Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

Tobe Leysen geniet opnieuw buitenlandse belangstelling. De doelman van OH Leuven staat nadrukkelijk op de radar van Inter Milan, dat zijn ontwikkeling al langer opvolgt. Toch lijkt een onmiddellijke overstap naar de Italiaanse topclub niet aan de orde.

Inter Milan volgt Leysen al langer

De interesse uit Italië blijkt concreet van Inter Milan te komen. De Italiaanse topclub houdt de prestaties van Tobe Leysen al geruime tijd in de gaten en stuurde in 2024 zelfs al een scout naar België om de doelman live te bekijken.

Toen werd Leysen al gelinkt aan een mogelijke transfer richting de Serie A. De doelman reageerde destijds voorzichtig op die belangstelling, maar ontkende niet dat buitenlandse clubs hem volgden.

Dat Inter opnieuw nadrukkelijk opduikt, bevestigt dat de Italianen blijven geloven in het potentieel van de jonge Belgische keeper.

Geen onmiddellijke stap naar topclub

Toch lijkt een rechtstreekse transfer naar Inter Milan voorlopig weinig waarschijnlijk. Volgens verschillende bronnen ziet Leysen zelf eerst liever een tussenstap voordat hij eventueel de overstap maakt naar een absolute Europese topclub.

De doelman beseft dat de concurrentie bij Inter bijzonder groot is en wil vooral speelminuten blijven maken om zijn ontwikkeling verder te zetten.



Een scenario waarbij Leysen eerst bij een kleinere buitenlandse club ervaring opdoet, lijkt daarom realistischer. Inter zou hem in dat geval wel nauw kunnen blijven opvolgen richting de toekomst.

Contract loopt bijna af

Voor OH Leuven wordt de situatie extra belangrijk omdat Leysen nog slechts één jaar contract heeft. Daardoor dreigt de club komende zomer mogelijk nog een laatste kans te krijgen om een transfersom te ontvangen.

De marktwaarde van de doelman stijgt ondertussen gestaag door zijn sterke prestaties in de Jupiler Pro League. Transfermarkt schat hem op 4 miljoen euro. Leysen groeide het voorbije seizoen uit tot één van de betrouwbaarste doelmannen in België. Daardoor neemt ook de interesse vanuit het buitenland verder toe.

Transferprijs kan oplopen

Hoewel exacte bedragen voorlopig niet circuleren, lijkt OH Leuven bij een verkoop te mikken op een stevige transfersom. Door zijn leeftijd, potentieel en Belgische status vertegenwoordigt Leysen een interessante marktwaarde.

Inter Milan blijft voorlopig één van de meest concrete pistes, al lijkt een onmiddellijke overstap naar San Siro dus niet het meest waarschijnlijke scenario. De komende transferperiode wordt in ieder geval belangrijk voor de toekomst van de Leuvense doelman.