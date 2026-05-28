'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'
Word fan van Union SG! 344

Kjell Scherpen werd in de bloemetjes gezet op het gala van de Pro League Awards als de doelman die dit seizoen het vaakst de nul hield in de competitie. Dat zou hem wel eens een transfer kunnen opleveren.

Vertrekt de 26-jarige doelman Kjell Scherpen bij Union Saint-Gilloise? De doelman van het nummer twee achter Club Brugge won maandag op de Pro League Awards de Gouden Handschoen, nadat hij dit seizoen de meeste clean sheets liet optekenen.

Kjell Scherpen in de belangstelling van diverse Europese (top)clubs

Scherpen maakte veel indruk bij USG. Hij kwam vorige zomer over van de 'partnerclub' van Union, Brighton & Hove Albion, en zou weleens snel kunnen vertrekken. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano is er interesse uit Europa.

Clubs uit Italië, Duitsland en Engeland hebben het gemunt op de Union-doelman, die volgens Romano effectief op vertrekken staat. Scherpen ligt wel nog onder contract tot 2028 in het Dudenpark, dus er is geen haast om hem te verkopen.

De jackpot voor Union SG op komst?

Union Saint-Gilloise betaalde vorige zomer 2 miljoen euro voor Scherpen en kan dus al snel een mooie meerwaarde realiseren op de boomlange (2m06) Nederlandse doelman. Al zullen ze hem dus niet tegen elke prijs laten gaan.

Transfermarkt schat Kjell Scherpen na zijn sterke seizoen op 7 miljoen euro. Hij hield 21 keer de nul in 43 wedstrijden, in alle competities samen. Bij Union geloven ze in de doelman, al hebben ze ook alternatieven achter de hand.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Kjell Scherpen

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

12:20
Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

13:00
Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

12:40
Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

12:00
1
Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken Analyse

Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken

11:40
2
Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

11:00
1
DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

11:20
'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

10:30
1
Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

09:40
Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

10:15
🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

10:00
2
Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

09:20
1
Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

09:00
3
De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

08:40
1
Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

07:40
Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

08:20
1
Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

07:20
2
📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

08:00
"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

06:45
7
Crystal Palace wint de finale van de Conference League

Crystal Palace wint de finale van de Conference League

22:58
3
Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

22:30
1
"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

22:00
1
Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht

Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht

21:30
6
🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

21:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

20:08
'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

20:20
1
Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

20:40
3
📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

20:08
5
50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

19:50
17
Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

19:00
"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

18:50
1
Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

18:45
Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

18:40
4
Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

18:00
15
Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge Analyse

Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge

17:15
2
Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

18:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken Bink65 Bink65 over "Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van pief pief over "We zijn de controle kwijt": Mehdi Bayat trekt aan de alarmbel na zware rellen rond Standard-Charleroi fierce fierce over 📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste" cartman_96 cartman_96 over Moeten Anderlecht en Sibierski (durven) gokken? Op deze manier kan paars-wit Nathan de Cat wél houden Andreas2962 Andreas2962 over Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog Stigo12 Stigo12 over Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved