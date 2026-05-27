Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

Romelu Lukaku weet dat hij op het veld niet meteen een grote rol zal kunnen spelen op het WK 2026. De meest trefzekere spits uit de geschiedenis van de Rode Duivels reist af "met dezelfde ingesteldheid als Vincent Kompany in 2018". Tekst en uitleg.

De voorbije dagen gaf Romelu Lukaku een zeer uitgebreid interview aan Het Nieuwsblad. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels kwam terug op verschillende gevoelige thema’s: het tijdperk-Domenico Tedesco, zijn seizoen dat werd verstoord door blessures, zijn relatie met de directie van Napoli en uiteraard het WK van 2026.

Bij supporters en waarnemers rond de nationale ploeg overheerst één vrees: zal Lukaku, net als vier jaar geleden in Qatar, met een gebrek aan vorm naar het toernooi trekken? En krijgt hij in die omstandigheden opnieuw veel speelminuten in een belangrijke match, zoals tegen Kroatië in 2022, toen het helemaal niet liep?

Big Rom heeft ritme en opeenvolgende wedstrijden nodig om op zijn best te zijn. Het voordeel is dat de 33-jarige spits zich daar, na de mislukking van het vorige WK, volledig van bewust is.

Een rol zoals Vincent Kompany in 2018?

Het zal tegen Egypte dus aan Charles De Ketelaere of Matias Fernandez-Pardo zijn om centraal in de aanval te spelen. Wanneer is Lukaku dan wel klaar? “Ik zal er alles aan doen om klaar te zijn tijdens de groepsfase. Ik weet wat ik de ploeg kan brengen, op het veld.”

We zullen hem dus waarschijnlijk met geleidelijk opgebouwde speeltijd op de Amerikaanse velden zien verschijnen. Geen basisplaats in de eerste match, misschien ook niet in de tweede, maar mogelijk wel in de derde wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, op voorwaarde dat België dan al zeker is van de volgende ronde en zijn vorm het toelaat.





“Ik ga naar het WK met een ingesteldheid die vergelijkbaar is met die van Vincent Kompany in 2018”, verduidelijkte hij. De centrale verdediger speelde toen slechts zestien minuten in de groepsfase, in de laatste wedstrijd tegen Engeland. Daarna speelde hij telkens negentig minuten tegen Japan, Brazilië, Frankrijk en opnieuw Engeland.

Dit wordt niet het laatste WK van Romelu

In het interview gaf Romelu Lukaku ook toe dat hij eigenlijk niet had moeten deelnemen aan het WK 2022, waar hij in nog veel slechtere vorm arriveerde dan nu. Toch wilde de spits, die bij zijn volgende interland de kaap van 125 caps bereikt, zijn aanwezigheid forceren. Hij zag dat toernooi als de laatste grote kans van de Rode Duivels om een internationale prijs te winnen.

Voor dit nieuwe grote afspraakmoment is Lukaku opnieuw erg ongeduldig, maar niet gehaast. Hij is er namelijk van overtuigd dat het WK 2026 niet zijn laatste zal zijn. “Ik zal er in 2030 nog bij zijn”, verzekerde hij.

Met dit WK inbegrepen heeft hij dus nog drie grote toernooien voor zich. Zolang Lukaku niet helemaal topfit is, hoeft hij niet de rol van redder of speerpunt op het veld op te nemen, maar eerder die van mentale leider. In de loop van het toernooi kan dat een belangrijke meerwaarde worden. Voor hem zou het al een voldoening zijn om eindelijk eens in topvorm en met wedstrijdritme aan een groot toernooi te beginnen.