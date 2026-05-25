Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Na de ongeregeldheden tijdens en na de Waalse derby tussen Standard en Charleroi hebben de Carolo-spelers gereageerd. Volgens de bezoekers waren de provocaties een gevolg van wat eerder dit seizoen gebeurde in de heenwedstrijd.

Spanningen lopen hoog op in Sclessin

De derby tussen Standard en Sporting Charleroi eindigde zondag niet alleen met een 0-2-overwinning voor de bezoekers, maar ook met stevige opstootjes na het laatste fluitsignaal. Verschillende spelers en stafleden raakten betrokken bij verhitte discussies en duw- en trekwerk.

Bij Charleroi probeerden spelers Etienne Camara en Kevin Van den Kerkhof na afloop de gebeurtenissen te verklaren. Volgens hen waren de emoties niet onverwacht in een derby met zoveel spanning.

“Dat gebeurt nu eenmaal, het is een derby”, vertelde Camara aan de RTBF. “De spelers van Standard hadden bij ons hetzelfde gedaan.”

Charleroi verwijst naar heenmatch

Volgens de Carolo’s was er sprake van wederzijdse provocaties tussen beide ploegen. Camara benadrukte meermaals dat de spelers van Standard eerder dit seizoen ook provocerend hadden gereageerd na hun overwinning in Charleroi.

“We wilden gewoon vieren met onze fans. Het was niets persoonlijks. Daarna is het geëscaleerd”, legde hij uit.



Lees ook... Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi›

Toch ontkenden de spelers dat ze bewust olie op het vuur gooiden. “We hebben niet geprovoceerd”, zei Camara, ondanks beelden waarop doelman Mohamed Koné zichtbaar de confrontatie opzocht met spelers van Standard.

Begrip voor emoties bij derby

Ook Kevin Van den Kerkhof gaf toe dat de spanning vooraf voelbaar was. “Er waren incidenten. We hadden dat ergens wel verwacht”, verklaarde hij.

Volgens de verdediger had hetzelfde kunnen gebeuren als Standard de wedstrijd gewonnen had. “Na de heenmatch moesten we dit ergens verwachten. Zij hadden ons toen ook uitgedaagd.”

Van den Kerkhof gaf aan dat Charleroi extra gemotiveerd was door die eerdere gebeurtenissen. “We wilden revanche nemen, maar we waren vooral blij voor onze supporters. Zij verdienen dit na het seizoen dat ze achter ons stonden.”

Slecht beeld voor het voetbal

Ondanks het begrip voor de emoties beseffen de spelers ook dat de incidenten een negatieve indruk nalaten. “Het is een derby, het is heetgebakerd. Zo gaat dat soms”, besloot Van den Kerkhof. “Jammer genoeg geeft dat een slecht beeld van het voetbal, maar soms hoort dat ook bij voetbal.”

De voetbalbond zal de gebeurtenissen op Sclessin de komende dagen verder onderzoeken. Het kan niet anders dan dat er sancties volgen, wellicht voor beide clubs.