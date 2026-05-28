Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
RSC Anderlecht eindigde het seizoen met nogmaals een pijnlijke nederlaag tegen Union SG. Daarmee eindigden ze een seizoen in mineur op een ontstellende manier. Er is veel werk aan de winkel.

“Ja, het was een drama. Pijnlijk”, opende Olivier Deschacht zijn analyse van de laatste wedstrijd van het seizoen van RSC Anderlecht in Ongefilterd. “Alles was niet goed. Er was geen kwaliteit en geen mentaliteit. Een offday én geen kwaliteit of mentaliteit en dan stel je nog spelers op die einde contract zijn …”

“Nu nog Thorgan Hazard opstellen? Dat is nutteloos. En dan één minuut geven aan een youngster, wat kan je daarin doen? Foei Taravel. Er was ook ruzie tussen de supporters, maar sommige fans wilden weg en hadden schrik van een bepaalde kern. Na de wedstrijd moesten de spelers het nog eens uitleggen ook …”

Marc Coucke gaat investeren volgens Olivier Deschacht

Toch had Deschacht ook goed nieuws voor de fans: “Coucke gaat investeren heb ik gehoord. De Cat zal vertrekken naar een Duitse ploeg, die serieus aan het doorduwen is en al drie keer een bod heeft gedaan. Bij het vierde bod gaat Anderlecht niet kunnen weigeren.”

“Met dat geld gaan ze vier toppers kopen: twee centrale verdedigers, een middenvelder en een spits. Er wordt gesproken over een bedrag van rond de dertig miljoen euro toch wel. Ik vertel gewoon wat ik hoor. Toppers op papier, maar ze moeten het natuurlijk nog doen.”

Anderlecht is een kindertuin

“Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar toch: er zou een as komen, met de fundamenten dus op posities waar ze nu niet genoeg hebben. Ze gaan geen tien spelers kopen en er zestien wegdoen, maar gewoon vier spelers halen en bouwen en dat zal een paar mercato’s duren. Het zal niet op één mercato gebeuren, ze gaan er vier-vijf nodig hebben.”

“Het zijn allemaal kinderen. Het zijn Futures op het veld, heel raar allemaal. Het is een kindertuin, het is jammer om te zeggen. Ze hebben nu echt dringend nood aan mannen”, aldus Deschacht nog in zijn analyse over

De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

