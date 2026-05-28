'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

Kjell Scherpen werd in de bloemetjes gezet op het gala van de Pro League Awards als de doelman die dit seizoen het vaakst de nul hield in de competitie. Dat zou hem wel eens een transfer kunnen opleveren.

Vertrekt de 26-jarige doelman Kjell Scherpen bij Union Saint-Gilloise? De doelman van het nummer twee achter Club Brugge won maandag op de Pro League Awards de Gouden Handschoen, nadat hij dit seizoen de meeste clean sheets liet optekenen.

Kjell Scherpen in de belangstelling van diverse Europese (top)clubs

Scherpen maakte veel indruk bij USG. Hij kwam vorige zomer over van de 'partnerclub' van Union, Brighton & Hove Albion, en zou weleens snel kunnen vertrekken. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano is er interesse uit Europa.

Clubs uit Italië, Duitsland en Engeland hebben het gemunt op de Union-doelman, die volgens Romano effectief op vertrekken staat. Scherpen ligt wel nog onder contract tot 2028 in het Dudenpark, dus er is geen haast om hem te verkopen.

De jackpot voor Union SG op komst?

Union Saint-Gilloise betaalde vorige zomer 2 miljoen euro voor Scherpen en kan dus al snel een mooie meerwaarde realiseren op de boomlange (2m06) Nederlandse doelman. Al zullen ze hem dus niet tegen elke prijs laten gaan.

Transfermarkt schat Kjell Scherpen na zijn sterke seizoen op 7 miljoen euro. Hij hield 21 keer de nul in 43 wedstrijden, in alle competities samen. Bij Union geloven ze in de doelman, al hebben ze ook alternatieven achter de hand.



