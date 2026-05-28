Met deze speler heeft KV Mechelen goud in handen: "Basisspeler bij Atlético Madrid"

Van een moeilijk seizoen in Nederland naar het Marokkaanse nationale elftal én een plaats op het WK: Redouane Halhal beleeft een opmerkelijke opmars.

De 23-jarige verdediger van KV Mechelen maakte het voorbije seizoen indruk Achter de Kazerne en ziet dat nu beloond worden op internationaal niveau. Volgens het Algemeen Dagblad komt die doorbraak voor sommigen echter allerminst als een verrassing.

Eén van hen is Robert Maaskant, die Halhal vorig seizoen nog begeleidde bij Helmond Sport. De Nederlandse coach zag het potentieel van de centrale verdediger al snel.

“Je mag het aan iedereen vragen: ik heb tegen de club gezegd dat het me niet zou verbazen mocht hij volgend seizoen in de basis staan bij Atlético Madrid”, vertelde Maaskant. “Dat meen ik echt.”

Na een minder geslaagde passage bij Helmond Sport keerde Halhal terug naar KV Mechelen, waar hij meteen een basisplaats veroverde en een sterk seizoen neerzette. Die prestaties leverden hem onlangs zijn debuut voor Marokko op, waarna nu ook een WK-selectie volgt.

Volgens Maaskant lag het probleem in Nederland niet bij zijn kwaliteiten, maar eerder bij de omstandigheden. “Toen ik aankwam, voelde ik dat er iets gebroken was”, legt hij uit. “Er hing een negatieve sfeer rond hem. Hij sprak nauwelijks Engels en verloor daardoor wat aansluiting binnen de club. Er werd te veel gekeken naar wat hij niet kon.”





Ook Dirk Jan Derksen, voormalig hoofdscout van Helmond Sport en vandaag technisch manager, bevestigt dat beeld. Volgens hem ontbrak het Halhal vooral aan uitdaging. “Hij was gewend geraakt aan de omgeving en competitie”, zegt Derksen. “Bij KV Mechelen stond hij meteen in de basis en bewees hij dat hij dit niveau aankan.”

De verdediger kwam via de jeugd van Atlético Madrid in beeld bij Helmond Sport. Zijn fysieke présence maakte meteen indruk. “Toen ik zijn beelden zag, dacht ik meteen: dat is een beest, daar wil je niet tegenaan lopen”, aldus Derksen.

De loftrompet klinkt intussen luid. Maaskant ziet zelfs gelijkenissen met een wereldtopper die hij eerder coachte. “Ik heb Virgil van Dijk getraind”, besluit hij. “Van Dijk heeft misschien een betere trap, maar fysiek liggen ze op die leeftijd niet zo ver uit elkaar.”