🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop
Het seizoen zit er op. Hoog tijd dus om de prijzen uit te delen, nadat eerder de titel al werd uitgereikt aan Club Brugge en ook de (meeste) Europese tickets verdeeld zijn? De Pro League-awards doen de rest.
De hoofdprijs is voor Christos Tzolis. Hij is speler van het jaar volgens de Pro League-awards. Hij gaat Adem Zorgane en Hans Vanaken vooraf, die de twee andere genomineerden waren in de top-3. Tzolis kreeg de prijs uit handen van zijn broer en wilde zijn familie specifiek bedanken voor de steun doorheen de jaren. Tzolis volgt Ardon Jashari op de erelijst op.
We moeten ook nog vermelden dat Lei Clijsters net als Frank Vercauteren en Enzo Scifo is opgenomen in de Hall of Fame. Het was zijn dochter Elke Clijsters die de prijs voor vader Lei Clijsters posthuum in ontvangst kwam nemen.
Ook Brüls en (nog een keertje) Reynders vallen in de prijzen
In de Challenger Pro League werd gekozen voor Christian Brüls als speler van het jaar. Op die manier werd het topseizoen van SK Beveren nog een keertje extra in de verf gezet door de Pro League en de spelers.
De Lotto Super League-speler van het jaar werd Aurélie Reynders. Zij pakte eerder ook al de prijs voor het beste talent in de Lotto Super League. Bizar dat ze dus voor beide reeksen in aanmerking kwam en de prijs uiteindelijk kon pakken. Met OH Leuven werd ze voor de tweede keer op rij kampioen. "Focus toch maar even op de afterparty, je weet nooit wat er nog komt", liet Ruben Van Gucht zich ontvallen.
Twee nieuwe legends toegevoegd
Enzo Scifo en Frank Vercauteren zijn de twee nieuwe legends die zijn toegevoegd aan de Hall of Fame van de Pro League. De twee gewezen sterkhouders die mooie dingen lieten zien bij onder meer RSC Anderlecht maken het verschil met de huidige selectie van paars-wit enkel maar duidelijker.
"Voetbal blijft onze passie. Wie je ook bent of wat je ook doet. Of je nu trainer, speler of teammanager bent, iedereen heeft een verdienste bij een prestatie", aldus Vercauteren bij het overhandigen van het gouden vestje als lid van de Hall of Fame. "Mijn zonen maakten me er attent op dat ik op de lijst stond. Het is natuurlijk een hele mooie eer."
Stankovic en Reynders talent van het jaar
In samenwerking met Het Nieuwsblad zijn de prijzen voor Talent van het Jaar uitgereikt. Bij de mannen ging de prijs naar Aleksandar Stankovic, die een heel erg goed seizoen achter de rug heeft. Meer dan waarschijnlijk keert hij na één jaartje alweer terug naar Internazionale.
Bij de vrouwen was het Aurélie Reynders van OH Leuven die de prijs pakte. Zij was ook bij de genomineerden voor de Pro League-awards zelf en kan dus een dubbele winnares worden. Met OH Leuven werd ze voor het tweede jaar op rij kampioen in de Super League en deed ze ook van zich spreken in de Champions League.
KV Kortrijk heeft een prijs beet op de Pro League-awards
Nog voor de show écht begon, werd al een eerste prijs uitgedeeld. KV Kortrijk heeft het voorbije seizoen volgens de Pro League het beste maatschappelijke project van de Pro League uitgewerkt. 'Start to work', in samenwerking met het detentiehuis van Kortrijk, werd verkozen tot 'Community Project of the Season'.
Daarmee heeft Kortrijk een knappe recompensatie beet voor het harde werk van het afgelopen jaar. Ook sportief was het een goed seizoen voor De Kerels, want na één seizoen in de Challenger Pro League hebben ze al opnieuw een promotie beet naar het hoogste niveau.
Maandagavond weten we wie Ardon Jashari opvolgt als Profvoetballer van het Jaar. Wordt het gewoon topfavoriet Christos Tzolis van Club Brugge? Of krijgen we met pakweg Hans Vanaken (Club Brugge) of Adem Zorgane (Union SG) toch een verrassing?
De Pro League Awards 2026 worden dit jaar georganiseerd in de Antwerpse Handelsbeurs, nadat ze eerder al onder meer in Paleis 12 op de Heizel werden georganiseerd. In heel wat verschillende categorieën gaan we op zoek naar winnaars.
Hans Vanaken pakt de eerste prijs van de avond met het doelpunt van het jaar
De eerste prijs was al meteen voor Club Brugge, want Hans Vanaken werd uitgeroepen tot de man die het doelpunt van het jaar maakte. Zijn pegel tegen Union SG lag natuurlijk nog héél vers in het geheugen van de stemmers.
Het doelpunt dat hij scoorde tegen de Brusselaars was - net zoals eerder de pegel van Toby Alderweireld op speeldag 10 van de play-offs - uiteindelijk hét doelpunt dat van beslissend belang was in de strijd om de Belgische titel.
Pakt Club Brugge alle prijzen op de Pro League-awards?
Hans Vanaken volgt op de erelijst Konstantinos Karetsas (KRC Genk) op als maker van het mooiste doelpunt van het jaar. De speler van Club Brugge ging in de strijd om het mooiste doelpunt dit seizoen twee andere heerlijke doelpunten voor.
Zakaria El Ouahdi, die tijdens Westerlo-KRC Genk twee man in de wind zette en binnen knalde, eindigde op de tweede plaats. Op nummer drie staat de kanonskogel van Nathan De Cat, die zich in STVV-Anderlecht door het centrum knokte om de bal in de kruising te rammen. Dat laat Het Nieuwsblad alvast weten vanop de Pro League-awards in Antwerpen. De komende uren mag u van ons nog vele updates verwachten met een aantal andere prijzen.
