'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

Maxime Delanghe zou Cercle Brugge deze zomer wel eens kunnen verlaten. Verschillende clubs hebben al interesse getoond in de doelman van De Vereniging. Mogelijk wordt hij zelfs de concurrent van een andere Belgische doelman. Of de opvolger.

Aan het einde van het seizoen had Warleson opnieuw zijn plek onder de lat bij Cercle Brugge veroverd. In het seizoen waarin groen-zwart de top-zes haalde was hij beslissend, maar daarna werd de Braziliaanse doelman afgeremd door verschillende blessures en kreeg hij zijn plaats niet zomaar terug.

In zijn afwezigheid maakte Maxime Delanghe indruk. Bijna drie jaar geleden kwam hij over van Lierse. De Belgische goalie, opgeleid bij PSV, vond stap voor stap zijn draai, tot hij vorig jaar en ook dit seizoen opnieuw uitpakte met topprestaties. Toch speelde Delanghe maar één van de laatste zestien wedstrijden.

Maxime Delanghe aan het einde van zijn periode bij Cercle Brugge?

Nochtans verlengde de voormalige Belgische U21-international een jaar geleden nog tot juni 2028. Maar het zou zomaar tot een verkoop kunnen komen deze zomer, want er is heel wat interesse. Een paar weken geleden was er al nieuws vanuit Het Nieuwsblad dat hij mogelijk naar LOSC Lille zou kunnen.

Ook Monza en Sparta Rotterdam toonden al interesse, maar nu zou Lille toch de forcing aan het voeren zijn. Bij de Noord-Franse club zou hij een concurrent kunnen worden voor Arnaud Bodart, die vorig jaar Standard ruilde voor de Fransen.

Wordt Delanghe de concurrent of opvolger voor Bodart bij LOSC Lille?

Hoewel, concurrent? Het kan ook opvolger worden. Bodart staat namelijk onder druk bij Lille volgens La Voix du Nord. Dit hoeft geen slechte zaak te zijn voor Arnaud Bodart, die met een contract tot juni 2027 moeite zal hebben om een ​​basisplaats bij Lille terug te veroveren, aangezien Berke Özer volgend seizoen zeker in de basis staat.





De Dogues zullen echter op zoek gaan naar een nieuwe doelman die de concurrentie met de Turkse keeper aankan, en volgens La Voix du Nord zou dat Maxime Delanghe kunnen zijn, de huidige doelman van Cercle Brugge. De in Halle geboren Delanghe zou Arnaud Bodart dus vervangen in de keepershiërarchie bij Lille zonder wedstrijdritme, aangezien hij sinds 31 januari 2026, de 23e speeldag tegen Antwerp, geen officiële wedstrijd meer heeft gespeeld.