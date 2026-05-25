Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen
Foto: © photonews
Word fan van OH Leuven! 504

Tobe Leysen geniet opnieuw buitenlandse belangstelling. De doelman van OH Leuven staat nadrukkelijk op de radar van Inter Milan, dat zijn ontwikkeling al langer opvolgt. Toch lijkt een onmiddellijke overstap naar de Italiaanse topclub niet aan de orde.

Inter Milan volgt Leysen al langer

De interesse uit Italië blijkt concreet van Inter Milan te komen. De Italiaanse topclub houdt de prestaties van Tobe Leysen al geruime tijd in de gaten en stuurde in 2024 zelfs al een scout naar België om de doelman live te bekijken.

Toen werd Leysen al gelinkt aan een mogelijke transfer richting de Serie A. De doelman reageerde destijds voorzichtig op die belangstelling, maar ontkende niet dat buitenlandse clubs hem volgden.

Dat Inter opnieuw nadrukkelijk opduikt, bevestigt dat de Italianen blijven geloven in het potentieel van de jonge Belgische keeper.

Geen onmiddellijke stap naar topclub

Toch lijkt een rechtstreekse transfer naar Inter Milan voorlopig weinig waarschijnlijk. Volgens verschillende bronnen ziet Leysen zelf eerst liever een tussenstap voordat hij eventueel de overstap maakt naar een absolute Europese topclub.

De doelman beseft dat de concurrentie bij Inter bijzonder groot is en wil vooral speelminuten blijven maken om zijn ontwikkeling verder te zetten.

Lees ook... OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

Een scenario waarbij Leysen eerst bij een kleinere buitenlandse club ervaring opdoet, lijkt daarom realistischer. Inter zou hem in dat geval wel nauw kunnen blijven opvolgen richting de toekomst.

Contract loopt bijna af

Voor OH Leuven wordt de situatie extra belangrijk omdat Leysen nog slechts één jaar contract heeft. Daardoor dreigt de club komende zomer mogelijk nog een laatste kans te krijgen om een transfersom te ontvangen.

De marktwaarde van de doelman stijgt ondertussen gestaag door zijn sterke prestaties in de Jupiler Pro League. Transfermarkt schat hem op 4 miljoen euro. Leysen groeide het voorbije seizoen uit tot één van de betrouwbaarste doelmannen in België. Daardoor neemt ook de interesse vanuit het buitenland verder toe.

Transferprijs kan oplopen

Hoewel exacte bedragen voorlopig niet circuleren, lijkt OH Leuven bij een verkoop te mikken op een stevige transfersom. Door zijn leeftijd, potentieel en Belgische status vertegenwoordigt Leysen een interessante marktwaarde.

Inter Milan blijft voorlopig één van de meest concrete pistes, al lijkt een onmiddellijke overstap naar San Siro dus niet het meest waarschijnlijke scenario. De komende transferperiode wordt in ieder geval belangrijk voor de toekomst van de Leuvense doelman.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
OH Leuven
Tobe Leysen

Meer nieuws

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

17:30
Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

17:15
WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

16:30
KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

16:15
Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid Reactie

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid

15:45
"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

16:00
Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

15:30
Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

15:15
2
OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

21:51
1
'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

15:00
Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit Analyse

Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit

14:40
Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

14:10
Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

13:39
5
Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

13:10
1
'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

13:30
Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

12:55
1
Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

12:20
Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

12:15
1
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

11:46
1
Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

11:45
2
Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

11:00
9
"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

11:15
Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

10:30
6
Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

10:19
4
Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

10:15
Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

10:00
4
Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

09:00
4
Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

08:50
Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op

Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op

08:30
16
Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

07:30
4
"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt Reactie

"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt

22:04
9
Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

07:00
4
🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

22:25
2
Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

21:50
18
Trots overheerst bij KVC Westerlo na "beste seizoen ooit qua consistentie"

Trots overheerst bij KVC Westerlo na "beste seizoen ooit qua consistentie"

21:33
Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

22:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille over Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi Que serra Que serra over Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel Viva Charleroi Viva Charleroi over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Genk-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk Standard 2.0 Standard 2.0 over "Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin sebw sebw over AS Monaco neemt opvallende beslissing over lot van Wout Faes William Wallace William Wallace over Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen IXL IXL over Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit Karnaval Karnaval over 📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels L10 Oud-Heverlee Leuven fan L10 Oud-Heverlee Leuven fan over OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved