt aan de omgeving en competitie”, zegt Derksen. “Bij KV Mechelen stond hij meteen in de basis en bewees hij dat hij dit niveau aankan.”

Fysiek op het niveau van Virgil van Dijk op die leeftijd

De verdediger kwam via de jeugd van Atlético Madrid in beeld bij Helmond Sport. Zijn fysieke présence maakte meteen indruk. “Toen ik zijn beelden zag, dacht ik meteen: dat is een beest, daar wil je niet tegenaan lopen”, aldus Derksen.

De loftrompet klinkt intussen luid. Maaskant ziet zelfs gelijkenissen met een wereldtopper die hij eerder coachte. “Ik heb Virgil van Dijk getraind”, besluit hij. “Van Dijk heeft misschien een betere trap, maar fysiek liggen ze op die leeftijd niet zo ver uit elkaar.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
KV Mechelen
Redouane Halhal

Meer nieuws

Lukaku rekent hard af met Tedesco: “We wisten vanaf het begin dat dit niet zou werken, vraag maar aan Kevin”

Lukaku rekent hard af met Tedesco: “We wisten vanaf het begin dat dit niet zou werken, vraag maar aan Kevin”

22:30
Verdediging Herman Van Holsbeeck is formeel: "Schending van het geheim!"

Verdediging Herman Van Holsbeeck is formeel: "Schending van het geheim!"

21:30
Ondanks de straks nog véél vettere bankrekening: de zomer van Club Brugge wordt er niet makkelijker op

Ondanks de straks nog véél vettere bankrekening: de zomer van Club Brugge wordt er niet makkelijker op

21:00
U beslist: welke spelers horen in het dreamteam van de Jupiler Pro League 2025-2026?

U beslist: welke spelers horen in het dreamteam van de Jupiler Pro League 2025-2026?

20:30
2
Stevig signaal bij Standard met langetermijnsvisie: Vincent Euvrard tekent contractverlenging

Stevig signaal bij Standard met langetermijnsvisie: Vincent Euvrard tekent contractverlenging

20:00
Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

19:40
DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract

DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract

17:30
4
Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

19:20
Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys

Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys

19:00
4
Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub'

Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub'

18:30
4
"Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK

"Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK

18:00
2
🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

17:15
2
DONE DEAL: Union SG haalt uit en heeft eerste aanwinst nu al binnen, compleet in de eigen stijl

DONE DEAL: Union SG haalt uit en heeft eerste aanwinst nu al binnen, compleet in de eigen stijl

17:00
1
Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

16:30
1
Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

16:00
Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg Interview

Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg

15:30
Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

15:00
10
Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler (ex-STVV en Mechelen) plots terughalen'

Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler (ex-STVV en Mechelen) plots terughalen'

14:00
3
Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

14:42
5
Nieuwe kans voor Club Brugge of Anderlecht? Sterkhouder Westerlo verlaat de club

Nieuwe kans voor Club Brugge of Anderlecht? Sterkhouder Westerlo verlaat de club

14:40
'RSC Anderlecht wakkert aandacht voor spits aan en komt dichter bij handtekening'

'RSC Anderlecht wakkert aandacht voor spits aan en komt dichter bij handtekening'

13:30
5
DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

11:20
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

12:20
Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

13:00
7
Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

12:40
12
'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

12:20
1
Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

12:00
14
Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken Analyse

Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken

11:40
5
'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

10:30
1
Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

11:00
1
Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

10:15
Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

09:40
1
Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

09:20
1
Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

09:00
6
De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

08:40
2
Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

08:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling Dirk1897 Dirk1897 over "Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys Viva Charleroi Viva Charleroi over Le retour qui rassure tout le monde : Romelu Lukaku a marqué avec les Diables Rouges Vital Verheyen Vital Verheyen over U beslist: welke spelers horen in het dreamteam van de Jupiler Pro League 2025-2026? FC BRUGES FC BRUGES over Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog FC BRUGES FC BRUGES over Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom El Malvario El Malvario over La Belgique U17 battue pour son deuxième match au championnat d’Europe Vital Verheyen Vital Verheyen over Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo Walter Baseggio Walter Baseggio over 'RSC Anderlecht wakkert aandacht voor spits aan en komt dichter bij handtekening' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved