Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

Grote verrassing rond Manoël Verhaeghe. Hoewel hij onlangs nog Belgisch international bij de U19 werd, heeft het toptalent van RWDM nu beslist om voor de Democratische Republiek Congo uit te komen.

De naam van Manoël Verhaeghe (18) zei het grote publiek tot voor kort nog niet zo veel, maar bij volgers van de Challenger Pro League stond de jonge centrale verdediger van RWDM Brussels al maanden op de radar. Opgeleid bij RWDM en daarna van 2022 tot 2025 actief bij Union Saint-Gilloise, keerde Verhaeghe vorige zomer terug naar het Stade Machtens.

Dit seizoen groeide hij al snel uit tot een onbetwiste basisspeler bij de club uit Molenbeek. Hij sloot het jaar af met 27 wedstrijden in D1B en de Beker samen, en maakte indruk op scouts van verschillende clubs uit de Jupiler Pro League. Wat er ook zou gebeuren met RWDM, dat uiteindelijk zijn proflicentie niet kreeg, het stond vast dat Manoël Verhaeghe niet lang meer bij de club zou blijven.

Afgelopen maart, toen het talent 18 werd, werd hij gelinkt aan Club Brugge, maar ook aan meerdere Europese clubs in Italië en Frankrijk. Kortom: de naam Manoël Verhaeghe moest je onthouden... en ook binnen de bond was hij goed bekend.

Manoël Verhaeghe keert België de rug toe, net als twee Mauves

Manoël Verhaeghe is sinds vorig jaar Belgisch jeugdinternational en werd begin 2026 zelfs "doorgeschoven" door opgenomen te worden bij de U19. Hij speelde drie wedstrijden in de kwalificaties voor het EK U19.

ZIjn keuze voor Congo is een grote verrassing dus, en ook een stevige teleurstelling deze week bij de Belgische voetbalbond. Verhaeghe zit in de selectie van 24 spelers die door de Democratische Republiek Congo werden opgeroepen voor het Maurice Revello-toernooi, jarenlang vooral bekend als het toernooi van Toulon.





Voici les 24 Léopardeaux qui porteront les couleurs de la RD Congo 🇨🇩 lors du tournoi Maurice Revello. — Joueurs Congolais 🐆🇨🇩 (@JoueursCD) May 27, 2026

Het gaat om een U23-selectie, waarin ook de jonge spelers van RSCA Futures Ludovic Wola (19) opduiken, eveneens Belgisch U19-international, en Joël Kana (19), de jongere broer van Marco Kana. Ook Daniel Tshilanda (Sporting Hasselt) is door Guy Bukasa, bondscoach van Congo U23, opgeroepen.

Een keuze op erg jonge leeftijd: zorgwekkend voor de toekomst?

De keuze van Manoël Verhaeghe voor de Democratische Republiek Congo zal ongetwijfeld besproken worden. Want ook al had hij niet de vroege mediabelangstelling van iemand als Jorthy Mokio, die al op zijn 16e volop in de spotlights stond en zelfs vroeg in het tijdperk-Rudi Garcia werd geselecteerd, toch wordt de RWDM-verdediger toch gezien als een speler met toekomst.

In maart vertelde hij in La Dernière Heure nog openlijk hoe blij hij was om Belgisch U19-international te worden. Zijn ontwikkeling werd van dichtbij opgevolgd bij de bond en men verwachtte dat Verhaeghe deze zomer een nieuwe stap zou zetten, wat hem normaal ook snel bij de Beloften van Gill Swerts had kunnen brengen.