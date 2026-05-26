'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Maxime Delanghe zou Cercle Brugge deze zomer wel eens kunnen verlaten. Verschillende clubs hebben al interesse getoond in de doelman van De Vereniging. Mogelijk wordt hij zelfs de concurrent van een andere Belgische doelman. Of de opvolger.

Aan het einde van het seizoen had Warleson opnieuw zijn plek onder de lat bij Cercle Brugge veroverd. In het seizoen waarin groen-zwart de top-zes haalde was hij beslissend, maar daarna werd de Braziliaanse doelman afgeremd door verschillende blessures en kreeg hij zijn plaats niet zomaar terug.

In zijn afwezigheid maakte Maxime Delanghe indruk. Bijna drie jaar geleden kwam hij over van Lierse. De Belgische goalie, opgeleid bij PSV, vond stap voor stap zijn draai, tot hij vorig jaar en ook dit seizoen opnieuw uitpakte met topprestaties. Toch speelde Delanghe maar één van de laatste zestien wedstrijden.

Maxime Delanghe aan het einde van zijn periode bij Cercle Brugge?

Nochtans verlengde de voormalige Belgische U21-international een jaar geleden nog tot juni 2028. Maar het zou zomaar tot een verkoop kunnen komen deze zomer, want er is heel wat interesse. Een paar weken geleden was er al nieuws vanuit Het Nieuwsblad dat hij mogelijk naar LOSC Lille zou kunnen.

Ook Monza en Sparta Rotterdam toonden al interesse, maar nu zou Lille toch de forcing aan het voeren zijn. Bij de Noord-Franse club zou hij een concurrent kunnen worden voor Arnaud Bodart, die vorig jaar Standard ruilde voor de Fransen. 

Wordt Delanghe de concurrent of opvolger voor Bodart bij LOSC Lille?

Hoewel, concurrent? Het kan ook opvolger worden. Bodart staat namelijk onder druk bij Lille volgens La Voix du Nord. Dit hoeft geen slechte zaak te zijn voor Arnaud Bodart, die met een contract tot juni 2027 moeite zal hebben om een ​​basisplaats bij Lille terug te veroveren, aangezien Berke Özer volgend seizoen zeker in de basis staat.

De Dogues zullen echter op zoek gaan naar een nieuwe doelman die de concurrentie met de Turkse keeper aankan, en volgens La Voix du Nord zou dat Maxime Delanghe kunnen zijn, de huidige doelman van Cercle Brugge. De in Halle geboren Delanghe zou Arnaud Bodart dus vervangen in de keepershiërarchie bij Lille zonder wedstrijdritme, aangezien hij sinds 31 januari 2026, de 23e speeldag tegen Antwerp, geen officiële wedstrijd meer heeft gespeeld.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Cercle Brugge
Lille OSC
Arnaud Bodart
Maxime Delanghe

Meer nieuws

'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

17:00
'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

16:40
Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf

Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf

16:20
19
20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

16:00
Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'

Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'

15:30
'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

14:40
1
Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

14:20
DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

14:00
🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

13:30
Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

13:00
DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

12:40
De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

12:34
12
Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

12:20
3
Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

12:00
5
Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

11:00
4
Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

09:30
2
Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

10:15
Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

10:30
4
Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

10:00
Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

09:00
KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

09:15
Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

07:05
2
Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

08:30
📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

08:15
Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

08:00
Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

20:40
Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

07:30
14
Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

22:30
Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal Reactie

Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal

06:30
🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

23:00
3
Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

22:00
3
"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

21:30
15
Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

19:40
5
Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

21:00
1
Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

20:20
📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

20:00
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 34
Strasbourg Strasbourg 5-4 Monaco Monaco
Nice Nice 0-0 Metz Metz
Lille OSC Lille OSC 0-2 Auxerre Auxerre
Nantes Nantes Geannuleerd Toulouse Toulouse
Stade Brestois Stade Brestois 1-1 Angers Angers
Lorient Lorient 0-2 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 0-4 RC Lens RC Lens
Marseille Marseille 3-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 2-1 PSG PSG

Nieuwste reacties

Sead08 Sead08 over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution" .. .. over 'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden' Union 60 Union 60 over Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi Union 60 Union 60 over 🎥 Thorgan Hazard connaît sa sanction après son exclusion lors de son dernier match avec Anderlecht Swakke25 Swakke25 over Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op TheWiseGuy TheWiseGuy over Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld" Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over 🎥 Stankovic, Reynders, Vanaken: wie pakt prijzen op Pro League-awards? cartman_96 cartman_96 over Svilar in de prijzen in de Serie A FCB vo altijd FCB vo altijd over Romelu Lukaku legt frustraties over EK helemaal bloot: "Spelers hadden andere bondscoach voorgesteld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved