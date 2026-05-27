Europese finale zonder usual suspects: waarom opvallende Conference League-finale toch het kijken waard is

Crystal Palace en Rayo Vallecano staan woensdag voor hun eerste Europese finale. Twee onverwachte finalisten, maar bij beide ploegen overheerst vooral rust en vertrouwen.

Woensdagavond staat de Conference League-finale op het programma met twee opvallende finalisten: Crystal Palace en het Spaanse Rayo Vallecano. Beide ploegen lijken op het eerste zicht niet meteen thuis te horen in een Europese finale, maar ze hebben het toch geflikt.

Crystal Palace eindigde pas op de 15e plaats in de Premier League dit seizoen, maar kende vooral een onwaarschijnlijk dieptepunt in januari. In de derde ronde van de FA Cup werd de club uitgeschakeld door Macclesfield FC, een club uit de Engelse zesde klasse. Dit pas een jaar nadat Palace de trofee zelf won.

Glasner wil dat Palace zich toont op Europees podium

De Conference League lag hen blijkbaar een pak beter. Oliver Glasner, de coach van Crystal Palace, blikte bij UEFA al vooruit. "Ik denk dat we allemaal, toen we als kleine jongens tegen een bal trapten, tegen de muur speelden en naar een Europese finale op tv keken, met grote ogen dachten: wauw, ik zou graag deel uitmaken van zo’n wedstrijd. Nu kunnen we allemaal deel uitmaken van die wedstrijd, als hoofdrolspelers. Dan is het tijd om te tonen wie je bent, je kwaliteiten te tonen en te laten zien waarom je speelt."

"De Europese campagne was de beloning voor het winnen van de FA Cup, en nu is het spelen van de finale de beloning voor een geweldige Conference League-campagne. We kijken ernaar uit. De spelers zijn in fantastische vorm en de sfeer in de groep is uitstekend", zei Glasner. Hij won met Crystal Palace eerst de FA Cup (in het seizoen 24/25) en kan zijn ploeg nu dus een tweede grote trofee bezorgen.

Rayo probeert historische avond klein te houden

Rayo Vallecano behaalde dit seizoen de achtste plaats in La Liga, wat zeker niet slecht is. Voor beide ploegen is het hun eerste Europese finale én pas hun tweede Europese campagne. Rayo-coach Iñigo Pérez vertelde daags voor de finale hoe hij naar de wedstrijd kijkt.





"We zijn blij dat we deze reis hebben kunnen maken met onze families en vrienden, die met hetzelfde vliegtuig als wij zijn meegereisd. Nu we hier op dit podium staan, met alle spotlights op ons gericht en in dit prachtige stadion, begin je vanbinnen iets anders te voelen. Een gevoel dat zich morgen moet vertalen in ons voetbal en ons vertrouwen."

"Volgens mij is de sleutel om de omvang van de gelegenheid te negeren en die niet te veel binnen te laten komen", zegt Pérez. "Je moet proberen deze wedstrijd, hoe mentaal zwaar ze ook is, te spelen zoals elke andere wedstrijd in je carrière."

Onverwachte finalisten dromen van Europese bekroning

Voor beide clubs ligt er dus een enorme kans om geschiedenis te schrijven. Palace kan opnieuw bewijzen dat het boven zichzelf kan uitstijgen, terwijl Rayo voor het eerst écht naam kan maken op het Europese toneel. Woensdagavond wordt hoe dan ook een finale die vooraf niemand had voorspeld.