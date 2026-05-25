🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Het seizoen zit er op. Hoog tijd dus om de prijzen uit te delen, nadat eerder de titel al werd uitgereikt aan Club Brugge en ook de (meeste) Europese tickets verdeeld zijn? De Pro League-awards doen de rest.

Aernout Van Lindt

De hoofdprijs is voor Christos Tzolis

De hoofdprijs is voor Christos Tzolis. Hij is speler van het jaar volgens de Pro League-awards. Hij gaat Adem Zorgane en Hans Vanaken vooraf, die de twee andere genomineerden waren in de top-3. Tzolis kreeg de prijs uit handen van zijn broer en wilde zijn familie specifiek bedanken voor de steun doorheen de jaren. Tzolis volgt Ardon Jashari op de erelijst op.

We moeten ook nog vermelden dat Lei Clijsters net als Frank Vercauteren en Enzo Scifo is opgenomen in de Hall of Fame. Het was zijn dochter Elke Clijsters die de prijs voor vader Lei Clijsters posthuum in ontvangst kwam nemen.

Aernout Van Lindt

Ook Brüls en (nog een keertje) Reynders vallen in de prijzen

In de Challenger Pro League werd gekozen voor Christian Brüls als speler van het jaar. Op die manier werd het topseizoen van SK Beveren nog een keertje extra in de verf gezet door de Pro League en de spelers.

De Lotto Super League-speler van het jaar werd Aurélie Reynders. Zij pakte eerder ook al de prijs voor het beste talent in de Lotto Super League. Bizar dat ze dus voor beide reeksen in aanmerking kwam en de prijs uiteindelijk kon pakken. Met OH Leuven werd ze voor de tweede keer op rij kampioen. "Focus toch maar even op de afterparty, je weet nooit wat er nog komt", liet Ruben Van Gucht zich ontvallen.

Aernout Van Lindt

Twee nieuwe legends toegevoegd

Enzo Scifo en Frank Vercauteren zijn de twee nieuwe legends die zijn toegevoegd aan de Hall of Fame van de Pro League. De twee gewezen sterkhouders die mooie dingen lieten zien bij onder meer RSC Anderlecht maken het verschil met de huidige selectie van paars-wit enkel maar duidelijker.

"Voetbal blijft onze passie. Wie je ook bent of wat je ook doet. Of je nu trainer, speler of teammanager bent, iedereen heeft een verdienste bij een prestatie", aldus Vercauteren bij het overhandigen van het gouden vestje als lid van de Hall of Fame. "Mijn zonen maakten me er attent op dat ik op de lijst stond. Het is natuurlijk een hele mooie eer."

Aernout Van Lindt

Stankovic en Reynders talent van het jaar

In samenwerking met Het Nieuwsblad zijn de prijzen voor Talent van het Jaar uitgereikt. Bij de mannen ging de prijs naar Aleksandar Stankovic, die een heel erg goed seizoen achter de rug heeft. Meer dan waarschijnlijk keert hij na één jaartje alweer terug naar Internazionale.

Bij de vrouwen was het Aurélie Reynders van OH Leuven die de prijs pakte. Zij was ook bij de genomineerden voor de Pro League-awards zelf en kan dus een dubbele winnares worden. Met OH Leuven werd ze voor het tweede jaar op rij kampioen in de Super League en deed ze ook van zich spreken in de Champions League.

Aernout Van Lindt

KV Kortrijk heeft een prijs beet op de Pro League-awards

Nog voor de show écht begon, werd al een eerste prijs uitgedeeld. KV Kortrijk heeft het voorbije seizoen volgens de Pro League het beste maatschappelijke project van de Pro League uitgewerkt. 'Start to work', in samenwerking met het detentiehuis van Kortrijk, werd verkozen tot 'Community Project of the Season'.

Daarmee heeft Kortrijk een knappe recompensatie beet voor het harde werk van het afgelopen jaar. Ook sportief was het een goed seizoen voor De Kerels, want na één seizoen in de Challenger Pro League hebben ze al opnieuw een promotie beet naar het hoogste niveau.

Maandagavond weten we wie Ardon Jashari opvolgt als Profvoetballer van het Jaar. Wordt het gewoon topfavoriet Christos Tzolis van Club Brugge? Of krijgen we met pakweg Hans Vanaken (Club Brugge) of Adem Zorgane (Union SG) toch een verrassing?

De Pro League Awards 2026 worden dit jaar georganiseerd in de Antwerpse Handelsbeurs, nadat ze eerder al onder meer in Paleis 12 op de Heizel werden georganiseerd. In heel wat verschillende categorieën gaan we op zoek naar winnaars.

Hans Vanaken pakt de eerste prijs van de avond met het doelpunt van het jaar

De eerste prijs was al meteen voor Club Brugge, want Hans Vanaken werd uitgeroepen tot de man die het doelpunt van het jaar maakte. Zijn pegel tegen Union SG lag natuurlijk nog héél vers in het geheugen van de stemmers.

Het doelpunt dat hij scoorde tegen de Brusselaars was - net zoals eerder de pegel van Toby Alderweireld op speeldag 10 van de play-offs - uiteindelijk hét doelpunt dat van beslissend belang was in de strijd om de Belgische titel.

Pakt Club Brugge alle prijzen op de Pro League-awards?

Hans Vanaken volgt op de erelijst Konstantinos Karetsas (KRC Genk) op als maker van het mooiste doelpunt van het jaar. De speler van Club Brugge ging in de strijd om het mooiste doelpunt dit seizoen twee andere heerlijke doelpunten voor.

Lees ook... Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid

Zakaria El Ouahdi, die tijdens Westerlo-KRC Genk twee man in de wind zette en binnen knalde, eindigde op de tweede plaats. Op nummer drie staat de kanonskogel van Nathan De Cat, die zich in STVV-Anderlecht door het centrum knokte om de bal in de kruising te rammen. Dat laat Het Nieuwsblad alvast weten vanop de Pro League-awards in Antwerpen. De komende uren mag u van ons nog vele updates verwachten met een aantal andere prijzen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Hans Vanaken

Meer nieuws

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid Reactie

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid

15:45
📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

20:00
4
"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

21:30
3
Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

22:30
Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

22:00
1
Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

21:00
Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

19:20
2
Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

15:15
8
Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

20:20
Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

12:15
1
Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

19:40
5
Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

20:40
Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

19:00
Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

10:30
7
Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

18:15
WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

16:30
4
Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

13:39
6
Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

17:30
2
Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

14:10
Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

17:15
Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

11:00
10
Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

17:00
1
"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

16:00
Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

15:30
4
KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

16:15
1
'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

15:00
Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit Analyse

Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit

14:40
🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

24/05
2
'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

13:30
Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

24/05
22
Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

12:55
1
Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

13:10
1
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

11:46
1
Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

12:20
Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

24/05
🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

24/05
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel Viva Charleroi Viva Charleroi over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution" Demogorgon Demogorgon over 📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helicopter met een missie Pogi Pogi over Et maintenant, quel avenir pour Mario Kohnen ? "Trois entraîneurs différents cette saison, c'est un échec" Don Bozhinov Don Bozhinov over Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk Don Bozhinov Don Bozhinov over Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17 Sedona Sedona over Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit Andreas2962 Andreas2962 over Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson? Joske89 Joske89 over Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen" Futbolitis Futbolitis over Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved