Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

Er waren de voorbije weken de nodige zorgen over en rond Zeno Debast. Voor hem hebben de Rode Duivels weinig alternatieven en dus was de vraag of en wanneer hij fit zal gaan raken bij de nationale ploeg.

Rudi Garcia en de technische staff van de Rode Duivels willen geen risico's nemen met hun spelers en dus ook niemand te vroeg laten terugkeren in de basisploeg van de Belgen. Verwacht dus zeker geen Zeno Debast in de voorbereidingswedstrijden.

Maar gaat de speler die grote sier maakte in Portugal dit seizoen klaar raken voor het WK? Hij zit in de lijst van 26 spelers, maar zou in principe ook nog vervangen kunnen worden als zou blijken dat hij op het WK niets kan gaan aanvangen.

Zeno Debast mikt op wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland met de Rode Duivels

Rudi Garcia zal er hem héél graag bij willen, maar tot op heden lijkt het erop dat hij er tijdens de openingswedstrijd al zeker niet bij zal zijn. Op dit moment is volgens Het Nieuwsblad een terugkeer op speeldag drie van de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland het doel van Debast & co.

Portugese bronnen hadden een paar weken geleden al aangegeven dat de blessure ernstig is. De Rode Duivel zou volgens de eerste berichten mogelijk pas terug beschikbaar zijn tegen de zomervoorbereiding van het seizoen 2026-2027, dus net na het WK. Maar de revalidatie gaat dus beter dan verwacht.

Debast in België om voorbereiding op WK op te starten

Ondertussen is Debast in België om verder te revalideren. Hij wordt behandeld bij Move to Cure van Lieven Maesschalck in Antwerpen, maar gaat ook revalideren bij de Rode Duivels in Tubeke. Die revalidatie verloopt voorlopig voorspoedig volgens de krant.





Daardoor zou hij er eind juni al kunnen bij zijn op het WK. Debast is dan ook van primordiaal belang voor Rudi Garcia én ook een vaste waarde bij de Rode Duivels. De enige matchen die Debast miste bij de nationale ploeg waren eerder ook al door een blessure — tegen Kazachstan en Liechtenstein.