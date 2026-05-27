Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

Romelu Lukaku volgt Anderlecht nog altijd van dichtbij en heeft duidelijk advies voor Nathan De Cat. Volgens hem moet het toptalent niet te snel vertrekken uit Brussel.

Anderlecht staat voor een héél drukke transferzomer. De onvrede bij de achterban is enorm na een nieuw seizoen zonder prijs. Paars-wit maakte geen aanspraak op de titel én verloor de bekerfinale voor het tweede jaar op rij. Na verlengingen werd het 3-1 voor Union SG.

Er zullen heel wat veranderingen doorgevoerd worden in de kern tijdens de zomermercato. Een aantal spelers mogen vertrekken, terwijl het ook zaak wordt om sommigen bij de club te houden. Als paars-wit ervoor kan zorgen dat Nathan De Cat nog in Brussel blijft zou het zomaar hun beste zomertransfer kunnen worden.

Lukaku geeft De Cat duidelijk advies over toekomst

Romelu Lukaku volgt de situatie van Anderlecht nog steeds goed op. Hij heeft duidelijk advies voor de middenvelder. "Zelf zou ik De Cat aanraden om nog één jaar bij Anderlecht te blijven", zegt hij in een interview met Het Nieuwsblad.

"Of om verkocht te worden en dan nog één seizoen op uitleenbasis in het Lotto Park te voetballen. Ik heb zijn laatste twee matchen gezien. Domineer eerst eens de Belgische competitie…", klinkt het bij de topschutter van de Rode Duivels.

Nathan De Cat heeft nog een contract tot juni 2027 en hem volgende zomer gratis laten vertrekken is ongetwijfeld geen optie voor zijn club. Veel clubs zitten al achter hem aan, aan interesse geen gebrek. Als De Cat een mooie transfer wil maken, is dat mogelijk. Alleen moet de middenvelder zich afvragen of dat wel de beste optie is in zijn situatie.



"Ik weet hoe het is om als 18-jarige naar Chelsea te gaan", getuigt Lukaku. "Ze betalen veel, maar dan kom je in die kleedkamer en mag je in een hoekje gaan zitten. Of bij de beloften gaan spelen. Langs de andere kant: ik begrijp ook wel dat voetbal business is geworden. En de jeugd heeft ook geen geduld."