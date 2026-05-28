Aernout Van Lindt
Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie
Er waren de voorbije weken de nodige zorgen over en rond Zeno Debast. Voor hem hebben de Rode Duivels weinig alternatieven en dus was de vraag of en wanneer hij fit zal gaan raken bij de nationale ploeg.

Rudi Garcia en de technische staff van de Rode Duivels willen geen risico's nemen met hun spelers en dus ook niemand te vroeg laten terugkeren in de basisploeg van de Belgen. Verwacht dus zeker geen Zeno Debast in de voorbereidingswedstrijden.

Maar gaat de speler die grote sier maakte in Portugal dit seizoen klaar raken voor het WK? Hij zit in de lijst van 26 spelers, maar zou in principe ook nog vervangen kunnen worden als zou blijken dat hij op het WK niets kan gaan aanvangen.

Zeno Debast mikt op wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland met de Rode Duivels

Rudi Garcia zal er hem héél graag bij willen, maar tot op heden lijkt het erop dat hij er tijdens de openingswedstrijd al zeker niet bij zal zijn. Op dit moment is volgens Het Nieuwsblad een terugkeer op speeldag drie van de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland het doel van Debast & co.

Portugese bronnen hadden een paar weken geleden al aangegeven dat de blessure ernstig is. De Rode Duivel zou volgens de eerste berichten mogelijk pas terug beschikbaar zijn tegen de zomervoorbereiding van het seizoen 2026-2027, dus net na het WK. Maar de revalidatie gaat dus beter dan verwacht.

Debast in België om voorbereiding op WK op te starten

Ondertussen is Debast in België om verder te revalideren. Hij wordt behandeld bij Move to Cure van Lieven Maesschalck in Antwerpen, maar gaat ook revalideren bij de Rode Duivels in Tubeke. Die revalidatie verloopt voorlopig voorspoedig volgens de krant.

Daardoor zou hij er eind juni al kunnen bij zijn op het WK. Debast is dan ook van primordiaal belang voor Rudi Garcia én ook een vaste waarde bij de Rode Duivels. De enige matchen die Debast miste bij de nationale ploeg waren eerder ook al door een blessure — tegen Kazachstan en Liechtenstein.

De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

Crystal Palace wint de finale van de Conference League

"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht

🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels Reactie

Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge Analyse

Details en cijfers: hoe groot is de schade op Sclessin na de incidenten bij Standard-Charleroi?

KRC Genk krijgt eindelijk duidelijkheid over Zakaria El Ouahdi

Vijf tot zes nieuwe spelers: 'Anderlecht opent mercato met stevig budget en kijkt naar deze twee aanvallers'

Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB

Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!" Reactie

🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK Analyse

Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

Lommel SK komt met groot nieuws over topschutter Ralf Seuntjes

