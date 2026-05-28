Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 5 reacties
Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Grote verrassing rond Manoël Verhaeghe. Hoewel hij onlangs nog Belgisch international bij de U19 werd, heeft het toptalent van RWDM nu beslist om voor de Democratische Republiek Congo uit te komen.

De naam van Manoël Verhaeghe (18) zei het grote publiek tot voor kort nog niet zo veel, maar bij volgers van de Challenger Pro League stond de jonge centrale verdediger van RWDM Brussels al maanden op de radar. Opgeleid bij RWDM en daarna van 2022 tot 2025 actief bij Union Saint-Gilloise, keerde Verhaeghe vorige zomer terug naar het Stade Machtens.

Dit seizoen groeide hij al snel uit tot een onbetwiste basisspeler bij de club uit Molenbeek. Hij sloot het jaar af met 27 wedstrijden in D1B en de Beker samen, en maakte indruk op scouts van verschillende clubs uit de Jupiler Pro League. Wat er ook zou gebeuren met RWDM, dat uiteindelijk zijn proflicentie niet kreeg, het stond vast dat Manoël Verhaeghe niet lang meer bij de club zou blijven.

Afgelopen maart, toen het talent 18 werd, werd hij gelinkt aan Club Brugge, maar ook aan meerdere Europese clubs in Italië en Frankrijk. Kortom: de naam Manoël Verhaeghe moest je onthouden... en ook binnen de bond was hij goed bekend.

Manoël Verhaeghe keert België de rug toe, net als twee Mauves

Manoël Verhaeghe is sinds vorig jaar Belgisch jeugdinternational en werd begin 2026 zelfs "doorgeschoven" door opgenomen te worden bij de U19. Hij speelde drie wedstrijden in de kwalificaties voor het EK U19.

ZIjn keuze voor Congo is een grote verrassing dus, en ook een stevige teleurstelling deze week bij de Belgische voetbalbond. Verhaeghe zit in de selectie van 24 spelers die door de Democratische Republiek Congo werden opgeroepen voor het Maurice Revello-toernooi, jarenlang vooral bekend als het toernooi van Toulon.

Het gaat om een U23-selectie, waarin ook de jonge spelers van RSCA Futures Ludovic Wola (19) opduiken, eveneens Belgisch U19-international, en Joël Kana (19), de jongere broer van Marco Kana. Ook Daniel Tshilanda (Sporting Hasselt) is door Guy Bukasa, bondscoach van Congo U23, opgeroepen.

Een keuze op erg jonge leeftijd: zorgwekkend voor de toekomst?

De keuze van Manoël Verhaeghe voor de Democratische Republiek Congo zal ongetwijfeld besproken worden. Want ook al had hij niet de vroege mediabelangstelling van iemand als Jorthy Mokio, die al op zijn 16e volop in de spotlights stond en zelfs vroeg in het tijdperk-Rudi Garcia werd geselecteerd, toch wordt de RWDM-verdediger toch gezien als een speler met toekomst.

In maart vertelde hij in La Dernière Heure nog openlijk hoe blij hij was om Belgisch U19-international te worden. Zijn ontwikkeling werd van dichtbij opgevolgd bij de bond en men verwachtte dat Verhaeghe deze zomer een nieuwe stap zou zetten, wat hem normaal ook snel bij de Beloften van Gill Swerts had kunnen brengen.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Union SG
DR Congo
Manoel Verhaeghe

Meer nieuws

Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

16:30
Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

16:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

12:20
Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg Interview

Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg

15:30
'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

12:20
1
Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

14:42
3
Nieuwe kans voor Club Brugge of Anderlecht? Sterkhouder Westerlo verlaat de club

Nieuwe kans voor Club Brugge of Anderlecht? Sterkhouder Westerlo verlaat de club

14:40
Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler (ex-STVV en Mechelen) plots terughalen'

Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler (ex-STVV en Mechelen) plots terughalen'

14:00
2
'RSC Anderlecht wakkert aandacht voor spits aan en komt dichter bij handtekening'

'RSC Anderlecht wakkert aandacht voor spits aan en komt dichter bij handtekening'

13:30
2
Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

13:00
5
Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

12:00
7
Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

12:40
8
Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken Analyse

Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken

11:40
3
Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

11:00
1
DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

11:20
2
🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

10:00
2
Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

08:20
1
'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

10:30
1
Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

09:40
1
Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

10:15
Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

09:20
1
Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

09:00
6
De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

08:40
1
Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

07:40
1
Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

22:30
3
Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

07:20
2
📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

08:00
"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

06:45
7
Crystal Palace wint de finale van de Conference League

Crystal Palace wint de finale van de Conference League

22:58
3
"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

22:00
1
Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht

Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht

21:30
6
🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

21:00
Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

18:00
15
Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

18:40
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

20:08
'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

20:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Play-offs - Finale (T)
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training Vital Verheyen Vital Verheyen over Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo Albert Dupont Albert Dupont over La Belgique U17 battue pour son deuxième match au championnat d’Europe Vital Verheyen Vital Verheyen over Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste" franchi franchi over Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet' Mr bacardi Mr bacardi over DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits in huis Alleen maar mijn gedacht Alleen maar mijn gedacht over Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst Swakke25 Swakke25 over Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler plots terughalen' Jos Het Ei Jos Het Ei over 50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag? filip.dhose filip.dhose over Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved